La artista María De Los Ángeles muestra a los estudiantes locales el camino hacia una carrera creativa

Los diseños vibrantes y expresivos definen la práctica de María De Los Ángeles en pintura, grabado y arte de técnica mixta, que ha estado explorando este mes como artista visitante en el Anderson Ranch Arts Center de Snowmass Village.

La obra de la artista, residente en Nueva York, explora la migración, la pertenencia y la identidad, temas que probablemente resonarán entre algunos estudiantes locales que asistieron a sus talleres y a una presentación en la escuela este mes.

Los talleres de la escuela preparatoria de Basalt estaban dirigidos a los estudiantes del programa "Recién llegados" que han inmigrado recientemente a Estados Unidos; la conferencia, presentada en una mezcla de español e inglés, era de libre acceso para todos.

"¿Cuántos de ustedes garabatean en su clase de matemáticas o de ciencias?", preguntó a una biblioteca llena de estudiantes de la escuela preparatoria de Basalt el 16 de marzo. "Esa fui yo. Así que puede que seas un artista, siento decírtelo".

La disculpa era en broma, sobre todo teniendo en cuenta la abundancia de oportunidades que De Los Ángeles ha encontrado en su carrera creativa.

Presume de un impresionante currículum de residencias, exposiciones y puestos docentes en prestigiosas instituciones como el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), el Museo de Arte Contemporáneo de Massachusetts (MASS MoCA) y el Instituto Pratt. En su presentación a los estudiantes mostró su trabajo, que incluye exposiciones en galerías, encargos de arte público y una foto con Hillary Clinton.

Pero mucho antes de formar parte del profesorado de la Universidad de Yale, donde ahora es crítica a tiempo completo y directora adjunta de pintura y grabado, y antes de que su arte fuera apreciado en varias colecciones permanentes, De Los Ángeles dijo que se encontraba en la misma situación que los estudiantes recién llegados. Nació en México y emigró a los Estados Unidos cuando cursaba el séptimo grado.

"No creo que entonces supiera que esto era posible", dijo De Los Ángeles en una entrevista posterior a la presentación. "Era como si no hablara bien inglés, o como si estuviera aprendiendo, y mi cuaderno de bocetos y mis dibujos siempre estaban ahí para mí. ... Ni siquiera lo llamaría pasión. Sólo fue algo que hice y que se convirtió en mi carrera y ahora, en la forma en que vivo mi vida".

De Los Ángeles esperó años después de graduarse de preparatoria antes de empezar a considerar una carrera en las artes, y dijo que no tuvo muchos modelos creativos aparte de sus maestros para mostrarle las posibilidades del arte profesional. Eso da un significado añadido a su compromiso con los estudiantes ahora, dijo.

"Habría sido realmente importante para mí tener más visitantes, más artistas visitantes de todo el país que estuvieran trabajando, ... [y] diversos grupos de personas que vinieran y hablaran sobre lo que significa ser artista - técnicamente, y también las partes divertidas, y la parte de la inspiración", dijo. "Me habría permitido pensar realmente: 'Oh, sí, puedo ser artista, y habría tomado esa decisión muy pronto".

De Los Ángeles llegó el 7 de marzo y finalizó su visita el 25 de marzo.

