Agencias de salud pública del valle de Roaring Fork responden al término de la emergencia federal del COVID-19

You can find an English-language version of this story here.

La declaración federal de emergencia COVID-19 finalizó el jueves, por lo que las agencias de salud pública del valle de Roaring Fork han estado modificando sus respuestas al COVID-19.

La especialista en salud pública del condado de Garfield, Carrie Godes, dijo que el departamento se ha estado preparando por un tiempo para el fin de la declaración federal. El departamento se ha tomado un tiempo para reflexionar sobre todos los miembros de la comunidad fallecidos por COVID, así como también sobre algunos de los principales aportes de su respuesta al virus.

Godes afirmó que una de las lecciones de salud pública más importantes de la pandemia fue el valor de las asociaciones comunitarias, como con las escuelas y los equipos de respuesta a emergencias. Godes dijo que esas asociaciones permitieron al departamento ser mucho más eficaz en la comunicación a través de una variedad de plataformas – y esas habilidades serán empleadas en otras situaciones, también.

“De hecho, nos hemos basado en algunas de las estructuras que creamos y las estamos poniendo en práctica ahora que nos estamos preparando para la temporada de incendios forestales”, explicó. “¿Cómo podemos trabajar mejor como equipos de respuesta a emergencias para hacer llegar la información al público lo antes posible?”.

En cuanto a la continua respuesta al virus, las pruebas PCR gratuitas, o pruebas de laboratorio, siguen estando disponibles hasta fines de julio. Los residentes pueden hacerse la prueba sin costo o previa cita en Rifle los lunes, miércoles y viernes de 8 a.m. al mediodía en el edificio de Salud y servicios humanos. Las pruebas también están disponibles los martes y jueves en Carbondale, detrás del ayuntamiento, de 8:00 a.m. al mediodía, y los domingos de 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

Godes dijo que el servicio fue posible gracias a los fondos federales de ayuda COVID.

“Cuando estos fondos desaparezcan, creo que las cosas serán más limitadas, y la gente tendrá que tener un seguro, tendremos que pensar en programas para las personas que no tienen seguro, pero por ahora, todavía tenemos un suministro de estos”, dijo.

Godes dijo que el virus es ahora endémico, y el condado de Garfield todavía está viendo entre dos y cinco casos COVID reportados cada día, que varían en gravedad y el rango de edad del afectado.

Las vacunas también están disponibles todavía de forma gratuita con previa cita, ya sea su primera vacuna o el último refuerzo. Godes dijo que los residentes también han estado buscando al condado para otras vacunas además de COVID-19.

“Estamos teniendo mucha gente que viene en busca de todas sus otras vacunas, ya sabes, las vacunas de sus hijos”, dijo. “Hemos visto una gran cantidad de gente que vuelve a viajar -creo que esto también es parte de la pandemia llegando a su fin-. Así que hacemos muchas vacunas de viaje, por lo que tenemos muchas citas de vacunas para viajeros”.

En el condado de Pitkin, las vacunas COVID, las pruebas y el tratamiento están migrando fuera de salud pública del condado de Pitkin. Los funcionarios dicen que esas opciones estarán “exclusivamente disponibles con proveedores médicos, al igual que cualquier otra enfermedad”. Eso significa que no habrá más clínicas de vacunas masivas o sitios de pruebas masivas.

Las vacunas, los suministros para las pruebas o los tratamientos como el paxlovid pagados por el gobierno federal seguirán siendo gratuitos hasta agotar existencias, y las personas sin seguro deberán dirigirse al departamento de servicios humanos del condado para obtener opciones sobre el tratamiento de COVID-19.

El condado de Pitkin también está cambiando la información que tiene disponible sobre COVID-19. El tablero de control de datos del condado expirará a fines de junio, pero el departamento dice que sigue vigilando la presencia del virus en la comunidad.

“[Los datos] adaptarán información de COVID-19 para que sean similares a los de otras enfermedades respiratorias como la gripe y el VRS”, dijo Carly Senst, epidemióloga del condado de Pitkin y responsable de la respuesta al COVID-19.

A finales de junio, el condado de Pitkin dejará de contar con personal específicamente dedicado a la respuesta al COVID-19.

El condado de Eagle tampoco ofrecerá pruebas masivas gratuitas ni clínicas de vacunación, aunque las vacunas seguirán estando disponibles con previa cita.

Los habitantes de Colorado ya no podrán vacunarse en el autobús de vacunas del estado, pero el condado de Eagle está trabajando con el Departamento de salud pública y medio ambiente de Colorado en un “programa de vacunación móvil renovado” que se pondrá en marcha a fines de este verano.

“Con los niveles de inmunidad de la vacunación o la infección previa y los cambios en el virus en sí, hemos visto un cambio significativo en la gravedad de la enfermedad desde 2020”, dijo el director de salud pública del condado de Eagle, Heath Harmon. “Tiene sentido que la declaración federal de emergencia COVID-19 esté llegando a su fin, después de todo, las declaraciones locales y estatales en Colorado han terminado hace mucho tiempo”.

Para encontrar un sitio que distribuya pruebas gratuitas para llevar a casa en Colorado, puedes visitar el sitio web del estado en covid19.colorado.gov/testing. También puedes encontrar sitios de vacunación en covid19.colorado.gov/vaccine/where-you-can-get-vaccinated.

Esta noticia fue traducido en Español por Dolores Duarte.