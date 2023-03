El vehículo móvil de recursos de Valley Settlement lleva educación y recursos a los barrios para los proveedores de cuidado de niños en casa

You can find an English-language version of this story here.

La organización local sin fines de lucro Valley Settlement cuenta con un nuevo vehículo móvil de recursos para su programa "Familias, amigos y vecinos" o FFN.

Parte de MANAUS, otra organización local sin fines de lucro, Valley Settlement se inició como una forma de abordar las necesidades de la comunidad inmigrante de bajos ingresos y rápido crecimiento del valle Roaring Fork.

El programa FFN ofrece capacitación y recursos a los cuidadores informales de niños en casa, que a menudo son amigos, familiares y vecinos.

Esa capacitación incluye desarrollo infantil temprano, rutinas y nutrición. Los educadores para la familia de FFN también evalúan a los niños que puedan necesitar apoyo o recursos adicionales, por ejemplo, para detectar retrasos en su desarrollo.

El vehículo de Valley Settlement se presentó en una reunión en el parque June de El Jebel el lunes 13 de marzo. Se trata de una casa rodante readaptada, con la cocina intacta y espacio en la parte trasera para que los niños jueguen y espacio de almacenamiento para juguetes y herramientas educativas.

De este modo, los cuidadores pueden recibir formación sobre temas como nutrición y desarrollo de la primera infancia mientras los niños tienen acceso a juguetes de estimulación motriz y pueden jugar bajo supervisión.

Caroline Llanes / Aspen Public Radio La casa rodante dispone de un espacio de juego para los niños en la parte trasera, así como de mucho espacio de almacenamiento.

Kenia Pinela es la directora de programas e innovación de Valley Settlement. Dijo que puede ser aislante cuidar de los niños en casa sola la mayor parte del día.

"Pero podríamos llegar a un vecindario, reunir a los proveedores que viven en ese vecindario y tener un espacio en el que puedan establecer contactos, conocerse y, al mismo tiempo, poder aprender sobre un tema diferente y tener a los niños aquí en un espacio seguro", dijo.

Sally Boughton es la directora de desarrollo y comunicaciones de Valley Settlement. Ella dijo que el vehículo se ajusta a una variedad de necesidades.

"Además, dejamos la cocina en la casa rodante, por lo que podríamos ofrecer alguna clase sobre la merienda con los niños, la preparación de alimentos saludables sin salirnos del presupuesto", dijo. "Y así será nuestro tipo de salón de clases sobre nutrición".

Caroline Llanes / Aspen Public Radio La parte delantera de la casa rodante tiene espacio para que se sienten los proveedores de FFN y los educadores familiares, así como un espacio para la cocina.

Pinela dijo que otro de los obstáculos que se espera abordar con el vehículo para estos proveedores de atención infantil es el transporte.

"Algunos no conducen, otros no saben conducir, otros no tienen dos vehículos en su casa", dijo. "Y así, a lo largo de nuestro programa, aunque hemos intentado eliminar muchos obstáculos, el transporte ha sido uno que nos ha resultado difícil".

Caroline Llanes / Aspen Public Radio Kenia Pinela (extrema derecha) posa delante de la casa rodante con cinco de los educadores familiares del programa FFN, que acuden a los hogares para proporcionar apoyo y recursos a los cuidadores de niños que trabajan en casa.

Boughton dijo que ha sido enormemente alentador ver que la gente reconoce el papel que desempeñan los proveedores de cuidado de niños de FFN.

"Creo que la gente está realmente centrada en el cuidado de los niños ahora, lo que es tan importante, especialmente en una economía como la nuestra, en la que los padres necesitan trabajar", dijo. "Los proveedores FFN han estado en nuestra comunidad y han sido parte de ella durante generaciones, pero nunca han sido realmente reconocidos por el papel tan importante que desempeñan en la vida de nuestras jóvenes familias".

Pinela dijo que está entusiasmada con el futuro del programa FFN, que incluye trabajar más con los padres y los niños en su desarrollo, junto con los proveedores. También quiere ayudar a los proveedores que quieran obtener la licencia del estado a hacerlo.

"Hay múltiples barreras para acceder a una licencia, si quieren recibir su licencia", dijo, "Es realmente emocionante para nosotros que la legislación haya cambiado, y que ahora está permitiendo que algunas de esas barreras se eliminen realmente, y si quieren obtener la licencia, entonces nos gustaría poder establecer ese apoyo para que la gente pueda tener acceso a eso, si es lo que funciona para ellos y su familia".

