Estudiantes latinos, defensores, piden acción de la junta escolar después de que agentes de la Patrulla Fronteriza asistieran a la feria de carreras estudiantiles

You can find an English-language version of this story here.

El 12 de abril, más de 30 miembros de la comunidad asistieron a una reunión de la junta directiva del Distrito Escolar de Roaring Fork (RFSD), y muchos pidieron que la junta tomara medidas después de que agentes de la Patrulla Fronteriza estuvieran en la Escuela Preparatoria de Glenwood Springs (GSHS) el mes pasado.

El 20 de marzo, el RFSD organizó una feria profesional en GSHS con la ayuda de la organización sin ánimo de lucro Youthentity, con sede en Carbondale, que invitó a participar a agentes de la Patrulla Fronteriza, junto con otras fuerzas del orden. El distrito escolar no revisó la lista de participantes antes del evento.

El 12 de abril, varios alumnos actuales y antiguos de GSHS se quejaron ante la junta de la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza, entre ellos la ex alumna de Glenwood Springs High School Martha Nila.

"Tener a la Patrulla Fronteriza en una escuela es extremadamente irresponsable, inculto e incorrecto", dijo Nila. "Ahora es un buen momento para imponer más educación entre nosotros, para entender cómo esto es problemático, así como para asegurar a los estudiantes afectados y a las familias que esto no volverá a ocurrir. Es el momento de crear nuevas políticas y capacitación para asegurar que se cumpla el acuerdo público."

Halle Zander / Radio Pública de Aspen Un grupo de asistentes a la reunión sostiene carteles durante un periodo de comentarios públicos en la reunión de la junta del Distrito Escolar de Roaring Fork el miércoles 12 de abril en las oficinas del distrito en Carbondale. Muchos oradores solicitaron que los funcionarios del distrito abordaran más a fondo la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza en la Escuela Preparatoria Glenwood Springs en marzo.

Algunos oradores solicitaron que el personal reciba capacitación obligatoria contra prejuicios y que se renueve la resolución de refugio seguro del distrito, que se aprobó en 2016 y promete que los estudiantes estarán libres de la amenaza de deportación en la escuela.

Miembros de organizaciones de defensa de los derechos de los latinos también hablaron en la reunión, entre ellos Alex Sánchez, director ejecutivo de Voces Unidas.

Señaló que algunos miembros de la comunidad escribieron declaraciones a la junta en las que no entendían por qué la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza preocupaba a muchas familias latinas.

"Tal vez esas personas nunca han experimentado la pobreza extrema que obliga a un ser humano a abandonar su propio país de origen y arriesgar su vida con la esperanza de encontrar libertad, oportunidades y dignidad", dijo Sánchez. "Tal vez a algunos de ellos nunca se les ha arrebatado a un miembro de su familia en la noche o se les ha acorralado después del trabajo, dejando a los niños solos en casa sin uno de sus padres tras una redada de deportación. Por desgracia, demasiados en nuestra comunidad lo han hecho".

Los funcionarios del distrito no respondieron directamente a ninguno de los oradores, lo que es habitual en las reuniones del distrito.

Sin embargo, el superintendente Jesús Rodríguez emitió una disculpa el 21 de marzo, el día después de la exposición profesional.

En la carta, Rodríguez propuso una serie de acciones que el distrito escolar podría tomar para abordar las preocupaciones de la comunidad

Añadió que el distrito compartiría pronto más información sobre los próximos pasos.

Cuatro de los cinco miembros del consejo escolar y el director de Glenwood Springs, Paul Freeman, también emitieron disculpas sobre la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza en la exposición de carreras de la escuela preparatoria.

Maureen Stepp es el único miembro de la junta que se abstuvo de firmar la carta de disculpa de la junta.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.