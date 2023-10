Guía electoral 2023 de Aspen Public Radio

You can find an English-language version of this story here.

Esta guía fue creada originalmente por el equipo de noticias de la Aspen Public Radio. Fue traducida al español por Global Language Services y El Sol del Valle seguirá actualizando esta página de recursos hasta las elecciones del 7 de noviembre de 2023.

Cómo votar

El día de las elecciones es el martes 7 de noviembre y se enviarán las boletas electorales por correo a los votantes registrados el 16 de octubre. Si piensa votar por correo, debe cambiar su dirección postal antes de esa fecha.

GoVoteColorado.gov es la página principal del estado. Puede registrarse para votar por primera vez, verifique su registro de votante y vea su boleta de muestra. Si se mudó, puede cambiar su dirección para asegurarse de recibir su papeleta. Y después de votar, también puede consultar aquí el estado de su boleta electoral enviada por correo.

El 30 de octubre es el último día en que puede registrarse para votar por correo o en línea. Si desea registrarse en persona en un centro electoral, no hay fecha límite. Puede registrarse el mismo día siempre que haya vivido en Colorado durante los 22 días anteriores a las elecciones.

Puede devolver su boleta por correo (los funcionarios recomiendan que lo haga antes del 30 de octubre para asegurarse de que llegue a tiempo para su recuento), o ahórrese una estampilla y llévela a un buzón local antes de las 7 p.m. del día de las elecciones.

Para los votantes del condado de Pitkin, hay tres buzones: el Pitkin County Administration Building (edificio administrativo del condado de Pitkin) en Aspen; el ayuntamiento (Town Hall) de Snowmass Village; y el ayuntamiento (Town Hall) de Basalt. La votación anticipada en persona comienza el 30 de octubre en la Sala Roaring Fork del edificio de administración del condado de Pitkin; encontrará más información en la página web del condado de Pitkin.

Para los votantes del condado de Eagle, hay dos lugares de depósito en el valle de Roaring Fork: el ayuntamiento (Town Hall) de Basalt y la oficina del secretario y Registrador del condado de Eagle (County Clerk, Recorder office) en El Jebel. La votación anticipada en persona comienza el 30 de octubre en la oficina del secretario y Registrador (County Clerk, Recorder office) en El Jebel. Otros buzones y centros de votación se encuentran a lo largo del corredor de la I-70 entre Gypsum y Vail. Encontrará más información en la página web del condado de Eagle.

Para los votantes del condado de Garfield, hay seis buzones: ayuntamiento (town hall) de Carbondale; tribunal del condado de Garfield en Glenwood Springs; edificio D de la administración del condado de Rifle; ayuntamiento (town hall) de New Castle; ayuntamiento (town hall) de Silt; y ayuntamiento (town hall) de Parachute. La votación anticipada en persona comienza el 30 de octubre en el Centro Comunitario de Glenwood Springs y en el Fairgrounds del condado de Garfield en Rifle. El día de las elecciones, el 7 de noviembre, hay dos centros de votación adicionales situados en el ayuntamiento (town hall) de Carbondale y en la biblioteca local de Parachute. Encontrará más información en la página web del condado de Garfield.

Contenido de la boleta electoral

El lugar donde usted vive determina lo que verá en la boleta electoral este otoño.

Todos los votantes de Colorado verán dos propuestas electorales a nivel estatal: La propuesta HH, relativa a los impuestos estatales sobre la propiedad y los límites de ingresos, y la propuesta II, relativa a los ingresos fiscales generados por la venta de tabaco y productos de nicotina. Puede obtener más información sobre las propuestas, y lo que significa un "sí" o un "no" en cada caso, en el "libro azul" de información sobre papeletas del estado.

Elecciones de las juntas escolares

En los valles de los ríos Roaring Fork y Colorado, la mayoría de los votantes también verán una elección de la junta escolar local. Si no está seguro en qué distrito vive, puede utilizar este mapa para tener una idea general; es posible que tenga que ampliarlo para obtener una visión detallada de su región.

En el distrito escolar de Aspen, hay dos escaños generales en juego y cuatro candidatos en la elección. La titular Katy Frisch está en la boleta junto a tres aspirantes: Sally Goulet, Sarah Daniels y Cassie Harrelson. Cada escaño general conlleva un mandato de cuatro años en la junta.

En el distrito escolar de Roaring Fork, hay tres escaños a elección, cada uno en un "distrito director" diferente que representa a distintas comunidades. Los votantes no están limitados a su distrito de director y pueden votar en las tres elecciones a director, independientemente del vecindario en el que vivan.

En el distrito de director B, hay dos candidatos: Elizabeth "Betsy" After y Alan Kokish. En el distrito de director C, también hay dos candidatos en la boleta: Phillip Bogart y Lindsay DeFrates. En el distrito de director D, la titular Jasmin Ramírez se presenta sin oposición. Cada escaño conlleva un mandato de cuatro años en la junta.

En el distrito escolar Garfield Re-2, hay tres escaños a elección, cada uno en un "distrito de director" diferente que representa a distintas comunidades. Los votantes no están limitados a su distrito de director y pueden votar en las tres elecciones a director, independientemente del vecindario en el que vivan.

En el distrito de director B, hay dos candidatas: Cassie Haskell y Kaylin Harju. En el distrito C, sólo hay una candidata, Fathom Jensen, que se presenta sin oposición. En el distrito de director D, hay tres candidatos: Chance Jenkins, Daniel Adams y Nicholas Cocina. Cada escaño conlleva un mandato de cuatro años en la junta.

El distrito escolar Garfield 16 suspendió las elecciones para el Consejo Escolar porque sólo había tres candidatos para los tres puestos vacantes.

En el Consejo de Fideicomisarios del Colorado Mountain College, hay cuatro puestos vacantes, cada uno en un distrito de fideicomisarios diferente. Sin embargo, los votantes no están limitados a su distrito y pueden votar en las cuatro elecciones del Consejo de Fideicomisarios independientemente de la comunidad en la que viva el votante.

En el distrito 2, hay dos candidatos: Marianne Virgili y David Use. En los otros tres distritos, sólo se presenta un candidato: Kerry Buhler está en la boleta por el Distrito 4, Bob Kuusinen por el Distrito 5 y Gloria Pérez por el Distrito 6.

Elecciones para el ayuntamiento de Rifle

Hay tres escaños para el ayuntamiento que se presentan a las elecciones para mandatos de cuatro años, aunque el alcalde y el alcalde interino serán nombrados por el consejo en una reunión convocada al efecto. Según el Glenwood Springs Post Independent, hay cuatro candidatos que se presentan para tres escaños, incluidos los titulares Chris Bornholdt y Brian Condie y las aspirantes Tanya Perea Doose y Karen Roberts.

Medidas electorales adicionales

Dependiendo de dónde viva, también podrá ver medidas electorales municipales y preguntas sobre distritos especiales. Puede obtener más información al consultar una boleta electoral de muestra de su condado:

Boleta electoral de muestra del condado de Pitkin (inglés)

Boleta electoral de muestra del condado de Eagle (inglés)

Boleta electoral de muestra del condado de Garfield (inglés y español)

Libro azul de medidas electorales estatales

● English

● Español

Foros de candidatos

Nota: Se añadirán enlaces e información adicionales a medida que estén disponibles. La siguiente información sobre los próximos foros públicos se enumera en el orden en que están programados los eventos.

El 3 de octubre, la Cámara de Comercio del Valle del Río Colorado organizó un "foro de preguntas y respuestas" para los candidatos al ayuntamiento de Rifle en este ayuntamiento. Se grabó el foro y puede verse en directo en la página de Facebook de la ciudad de Rifle. También está disponible en el canal de acceso de la comunidad de Rifle, disponible en línea en RifleTV.plus.

El distrito escolar de Roaring Fork organizó un foro de candidatos para el Consejo de Educación el 3 de octubre en las oficinas del distrito en Carbondale. Se ha grabado y archivado en la página YouTube del distrito. En la página web del distrito hay información adicional sobre las elecciones.

Los candidatos al Consejo de Educación del distrito escolar de Roaring Fork y al Consejo de Fideicomisarios del Colorado Mountain College hablaron en un foro sobre "Temas y respuestas" celebrado el 9 de octubre en el ayuntamiento de Glenwood Springs. También asistieron representantes tanto a favor como en contra de la propuesta HH. El foro fue copatrocinado por el Glenwood Springs Post Independent, la Cámara de Comercio de Glenwood Springs y KMTS Radio. El acto se grabó y puede verse en la página de Facebook del Post Independent y en el sitio web de la Cámara de Comercio de Glenwood. Puede obtener más información sobre las elecciones del RFSD en la página web del distrito, y más información sobre las elecciones del CMC en la página web de la universidad.

Los candidatos al Consejo de Educación de Garfield Re-2 hablaron en un foro celebrado el 9 de octubre en la Biblioteca de Rifle Branch. Fue patrocinado por el sindicato de profesores West Garfield Education Association. El foro se grabó y se puede ver en línea en la página de Facebook del distrito escolar y en Rifle Community TV. Información adicional sobre la elección está publicada en la página web del distrito.

El distrito escolar de Aspen organizó un foro de candidatos el 10 de octubre en el Aspen District Theatre. Participaron periodistas de la Aspen Public Radio, The Aspen Times, The Aspen Daily News y el Skier Scribbler de la Aspen High School. Puede ver un video grabado del foro en la página de Facebook del distrito. En el sitio web del distrito encontrará información adicional sobre las elecciones.

Los candidatos a la junta del distrito escolar de Roaring Fork participarán en un tercer debate el 17 de octubre a las 6:30 p.m. en la Biblioteca Regional de Basalt. La biblioteca y el Foro de Educación de Basalt son coanfitriones del acto. La directora de iniciativas estratégicas del Colorado Mountain College, Yesenia Silvia Estrada, será la moderadora, y el foro contará con interpretación al español. Si tiene alguna pregunta que le gustaría hacer a los candidatos, puede enviarla por correo electrónico a "info@basaltedu.org".

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.