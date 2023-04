Legisladores federales, estatales y locales se oponen al ferrocarril de la cuenca del Uinta en el cañón de Glenwood

You can find an English-language version of this story here.

El senador Michael Bennet (D-CO) y el representante Joe Neguse (D-CO) se unieron a los legisladores locales en Glenwood Springs el viernes 7 de abril para oponerse al ferrocarril de la cuenca del Uinta.

El ferrocarril se conectaría a las vías existentes directamente a lo largo de 100 millas del río Colorado, incluyendo atravesar el cañón Glenwood, la parte alta del Colorado al este de Dotsero y el cañón Gore, para transportar petróleo crudo ceroso de la cuenca del Uinta de Utah a las refinerías de petróleo del Golfo de México.

A orillas del río Colorado, en el cañón de Glenwood, Bennet y Neguse enfatizaron la importancia del río para los 40 millones de personas que dependen de él, y los desastres que podría causar un descarrilamiento. Los legisladores han solicitado al Departamento de transporte que reconsidere el financiamiento del proyecto, al Departamento de agricultura que revoque la aprobación del ferrocarril y a la EPA para que realice un análisis ambiental más exhaustivo. Afirman que el análisis original sólo tenía en cuenta las repercusiones ambientales en Utah, no en Colorado.

Estas medidas podrían frenar el avance del ferrocarril, pero Bennet afirma que el tren supone un riesgo demasiado grande, incluso con mayores precauciones de seguridad.

“Creo que este tren no tiene nada que hacer trayendo este petróleo desde Utah a través de Colorado, y punto. Punto”, dijo. “Estaría sorprendido si se pudiera persuadir al 99.2% de la gente que conoce este cañón de que sería una buena idea con las restricciones que se impondrían”.

Bennet dijo que si el ferrocarril siguiera adelante, sería “una mancha negra en el historial ambiental del presidente”, pero tanto él como Neguse confían en que la administración actuará para detener el proyecto.

Neguse dijo que fue gracias a la persistencia de Bennet que Camp Hale fue reconocido como monumento nacional el año pasado, y él y Bennet planean seguir presionando en este asunto hasta obtener resultados.

“Vamos a seguir trabajando en ello, y estamos haciendo lo que debemos hacer a nivel del organismo: defender esta causa ante todas las agencias federales y apoyarla”, dijo. “Y, por supuesto, la defensa será más enérgica en los próximos meses, a medida que participemos en las conversaciones que hemos mantenido”.

Bennet añadió que cree que había muchas oportunidades para que estas agencias federales intervinieran para detener el ferrocarril, tanto en la EPA como en el Departamento de agricultura.

Tanto Bennet como Neguse también agradecieron a los líderes locales y a los miembros de la comunidad su oposición constante al ferrocarril, algo que, según dijeron, hace la diferencia.

Bennet dijo que reconoce que Colorado es un estado productor de energía, pero que la producción de combustibles fósiles se ha mantenido estable bajo la administración Biden.

“Así que la idea de que estaríamos tratando eso de alguna manera como una excusa para querer poner este hermoso río y este valle increíblemente frágil en peligro, creo que es un verdadero error”, dijo. “Y creo que la administración lo verá de esa manera”.

El alcalde de Glenwood Springs, Jonathan Godes, introdujo a los dos representantes federales y habló de cómo gran parte del turismo de la ciudad depende del agua y de cómo el cañón de Glenwood se ha visto afectado por el cambio climático.

“Glenwood Springs tiene una economía basada en el turismo, y gran parte de ese turismo está basado en el uso del agua”, dijo. “Somos una comunidad que tiene dos ríos que la atraviesan, y su base es el río Colorado. La pesca con mosca, el rafting, y no sólo eso, éste es el río para 40 millones de personas en el oeste americano”.

Tanto Godes como la representante estatal Elizabeth Velasco (D-Glenwood Springs) hablaron sobre cómo un descarrilamiento potencial podría cerrar la I-70 -como lo hicieron los deslizamientos de tierra en 2021- y lo perjudicial que sería no solo para el medio ambiente, sino para las economías locales, todo hasta Aspen y el condado de Pitkin.

“Sería catastrófico tener un incidente aquí, no solo por el río, sino también porque tenemos las vías del tren junto a las casas, junto a las empresas, junto a las comunidades”, dijo Velasco. “Realmente apreciamos todo el apoyo”.

El senador estatal Dylan Roberts (D-Avon), la presidenta de la Cámara de Colorado Julie McCluskie (D-Dillon), y la comisionada del condado de Eagle Kathy Chandler-Henry también asistieron a la reunión para apoyar la interrupción del ferrocarril.

