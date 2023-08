Líderes latinos y beneficiarios de DACA visitan Ciudad de México para explorar la inmigración y la política climática

You can find an English-language version of this story here.

Un grupo de residentes y líderes latinos del valle y de todo Colorado pasaron una semana en Ciudad de México a principios de julio.

Fueron allí para conocer mejor la relación entre Estados Unidos y México y, al mismo tiempo, poner en práctica sus dotes de liderazgo.

El viaje fue organizado por Voces Unidas de las Montañas, una organización sin ánimo de lucro con sede en Glenwood Springs, como parte de su Programa inaugural de Educación y Defensa de Líderes Cívicos.

Los participantes se reunieron con líderes de organizaciones sin ánimo de lucro, responsables políticos y funcionarios gubernamentales mexicanos para hablar de una serie de temas que conectan a los dos países, como la política de inmigración y el cambio climático.

Los 17 delegados del viaje inaugural tenían vínculos con México, Guatemala, Colombia y Argentina, y más de la mitad eran beneficiarios del programa federal de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Era la primera vez que muchos de ellos volvían a México, su país natal, desde que eran niños.

Eleanor Bennett, de la Radio Pública de Aspen, habló recientemente con varios de los participantes y facilitadores locales sobre la experiencia.

Alan Muñoz, de Rifle, es el responsable regional de organización de Voces Unidas.

Beatriz Soto, de New Castle, es miembro de la junta directiva de Voces Unidas y la Protégete de Conservación Colorado.

Junior Ortega, de Rifle, es miembro fundador de AJUA (Asociación de Jóvenes Unidos en Acción), una organización juvenil de defensa de los derechos de los inmigrantes y la justicia social en el valle.

La conversación a continuación ha sido editada para mayor claridad y extensión.

Cortesía de Voces Unidas Nueve beneficiarios de DACA, incluidos los residentes del valle Junior Ortega y Alan Muñoz, celebran después de haber sido admitidos con éxito de nuevo en los EE.UU. el 8 de julio de 2023 después de un viaje a la Ciudad de México. Viajaron a la ciudad como delegados del nuevo programa de educación cívica y liderazgo de Voces Unidas.

Junior Ortega: Tenía sólo 6 años cuando mi madre decidió emigrar con nosotros a Estados Unidos. Mis padres tenían problemas económicos. No tenían lo suficiente para darnos un futuro en México. Al crecer aquí en los Estados Unidos, ya sabes, soy un beneficiario de DACA, no me veía visitando México en un futuro cercano. Así que para mí, definitivamente fue un viaje para atesorar. Era la primera vez que volvía en 30 años. Para mí, no era mi estado natal de Nayarit, pero volver a participar en la cultura o incluso sólo ver pequeñas cosas como recuerdos de Nayarit fue realmente impresionante.

Eleanor Bennett: Beatriz, ¿y tú? ¿Cuál es tu conexión con México?

Beatriz Soto: Bueno, nací en México y llevo mucho tiempo navegando por el sistema de inmigración estadounidense. Tengo la suerte de ser ciudadana estadounidense. Así que he tenido la suerte de visitar Ciudad de México en varias ocasiones en el pasado. Es una ciudad grande e impresionante. Mucha cultura, mucha comida. Solía ser el imperio de los aztecas, y creo que todavía se puede sentir y ver en la población y en la historia de la ciudad. Pero esta vez fue realmente diferente porque pude ir con gente como Alan y Junior y tantos otros que estaban en el grupo que no habían tenido la oportunidad de estar en México o ver a sus familiares en mucho tiempo, así que hizo que este viaje fuera muy único y muy especial para mí también.

Eleanor Bennett: Y Alan, ¿quieres hablar de tu experiencia y tu conexión con México?

Alan Muñoz: Sí, al igual que Junior y Beatriz, yo nací en México. Nací en el estado de Aguascalientes en un pequeño pueblo llamado Calvillo y me mudé al valle cuando tenía tres años. Fue por las oportunidades, o mejor dicho, por la falta de oportunidades en nuestra ciudad natal. Crecer indocumentado, crecer con DACA, la idea de que vas a estar de vuelta en tu país de origen algún día es algo realmente lejos de tu alcance. Así que para mí, ya sabes, ser mexicano y poder tener esta oportunidad de volver a 'la tierra natal', la tierra nativa de donde es tu familia y donde tienes raíces, fue muy especial.

Cortesía De Voces Unidas Juan Franco Orellena disfruta de la música mariachi en la primera noche del viaje de liderazgo de una semana de Voces Unidas a Ciudad de Méxic. Orellena nació en Guatemala y se convirtió en un beneficiario de DACA después de que su familia se mudó a Denver cuando era un niño.

Eleanor Bennett: Alan y Junior, me pregunto cómo conseguisteis el permiso de Voces Unidas para hacer este viaje y saber que podríais volver, y cómo fue la experiencia.

Junior Ortega: El proceso de aprobación de la libertad condicional anticipada es lo que habíamos solicitado. El mero hecho de saber que tendríamos que volver a los Estados Unidos en libertad condicional me ponía de los nervios. Mucha ansiedad, mucho estrés, ya sabes, el miedo de no saber.

Alan Muñoz: Empezamos a presentar nuestras solicitudes de libertad condicional anticipada a principios de este año en febrero y en marzo porque sabíamos que era una prioridad para nosotros asegurarnos de que los nueve participantes beneficiarios de DACA pudieran obtener la aprobación de su libertad condicional anticipada, y que todos estuviéramos preparados y listos para pasar por ese proceso de inmigración. Tuvimos mucha suerte de que nuestro abogado nos ayudara a prepararnos y a aliviar un poco los nervios de los que hablaba Junior, pero aun así mucha gente, incluyéndome a mí, tenía esos nervios.

Eleanor Bennett: Gracias a los dos por compartirlo. Y parece que realmente incorporaron no sólo la experiencia emocional de lo que fue eso en las conversaciones que estaban teniendo todos los días, sino también el lado político de esto. ¿Cómo fueron esas conversaciones sobre la frontera, sobre nuestro maltrecho sistema de inmigración y qué conclusiones sacaron?

Alan Muñoz: Tuvimos debates socráticos. Era una conversación entre todos los participantes para profundizar en los temas que estábamos tratando. Pero lo más importante es que muchos de nosotros aportamos nuestra experiencia de primera mano en materia de política migratoria, militarización de las fronteras y migración climática.

Cortesía De Voces Unidas Delegados del nuevo programa de liderazgo de Voces Unidas en Ciudad de México experimentan la cultura y las vistas de la ciudad a principios de julio de 2023. Los delegados del viaje inaugural tenían vínculos con México, Guatemala, Colombia y Argentina; futuros viajes podrían incluir otros países de América Latina.

Eleanor Bennett: Y Beatriz, tú dirigiste algunas de esas conversaciones. Puedes hablar un poco más sobre la conexión entre inmigración y cambio climático?

Beatriz Soto: Sí. Bueno, la gente ha estado emigrando de América Latina y México en las últimas dos o tres décadas por diferentes razones: por oportunidades económicas, por violencia o incluso por algunos desastres naturales. Es muy importante tener en cuenta que es propio de la naturaleza humana querer trasladarse y encontrar un lugar donde poder mantener a su familia. Lo que realmente ocurre es que, ante el cambio climático, muchos de estos países que están experimentando más pobreza y más inestabilidad, el cambio climático sólo va a empeorar las cosas. Soy originario de Chihuahua, México, y recuerdo haber oído hablar de la cantidad de agua que queda en la ciudad para mantener el crecimiento de la ciudad y la sequía era un problema realmente grande. Y fue entonces cuando muchos agricultores y ganaderos tuvieron que emigrar. Y la realidad es que si no nos tomamos el clima en serio, no vamos a estar preparados para reaccionar de forma humana. Especialmente sabiendo que, como mencionaste antes, Eleanor, nuestro sistema de inmigración está actualmente roto, ¿verdad? Y no hemos sido capaces de averiguar exactamente un camino a seguir, incluso para personas como Junior y Alan que son beneficiarios de DACA que han estado aquí toda su vida - y mucho menos hemos averiguado realmente cómo vamos a hacer frente a la migración climática.

Eleanor Bennett: ¿Y cómo lleváis todo lo que habéis aprendido en Ciudad de México, de las conversaciones entre vosotros y de las reuniones con los responsables políticos, cómo lo traéis de vuelta y lo aplicáis al trabajo de defensa que hacéis aquí en el valle?

Beatriz Soto: Creo que lo que este viaje realmente me aportó y me ayudó a darme cuenta es cómo las políticas afectan a las personas, a sus vidas y a sus posibilidades de prosperar, tanto en Estados Unidos como en México, ¿verdad? Reiteró la urgencia de que, como migrantes, nuestro liderazgo es tan importante y nuestra visión del mundo y nuestra experiencia vivida son absolutamente esenciales para elaborar políticas. La voz y el conocimiento que aportamos no sólo tiene un impacto en nuestra comunidad local, sino que tiene un impacto más allá de las fronteras, ya sabes, de vuelta a casa en México, donde todavía tenemos un montón de familiares y amigos.

Cortesía De Voces Unidas Beatriz Soto, miembro de la junta directiva de Voces Unidas, en el extremo izquierdo, comparte el almuerzo con sus compañeras delegadas en el reciente viaje de liderazgo y educación cívica a Ciudad de México. Soto facilitó las conversaciones sobre la migración climática durante el programa inaugural.

Eleanor Bennett: Y Alan, como organizador de Voces Unidas, ¿cómo crees que este viaje va a dar forma al trabajo que haces ahora que estás de vuelta aquí en el valle?

Alan Muñoz: Creo que para Voces Unidas, tomar esta experiencia como una organización para realmente abrir estas oportunidades para más latinos y latinas en el futuro, eso es algo que definitivamente estamos trayendo a casa. Pero a nivel personal, para mi propio desarrollo profesional y el desarrollo de habilidades de liderazgo, es aprender cómo aprovechar este tipo de perspectivas duales, siendo binacional, para influir realmente en la política de una manera que va a beneficiar a las personas que estas políticas están impactando más.

Eleanor Bennett: Y Junior, como miembro fundador de AJUA, ¿cómo vas a llevar a casa todo lo que has aprendido?

Junior Ortega: Bueno, Beatriz y Alan lo han dicho muy bien, pero algo que también quiero añadir es que quiero volver a saber cómo se crea la política aquí y volver a enraizarme en la política que se hace en México. Como Beatriz también mencionó, todavía tengo familia que está muy afectada por cómo se hace la política en México y, ya sabes, quiero ser más consciente de las políticas de inmigración, tanto aquí como allí.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.