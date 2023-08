Summer Advantage aborda la pérdida de aprendizaje durante el verano en las escuelas de Roaring Fork

You can find an English-language version of this story here.

El programa "Summer Advantage" de Summit54 trabaja para revertir las pérdidas de aprendizaje durante el verano en el Distrito Escolar de Roaring Fork, y las evaluaciones de los estudiantes muestran ganancias significativas en el transcurso del programa académico de cinco semanas.

El programa organiza clases y excursiones en las escuelas primarias de Basalt, Crystal River y Glenwood Springs.

Treinta alumnos del distrito escolar de Aspen también participaron este verano.

Terri Caine es la cofundadora de Summit54, la organización sin fines de lucro que dirige Summer Advantage.

Mientras visitaba el programa en la escuela primaria de Basalt, dijo que los alumnos empiezan cada día con una actividad de meditación porque las mañanas pueden ser difíciles para los niños, ya que se apresuran para ir a la escuela y hacen malabarismos con otros factores estresantes de la familia.

"Nuestros cerebros no son capaces de absorber y retener información cuando estamos estresados", dijo Caine. "Un par de minutos de [actividades] FocusedKids da a los niños la oportunidad de relajarse y preparar su cerebro para aprender".

Caine dijo que ayudó a poner en marcha el programa hace 12 años, después de que los recortes presupuestarios dejaran a algunos distritos escolares sin financiación para la escuela de verano.

"Muchos de nuestros niños se quedaban en casa porque los padres trabajaban los dos y no tenían guardería", dijo Caine. "Así que a los niños en algunos casos se les decía que se quedaran dentro, y pasaban los días viendo la televisión y jugando a videojuegos".

Halle Zander / Radio Pública de Aspen Terri Caine visita a los alumnos de Summer Advantage en la escuela primaria Basalt el 6 de julio de 2023. Fundó Summit54, que dirige el programa de verano, en 2011.

Pero más que el cuidado de los niños, el programa también aborda los déficits de aprendizaje en verano que conducen a brechas en el rendimiento a medida que los estudiantes progresan en la escuela.

En 2020, la Universidad de Brown publicó un estudio según el cual el alumno medio de primaria o secundaria en EE.UU. pierde durante el verano entre el 19% y el 28% de lo ganado durante el curso escolar en inglés y entre el 25% y el 34% de lo ganado en matemáticas. Y esas pérdidas en el verano se acumulan a lo largo de los años.

Caine dijo que estos hallazgos no son nuevos.

"En realidad, hay una gran cantidad de investigaciones a lo largo de casi 100 años que demuestran que los niños que no participan en algún tipo de programa académico durante el verano, especialmente los niños con bajos ingresos, retroceden hasta tres meses durante las vacaciones de verano".

La investigación de la Universidad de Brown no tiene en cuenta las importantes pérdidas de aprendizaje durante la pandemia que exacerbaron estas tendencias para las familias de bajos ingresos.

Pero sí reconoce que la pérdida de aprendizaje en verano puede contribuir a las brechas raciales, étnicas o socioeconómicas.

El proyecto Miseducation de ProPublica descubrió que, en 2016, los estudiantes hispanos del distrito escolar de Roaring Fork estaban una media de 2.8 cursos por detrás académicamente de los estudiantes blancos.

Halle Zander / Radio Pública de Aspen Dylan, Moisés y Clark se abrazan el 6 de julio antes de dirigirse a la Biblioteca Regional de Basalt con sus compañeros de clase. Los estudiantes dicen que han participado en el programa Summer Advantage de Summit54 durante varios años.

Caine dijo que Summer Advantage atiende predominantemente a estudiantes latinos, y eso determina la forma en que estructuran sus aulas.

"Alrededor del 87% de nuestros estudiantes son latinos", dijo Caine. "Alrededor del 74% [de los alumnos] son estudiantes de inglés. En la mayoría de los casos tenemos un angloparlante y un hispanohablante en cada aula."

Cuando los estudiantes llegan a Summer Advantage para pasar el día, empiezan con una práctica de atención plena, pasan a unas horas de enseñanza de inglés y matemáticas, almuerzan y juegan al aire libre con sus amigos.

Es un día largo, pero a Dylan, Moisés y Clark, que van a entrar en quinto de primaria, les encanta el programa.

"Lo hacen divertido", dice Moisés. "Vamos a diferentes sitios. Y los viernes hacemos excursiones".

Para los tres, las matemáticas son su materia favorita, y Moisés dijo que preferiría estar aquí que en casa todo el verano.

Dijo que, si le dejaran en casa, se aburriría jugando a videojuegos todo el día.

"Prefiero estar con mis chicos". dijo Moisés.

Clark dijo que el programa les está ayudando a prepararse para la escuela secundaria.

"Nos ayuda a ser más inteligentes, y ahora podemos estar listos para quinto grado", dijo Clark.

Halle Zander / Radio Pública de Aspen Clark lee sobre baloncesto durante la clase de inglés en el programa Summer Advantage en la Escuela Primaria Basalt el 6 de julio.

Para hacer un seguimiento de sus progresos, los alumnos de Summer Advantage realizan evaluaciones previas y posteriores al principio y al final de cada verano.

Caine afirma que, por término medio, los alumnos adquieren el equivalente de dos meses y medio a cuatro meses de aprendizaje en sólo cinco semanas de programa, dependiendo de la materia.

Es una gran noticia para Dylan, Moisés y Clark, que entrarán en la escuela secundaria el mes que viene, pero no es por eso por lo que los niños vuelven cada verano.

"La mayoría de los niños ven este programa como una diversión", dice Caine. "Si les preguntas, ¿por qué quieres venir aquí? Y su respuesta será: 'Porque es divertido'".

Para casi 600 estudiantes, el programa Summer Advantage terminó el 21 de julio. Tendrán sólo unas semanas de descanso antes de que comience el nuevo curso escolar.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.