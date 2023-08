Los resultados de las pruebas de los estudiantes muestran una ligera mejora general, brechas persistentes entre los grupos demográficos

You can find an English-language version of this story here.

El Departamento de Educación de Colorado publicó los resultados de las pruebas de las Medidas de Éxito Académico de Colorado ( CMAS , por sus siglas en inglés) de la primavera de 2023.

En general, las puntuaciones de Lengua y Literatura en Inglés (ELA) y matemáticas mejoraron a nivel estatal ligeramente para los estudiantes de tercero a octavo grado.

Un 0.5% más de estudiantes cumplieron o superaron las expectativas en ELA y un 1.4% más de estudiantes cumplieron o superaron las expectativas en matemáticas.

Ese ligero incremento coincide a nivel local en los distritos escolares de los valles de Roaring Fork y del río Colorado.

Tanto el Distrito Escolar de Aspen (ASD) como el Distrito Escolar de Roaring Fork (RFSD) mostraron mejoras en las dos materias en comparación con las puntuaciones de 2022.

Sin embargo, los alumnos del distrito escolar Garfield RE-2 (RE-2) obtuvieron peores resultados en ELA en comparación con el año pasado, y menos alumnos alcanzaron o superaron las expectativas en matemáticas este año en el distrito escolar 16 del condado de Garfield (Garfield-16).

A pesar de estos resultados desiguales, los cuatro distritos escolares siguen estando por detrás del rendimiento anterior a la pandemia en las dos asignaturas.

La única excepción es el ASD, con mejores resultados en matemáticas este año en comparación con las puntuaciones de 2019.

Los alumnos de ASD también obtuvieron puntuaciones superiores a los promedios estatales tanto en matemáticas como en ELA.

Pero un porcentaje menor de alumnos en RFSD, RE-2 y Garfield-16 cumplieron o superaron las expectativas que la media estatal en ELA y matemáticas.

Aunque estos datos comparan los distritos escolares basándose en los resultados medios de los alumnos de todos los cursos del tercero al octavo, algunos cursos obtuvieron mejores resultados que otros en diferentes asignaturas.

Por ejemplo, en RFSD, los alumnos de tercer grado no alcanzaron las expectativas del nivel de grado en una proporción mayor que los de cuarto grado en ELA.

Brechas de rendimiento entre grupos demográficos

Las pruebas estandarizadas CMAS proporcionan información sobre el grado en que los alumnos de tercero a octavo grado cumplen las expectativas de su grado, pero también muestran cómo las diferencias raciales y económicas influyen en el rendimiento académico.

Los resultados de 2023 muestran una brecha pronunciada entre el rendimiento de los estudiantes latinos y blancos.

Concretamente en ELA en tres distritos escolares locales.

En el distrito escolar de Roaring Fork (RFSD), casi una cuarta parte de los alumnos latinos no alcanzaron las expectativas de su grado. (El estado se refiere a este grupo demográfico como hispano).

Eso en comparación con sólo el 4.8% de los alumnos blancos.

En un comunicado de prensa del 17 de agosto, el superintendente del RFSD, el Dr. Jesús Rodríguez, dijo: "Nuestros resultados de la evaluación de referencia post pandemia 2022 pusieron claramente de relieve que nuestro trabajo consiste en reducir la diferencia de rendimiento entre los subgrupos de estudiantes y elevar el rendimiento de cada uno de nuestros estudiantes. Estoy orgulloso de nuestro talentoso personal por hacer avanzar el rendimiento de los alumnos en la dirección correcta en todo nuestro distrito."

Más abajo, en RE-2 y Garfield-16, las diferencias son menores entre los alumnos latinos y los blancos, pero un mayor porcentaje de alumnos en general no alcanzaron las expectativas de su grado.

En Aspen, las diferencias de aprendizaje entre grupos raciales son más difíciles de medir, en parte porque el distrito es mucho menos diverso racialmente en comparación con otros de la región.

Al evaluar las diferencias de rendimiento en función del sexo, las tendencias locales coincidieron con los datos de todo el estado, mostrando que las alumnas obtienen mejores resultados en lengua y literatura inglesas y los alumnos obtienen mejores resultados en matemáticas en los cuatro distritos escolares.

Del mismo modo, los estudiantes con programas educativos individualizados (IEP) y los estudiantes que reunían los requisitos para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido obtuvieron peores resultados en todos los distritos y asignaturas en comparación con los estudiantes sin estos requisitos.

Los distritos escolares pueden compartir los informes sobre el rendimiento individual de los alumnos con los padres y pueden utilizar los resultados globales con fines informativos y de planificación.

Aunque los resultados de los exámenes estandarizados pueden ser un indicador del rendimiento académico, estos datos tienen sus limitaciones, ya que los estudios demuestran que los estudiantes obtienen resultados diferentes en los distintos tipos de evaluaciones.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.