Las bibliotecas del condado de Garfield, en plena tensión por la retirada de libros solicitada en la reunión de la junta directiva

You can find an English-language version of this story here.

La reunión del Consejo de Administración de las Bibliotecas del Condado de Garfield, celebrada el jueves por la tarde, congregó a unas 60 personas en la sala comunitaria de la sucursal de Carbondale. Acudieron personas de ambos bandos en un debate sobre si los libros que muestran escenas sexuales en la sección de adultos deben restringirse o retirarse.

Trish O'Grady, residente de Rifle, presentó una petición al consejo de administración, en la que pedía que dos novelas gráficas manga japonesas, incluida una en la que aparecen personajes LGBTQ+, y otros materiales que contienen advertencias sobre la edad se colocaran en armarios cerrados con llave, y que los bibliotecarios tuvieran que ver un documento de identidad para sacarlos.

"Si no se cumplen estos requisitos, solicitamos que se retiren del inventario de la biblioteca todos los materiales con la advertencia mencionada", declaró.

Sus comentarios fueron recibidos con una mezcla de aplausos y desaprobación. Toda la reunión estuvo salpicada de exabruptos de partidarios y detractores, ambos frustrados por el procedimiento.

Los dos libros, el primero de la serie Finder y el primero de la serie Prison School, están en la sección de adultos de la sucursal de Silt.

El director ejecutivo de las Bibliotecas del Condado de Garfield, Jamie LaRue, se dirigió a O'Grady y a las muchas otras personas que acudieron a la reunión. Dijo que todo el mundo tiene derecho a que no le guste el material que ve en la biblioteca, y que con frecuencia hay cosas en la biblioteca que no son para todo el mundo. También dijo que todo el mundo tiene derecho a quejarse si algo no le gusta.

Pero, dijo LaRue, algunos comportamientos cruzan una línea.

"Un usuario entró en la biblioteca de Silt, insultó a uno de mis empleados, abordó a un usuario con una camiseta del Orgullo (LGBTQ), y luego cogió algunos de estos libros cuestionados, los dobló hasta las imágenes y los colocó cuidadosamente por toda la biblioteca, incluida la zona infantil", dijo.

O'Grady se levantó y se atribuyó todas esas acciones, y fue recibida con algunos aplausos dispersos mientras otros usuarios le decían que se sentara.

Tras el breve arrebato de la multitud, LaRue prosiguió sus comentarios.

"De hecho, hicieron exactamente lo que acusaron falsamente a la biblioteca de hacer, que es ofrecer contenido para adultos a los niños y sacarlo de donde se supone que debe estar", dijo. "Sólo quiero dejar claro que todo el mundo tiene derecho a no ser acosado ni intimidado, ni interferido maliciosamente en la biblioteca".

La declaración de LaRue fue recibida con aplausos.

Los miembros de la comunidad hablaron tanto a favor como en contra de la petición de O'Grady.

Un orador pidió a O'Grady y a otro individuo que sostuvieran carteles de cartón con imágenes escaneadas de escenas sexuales de los libros en cuestión, y preguntó a la multitud si querían que sus hijos vieran ese contenido.

Pero otros, como Paul Mascareñas, hablaron en apoyo del trabajo que el distrito de bibliotecas del condado realiza en la comunidad, y dijeron que le encanta la biblioteca por su capacidad para conectar a las personas con su identidad y con la gente que les rodea.

"Por desgracia, hay quienes en la comunidad tienen mucho tiempo libre para interrumpir el trabajo de quienes ya están haciendo un trabajo fabuloso, por cierto", dijo. "Ayudando a todos los clientes que pasan por sus puertas, o al ofrecerse como voluntarios para formar parte de la junta".

Los comisionados del condado de Garfield asistieron a la reunión, sin relación con la petición de O'Grady, para tratar los asuntos ordinarios de la biblioteca.

Los tres comisionados elogiaron al Consejo de Administración por el trabajo que realiza.

"Son una junta diversa", dijo el comisionado Tom Jankovsky. "Me quito el sombrero ante ustedes, lo tienen difícil... Siento un gran respeto por esta junta".

O'Grady y otros usuarios pidieron a los comisionados que hicieran algo respecto a los libros, pero el presidente John Martin informó al público de que los comisionados del condado no tienen autoridad sobre lo que la biblioteca tiene o no en sus estanterías.

"Es un distrito especial en sí mismo", dijo Martin. "Podemos revisar el presupuesto, pero no lo aprobamos".

El Distrito de Bibliotecas Públicas del Condado de Garfield es un distrito fiscal especial, lo que significa que se financia mediante un gravamen de un millón aprobado por los votantes.

Martin aclaró también que la junta de comisionados del condado nombra a los miembros de la junta del distrito de la biblioteca, pero que ése es el alcance de su autoridad.

La junta de la biblioteca limitó los comentarios del público a 30 minutos, pero LaRue sugirió un foro comunitario separado para que la gente compartiera sus opiniones con la biblioteca. Los comisionados se mostraron de acuerdo con esa idea y solicitaron asistir, no para opinar, sino para escuchar los pensamientos de la comunidad.

