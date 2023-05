Aspen y el condado de Pitkin comparten las luchas por el cuidado de los niños, hablan de alivio para educadores y proveedores

You can find an English-language version of this story here.

Tanto el ayuntamiento de Aspen como los comisionados del condado de Pitkin recibieron información actualizada sobre las guarderías en la última semana de abril. Al igual que gran parte de Colorado, el valle Roaring Fork está teniendo problemas para proporcionar servicios de guardería debido al aumento de los costes de las matrículas, los bajos salarios de los profesores y el abandono del sector por parte de éstos.

El ayuntamiento de Aspen se fijó el año pasado el objetivo de aumentar la capacidad de guarderías. El 24 de abril recibió una actualización de sus esfuerzos por parte de la oficina Kids First. Ese es el centro de recursos para la primera infancia de la ciudad de Aspen, que proporciona desde subvenciones a los proveedores hasta ayuda financiera a las familias.

Uno de los programas que la ciudad implementó para aumentar fue el dinero para mejoras salariales. Se han distribuido más de 100.000 dólares entre 38 maestros que trabajan en programas dentro de los límites de la ciudad de Aspen.

La codirectora de Kids First, Megan Monaghan, dio ejemplos de lo que los maestros pudieron hacer con los fondos, incluyendo un maestro que destinó el dinero a la compra de una casa.

"Otra persona dijo: 'Mi hijo se está recuperando de una operación de espalda y la mejora salarial le ha ayudado a pagar las facturas médicas'", relató Monaghan. "Otra persona dijo que su deuda de préstamos estudiantiles ha sido una carga enorme, y ahora la mejora salarial le está ayudando a pagarla".

Dijo que un factor que marca la diferencia para los proveedores de servicios de guardería es la exención del pago del alquiler para los proveedores de servicios de guardería que utilizan el edificio Yellow Brick desde hace un año. Eso libera fondos para apoyar a los educadores de otras maneras.

"Aspen Mountain Tots utiliza el dinero ahorrado para proporcionar seguro médico a su personal", dijo. "Ajax Cubs, alquila una o dos casas para su personal, y utiliza parte del dinero ahorrado en el alquiler del Yellow Brick para pagar las casas, por lo que su personal tiene su vivienda subvencionada".

Monaghan dijo que Ajax Cubs también utiliza parte del dinero del alquiler que se han ahorrado en clases de inglés para sus proveedores, muchos de los cuales tienen una lengua materna distinta del inglés. También está estudiando la compra de bicicletas para el programa, para que los profesores que toman el autobús para ir a trabajar puedan desplazarse por la ciudaddurante el día.

A 10 de abril, había 460 niños menores de cinco años en lista de espera de proveedores en el condado de Pitkin. Monaghan dijo que para poder tener capacidad para cada niño que necesita guardería, necesitarían duplicar su capacidad.

El condado de Pitkin recibió unos 3.4 millones de dólares en fondos federales de ayuda COVID, la mitad de los cuales se destinan a guarderías.

De esa cantidad, 1.5 millones se destinan a un programa de estipendios para profesores, que proporciona fondos directamente a los profesores hasta 2025. Los profesores a tiempo completo reciben 6,000 dólares al año, y el personal a tiempo parcial, 4,000 dólares.

Eso deja unos 150,000 dólares aún disponibles para el cuidado de los niños que deben gastarse antes de finales de 2026, según los requisitos federales.

Ashley Perl es la gestora de resiliencia comunitaria del condado de Pitkin.

Dijo que ese dinero podría utilizarse para un programa de subvenciones de mantenimiento único para pequeñas mejoras como pintura, alfombras, ventanas y puertas a prueba de osos.

"El otro reto es que el personal llega a estos espacios en los que es realmente difícil llevar a cabo un programa, trabajar, porque no se mantienen tan bien, no se mantienen, y eso tira de los presupuestos", dijo. "Así que para mí, esto podría llenar realmente un pequeño hueco".

Los comisionados apoyaron la idea y también sugirieron que la Oficina Comunitaria para la Eficiencia de los Recursos, o CORE, realice evaluaciones energéticas de los programas de guarderías para ayudarles también a ahorrar en las facturas de servicios públicos.

El comisario Greg Poschman dijo que le preocupaba que se expidiera un cheque en blanco para que los programas de cuidado de niños hicieran lo que quisieran.

Perl respondió que muchas de las reparaciones, aunque menores, tendrían efectos positivos inmediatos en el personal.

"El lugar que necesita nuevas puertas y ventanas es en realidad porque no son a prueba de osos, y el personal llega por la mañana y tiene que limpiar un enorme desorden porque los osos se meten en todo tipo de cosas, por lo que tienen que llegar incluso antes de lo que lo harían normalmente", dijo Perl.

Los otros 1.8 millones de dólares de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano se han destinado a viviendas, algo que el personal reconoce que es difícil debido al tiempo que se tarda en construirlas y a en qué se pueden gastar los fondos.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.