Las bibliotecas del condado de Garfield organizan el foro "Libertad para leer" en medio de la polémica y las críticas de los comisionados del condado

You can read an English-language version of this story here.

El Distrito de Bibliotecas Públicas del Condado de Garfield ha tenido que lidiar con una gran polémica en los últimos dos meses. Eso culminó en un foro sobre "Libertad para leer" celebrado en el Teatro Ute de Rifle el 18 de octubre.

El GCPLD organizó el acto en respuesta a la petición de una residente de Rifle, que solicitaba a la biblioteca que restringiera el acceso a varias novelas gráficas manga japonesas, alegando que son pornográficas. Trish O'Grady pidió a la biblioteca que pusiera los libros en una sala separada marcada sólo para adultos, que los mantuviera bajo llave y que exigiera un documento de identidad para poder sacarlos. Si la biblioteca no hace eso, dijo, deberían retirarlos por completo de las estanterías.

La directora ejecutiva del GCPLD, Jamie LaRue, comenzó la noche con una presentación sobre los derechos de la Primera Enmienda y la historia de las bibliotecas en Estados Unidos.

"Incluso los consejos escolares que piensan que tienen mucho poder se topan con el hecho de que los estudiantes, los menores, también tienen derechos de la Primera Enmienda", dijo. "Y que no se puede simplemente retirar libros a los niños o restringir su acceso a ellos de manera injustificada. Es inconstitucional".

LaRue también explicó que dos libros cuestionados hace poco estaban claramente marcados como libros para adultos y se encontraban en estanterías alejadas de la sección infantil. También dijo que no es responsabilidad del personal de la biblioteca controlar lo que sacan los niños.

"Porque, y me doy cuenta de que esto puede ser una sorpresa para algunos de ustedes, no todos los padres quieren lo mismo", dijo. "Y esperar que conozcamos y hagamos cumplir (las normas) de cada uno de los padres no es justo".

A continuación, el público dispuso de una hora y media para expresar sus opiniones. Para tener el mismo tiempo de palabra, el público se alineó para hablar en dos grupos diferentes: los que estaban a favor de más restricciones y los que estaban en contra. Cada orador dispuso de tres minutos para hablar. El editor del Sopris Sun, Raleigh Burleigh, moderó la conversación.

John Lukowski, de Silt, fue uno de los oradores a favor de más restricciones. Dijo que poner estos libros a disposición de los niños pone a la biblioteca al nivel de una "tienda porno".

"En cierto modo estamos siguiendo a la perfección el plan de juego comunista", dijo. "Quieren sexualizar a los niños. Ese es uno de sus planes de juego. Poner a todos unos contra otros".

Christy Ray, de Rifle, estaba en el lado opuesto de la cuestión. Dijo que no importa si la gente aprueba personalmente el contenido del libro.

"Las preguntas son: ¿es responsabilidad de la biblioteca pública decidir lo que yo o mi familia leemos? ¿Y es responsabilidad de un funcionario del gobierno decidir lo que yo o mi familia leemos?", dijo. "Y siento que la respuesta a ambas es un rotundo no".

Debbie Grizzle, residente de Rifle desde hace mucho tiempo, dijo que los comisionados del condado de Garfield no hablan en su nombre ni representan sus opiniones sobre la biblioteca y los servicios que prestan.

En una reunión celebrada el 16 de octubre, el comisionado del condado de Garfield, Mike Samson, calificó algunos de los contenidos de los libros de "inmundicia, basura, cosas repugnantes".

"Ni siquiera creo que los adultos deban mirar cosas así", llegó a decir.

Pero Grizzle opinaba de otro modo.

"He ido a la hora del cuento desde el año 2000 y hemos pasado incontables horas en la biblioteca", dijo de ella y su familia. "Y nunca he visto un libro pornográfico donde los niños pudieran acceder a él".

"Elogio al personal por su profesionalidad, amabilidad y conocimientos", prosiguió. "Y también confío en el consejo de administración de la biblioteca para gestionar nuestra biblioteca y tener un discurso abierto, respetuoso y honesto con los padres y los usuarios".

Pero Sally Moore, residente de Rifle, dijo que los niños pueden sacar las cosas de contexto y que hay que protegerlos.

"No quiero explicar a los jóvenes de qué tratan estas imágenes", dijo. "No quiero explicar a los jóvenes por qué esos libros en ese estante inferior... 'Se supone que no debes tocar esos cariño, no vamos a ir allí, querida'. No quiero tener que tener esa conversación".

No se tomó ninguna decisión en la reunión, pero LaRue dijo que él y otros funcionarios de la biblioteca tendrían en cuenta los comentarios a la hora de determinar los próximos pasos.

El foro puede verse íntegro en RifleTV.plus.

Los comisionados del condado de Garfield opinan

Pero no fueron sólo los funcionarios de la biblioteca los que escucharon atentamente lo que el público tenía que decir. Los comisionados del condado de Garfield expresaron su interés en la reunión, después de oír hablar de la petición de retirada de libros en una reunión del consejo de administración de la GCPLD. En medio de la controversia, la junta está intentando cubrir una vacante, pero sólo cuenta con una candidata.

Hanna Arauza solicitó representar a Rifle en la junta de fideicomisarios del GCPLD, y los demás miembros de la junta votaron unánimemente para aprobar su solicitud. El nombramiento de Arauza tiene que ser confirmado ahora por los comisionados del condado, que actualmente son republicanos.

Pero en las últimas reuniones, la polémica sobre la restricción del acceso a ciertos libros ha retrasado el proceso de confirmación de Arauza.

Durante la reunión de la junta del 9 de octubre, el comisionado Tom Jankovsky preguntó a Arauza por su postura personal sobre la restricción del acceso a los libros. Ella respondió que no creía que el estatus quo tuviera que cambiar en la biblioteca.

"¿Así que cree que los niños deberían tener acceso a la pornografía en la biblioteca?". preguntó Jankovsky.

"No creo que sea así, creo que los padres deberían vigilar a sus hijos mientras están en la biblioteca", dijo Arauza. "(En) el sistema actual, especialmente en la Biblioteca Rifle, la sección infantil está en su propia sección. Puedo verlos desde cualquier punto de la biblioteca, puedo oírlos desde cualquier punto de la biblioteca. Y es mi responsabilidad ver a qué están expuestos".

Tanto Jankovsky como el presidente de la junta, John Martin, acordaron posponer la votación sobre el nombramiento de Arauza hasta que Mike Samson regresara de un viaje de caza. La junta retomó la cuestión el 16 de octubre, esta vez con Samson presente.

El marido de Arauza, Steven, se presenta como demócrata contra Samson por su escaño del distrito 3 en la junta. Samson lo reconoció de entrada, diciendo que no afectaría a su decisión, pero que seguía siendo importante divulgarlo plenamente.

Samson dijo que quería esperar a escuchar los comentarios en el foro Libertad para Leer antes de tomar una decisión sobre su nombramiento. Todavía no ha dicho en qué sentido votará sobre el nombramiento de Arauza.

El asesor jurídico del condado de Garfield ha dicho que el consejo de administración de la biblioteca podría anular la decisión de los comisionados si se niegan a confirmar a Arauza.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.