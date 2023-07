Un año después de que los estudiantes se enfrentaran al racismo en Redstone, el programa académico de Carbondale cambia los planes para el 4 de julio.

You can find an English-language version of this story here.

Alumnos del programa High School High Scholar (HS2) decidieron quedarse este mes en la Colorado Rocky Mountain School (CRMS) para celebrar el 4 de julio tras sufrir prejuicios raciales durante el desfile de diciembre de 2022 en el pueblo no incorporado de Redstone.

HS2, una escuela que funciona en Carbondale desde 2007, trae cada verano a Carbondale a más de 70 estudiantes de color de alto rendimiento procedentes de Texas, Nueva York, Luisiana y otras partes de Colorado.

Participan en clases académicas y optativas y disfrutan de actividades al aire libre en la zona oeste, como los desfiles del 4 de julio.

Leonard Henderson es administrador de HS2, supervisó la visita a Redstone el año pasado y dijo que los estudiantes se preocuparon cuando perdieron el servicio de telefonía móvil en la carretera 133.

"Y creo que ingenuamente dije: 'Eso es bueno para ustedes", dijo Henderson.

Halle Zander / Aspen Public Radio Leonard Henderson facilita juegos de campo en la Escuela Colorado Rocky Mountain para los alumnos del programa HS2 con motivo del 4 de julio. Henderson supervisó el viaje del programa a Redstone en 2022, donde los alumnos denunciaron una serie de incidentes racistas durante un desfile festivo.

Los estudiantes le dijeron a él y a otros miembros del personal que se sentían nerviosos debido a esa desconexión, y Henderson dijo que cuando llegaron a la ciudad y empezaron a explorar, los estudiantes informaron de múltiples incidentes en los que se sintieron atacados por el color de su piel.

Macielle Méndez, de 17 años, es estudiante de HS2 en su tercer y último año en el programa y dijo que sintió que la gente la miraba desde el momento en que bajaron del autobús.

"En el puesto de hamburguesas, cuando nos formamos en la cola, vimos a gente que se salía de la cola", dijo Méndez. "También tuvimos un caso en el que una mamá y sus hijos estaban pintando, y nos acercamos a la estación para venir a pintar, y ella sacó a su hijo, dejó la pintura y todo abierto, simplemente se lo llevó. Fue algo desgarrador".

Otros estudiantes describieron experiencias en las que el personal de varias tiendas de Redstone les seguía o la gente del desfile les apuntaba con pistolas de agua.

El personal del programa también relató historias en las que llamaron a un estudiante con la palabra N, o en las que un establecimiento les dijo que tenían derecho a negarse a servirles.

Tras conocer estos incidentes por boca de sus alumnos, Henderson acortó el viaje.

"Todavía tenía, en mi opinión, tiempo para hacer esa llamada", dijo Henderson. "En 20 minutos, había consolado al menos a nueve o diez de nuestros alumnos que estaban absolutamente angustiados o enfadados, historia tras historia tanto de microagresiones sutiles como de racismo bastante explícito".

Cortesía de HS2 / De izquierda a derecha: Annie Oppenheim es la directora del programa HS2, Macielle Mendez y Zamaris Infante son estudiantes en su tercer año con el programa académico.

Las secuelas

Oppenheim no estaba allí, pero tuvo que lidiar con las secuelas de estos preocupantes incidentes cuando los estudiantes regresaron al campus del CRMS.

"Este es mi octavo año con el programa, y jamás hubo un día en el que yo haya estado con el programa que haya sido más perjudicial para los estudiantes a nivel colectivo que ese día", dijo Oppenheim.

Méndez dijo que la experiencia tuvo un impacto duradero, y se cuestionó si volver o no a HS2 y al valle de Roaring Fork este verano.

"¿Cómo voy a volver a un lugar donde se suponía que era mi espacio seguro, pero fue la primera vez que experimenté el racismo directamente?". dijo Méndez.

Méndez decidió volver, citando las promesas de Oppenheim y Henderson de mantener a los estudiantes seguros, y parte de esa promesa implicaba permitir a los estudiantes decidir qué hacer para el Cuatro de Julio este verano.

Oppenheim envió una encuesta, y la mayoría de los estudiantes dijeron que querían permanecer en el campus y celebrar juntos.

Zamaris Infante, estudiante de HS2, dijo que no se trata de aislarse sino de valorar las relaciones entre ellos.

"Todos nos estamos divirtiendo", dijo Infante. "Estamos todos en diferentes equipos y haciendo diferentes actividades y aprendiendo a crear nuestra propia comunidad".

El Sopris Sun publicó un artículo sobre los incidentes de Redstone el año pasado y entrevistó a Oppenheim para el reportaje.

El artículo suscitó una serie de respuestas escritas en defensa de la ciudad de Redstone frente a las acusaciones de racismo, algunas de las cuales culpaban a los visitantes y no a los residentes.

Las fiestas de la ciudad atrajeron a miles de personas de distintas partes del oeste de Colorado.

Oppenheim dijo que no quiere culpabilizar o señalar con el dedo a la ciudad de Redstone, pero animó a todo el valle Roaring Fork a utilizar las historias de sus estudiantes como una oportunidad para reflexionar.

"No se trata de culpar a una persona u otra", dijo Oppenheim. "Creo que, como comunidad, es una cuestión de '¿Cómo nos mostramos e hicimos que estos estudiantes se sintieran bienvenidos?".

En septiembre de 2022, la Asociación Comunitaria de Redstone emitió una disculpa a los estudiantes y al personal de HS2 unos meses después de los incidentes del 4 de julio.

La carta decía: "Es verdaderamente desgarrador que esto haya sucedido en nuestra querida comunidad de Redstone, donde pensábamos que la inclusividad era profunda."

La organización también invitó al personal de HS2 a hablar sobre cómo pueden ser más "culturalmente sensibles."

Halle Zander / Aspen Public Radio Alumnos del HS2 enlazan los brazos durante un juego de capturar la bandera en la Colorado Rocky Mountain School durante sus festividades del 4 de julio.

Hacia adelante

Los incidentes animaron a Oppenheim, Henderson y otros miembros del personal a cuestionarse si el daño que experimentan los estudiantes en el valle de Roaring Fork supera o no los beneficios del programa.

"Y no creo que sea el caso, pero creo que es realmente importante dar un paso atrás y evaluar esa cuestión de forma integral", dijo Oppenheim.

Los sucesos de Redstone del año pasado no fueron incidentes aislados.

Los estudiantes han denunciado anteriormente haber recibido atenciones no deseadas a causa de su raza mientras visitaban otras partes del valle de Roaring Fork, y han contado al personal que desconocidos de la ciudad les tocaban el pelo o los miraban fijamente por la calle.

Dado que los impactos de estas interacciones se acumulan con el tiempo, Oppenheim ofreció un consejo a los residentes.

"Si es residente de Carbondale o Aspen y ve a un grupo de 10 adolescentes negras con pelo, trenzas y ropa increíbles y preciosas caminando por la calle, deje de mirarlas", dijo Oppenheim. "Trátelas como a seres humanos. No las trate como si fueran una especie de exposición de museo o un espectáculo".

Dados los informes anteriores, Oppenheim se ha planteado qué medidas de seguridad debe instituir para proteger a sus alumnos de las interacciones racistas, y cómo puede enviar a los estudiantes a la comunidad con confianza.

El HS2 mantuvo sus celebraciones del 4 de julio en el CRMS, pero el programa sigue interactuando con la comunidad de otras maneras.

Oppenheim animó a las organizaciones que quieran conocer a los estudiantes a que se pongan en contacto para posibles asociaciones, y a los estudiantes se les dio la opción de visitar Carbondale el primer viernes el 7 de julio.

Pero Macielle Méndez dijo que ahora aborda estas excursiones con un sentido extra de precaución.

"Aprendí que no todo el mundo va a aceptar", dijo Méndez. "Hay grupos y multitudes y mucha gente a la que no le caigo bien por mi color, y eso es lo que realmente me afectó".

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.