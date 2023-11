El departamento de salud pública local dice: incluya COVID-19 a sus vacunas de la temporada de gripe y resfriados

You can find an English-language version of this story here.

Aunque ya no aparece en los titulares, la gente continúa enfermándose de COVID-19 con regularidad. Y, según los expertos en salud, debemos asumir que la temporada de gripe y resfriados incluye ahora también el COVID.

Salud Pública del Condado de Garfield está alentando a todos a partir de los seis meses de edad para obtener tanto su vacuna contra la gripe como una vacuna actualizada de COVID.

Atención sin previa cita para ambas vacunas están disponibles los miércoles en Glenwood Springs en 2014 Blake Avenue y los jueves en Rifle en 195 W. 14th Street, de 9 a.m. a 4 p.m. en ambos lugares.

Para los niños y adultos que no les gustan las agujas, GCPH también tiene disponibles aerosoles nasales para la gripe.

Carrie Godes de Salud Pública dijo que el suministro no es un problema para el Condado de Garfield - y que usted debe obtener su vacuna, incluso si es joven y saludable.

"Y en realidad yo diría que un número de los casos que hemos tenido, las hospitalizaciones que hemos visto más recientemente, por lo general no están actualizados con sus vacunas, y al menos tienen más de un año sin recibir alguna", dijo. "Así que eso realmente muestra que para reducir la gravedad de la enfermedad, tener esa vacuna actualizada es lo mejor que pueden hacer".

Salud Pública del Condado de Pitkin también está alentando a todos a recibir ambas vacunas, pero a diferencia de Garfield, ya no está ofreciendo las vacunas contra la gripe y COVID de forma gratuita. Se recomienda a los residentes en lo alto del valle llamar a su médico familiar o farmacia local para hacer una cita.

El epidemiólogo del condado de Pitkin Carly Senst dijo que esto representa retornar a un enfoque de salud pública a la temporada de enfermedades respiratorias previo al COVID. Eso también significa tratar la vacuna COVID como una vacuna contra la gripe: algo que usted debe conseguir cada año cuando nuevas fórmulas están disponibles.

Según Senst, en años anteriores, la vacuna COVID original y los refuerzos posteriores reflejaban una respuesta rápida a un virus que cambiaba con rapidez y del que la gente no sabía mucho.

"Esta vez tenemos una idea clara de cómo actúa el COVID-19 y qué cepas van a circular esta temporada", explica. "Y por eso han vuelto a desarrollar estas vacunas para combatir específicamente a estas variantes. Se trata de una herramienta realmente genial, que aumenta la eficacia, y esto es exactamente lo que hacen con la vacuna de la gripe todos los años".

Dijo que la gente debería planificar con anticipación sus compras de vacunas.

"Somos un condado rural pequeño, tenemos farmacias limitadas, así que ... si vas a viajar a Glenwood Springs potencialmente para una compra en Walmart", dijo. "Tal vez pensar en eso, viajar, planificar, buscar regionalmente por esas vacunas".

Ambas vacunas tardan unas dos semanas en surtir efecto, por lo que Senst dijo que la gente debe tener en cuenta los viajes por las festividades y los planes familiares al programar una cita.

Si usted está recibiendo una vacuna COVID a través de GCPH o a través de la farmacia en City Market, usted debe planear para tener su aseguranza lista. Pero si usted no tiene seguro, usted todavía puede obtener la vacuna, gracias a un financiamiento federal.

"Para las personas que no tienen seguro, o personas que no están cubiertas por Medicaid, Medicare, hay programas específicos como el Programa Bridge Access que está proporcionando vacunas gratuitas para personas vulnerables de mayor riesgo", dijo.

Godes dijo que el programa está disponible para aquellos que reciben vacunas en GCPH, así como en cadenas de farmacias nacionales.

Las pruebas para llevar a casa ya no están disponibles de forma gratuita en GCPH, pero el Servicio Postal de EE.UU. seguirá enviando cuatro pruebas gratuitas a los hogares, que el público puede solicitar en línea.

Garfield County Public Health Este gráfico de Salud Pública del Condado de Garfield proporciona al público un plan de lo que debe hacer si la prueba de COVID-19 resulta positiva.

Si resultas positivo en la prueba de COVID-19, Godes dice que debes aislarte en casa durante 5 días, contando a partir del primer día de síntomas. Después, puedes volver a salir en público siempre y cuando tengas 24 horas sin fiebre, y se debe llevar cubreboca en público durante los cinco días siguientes.

A las personas mayores o inmunocomprometidas, Godes les recomienda ponerse en contacto con su médico familiar para saber si pueden recibir un tratamiento contra COVID como Paxlovid.

Quienes ya se hayan vacunado contra el COVID deben conversar con su médico sobre cuándo deben volver a vacunarse. Algunas personas pueden retrasar la vacunación hasta tres meses.

Godes también dijo que la gente debe continuar con las prácticas básicas de salud pública como lavarse las manos para prevenir la propagación de una variedad de enfermedades, incluyendo el resfriado común y la gripe.

Esto es especialmente cierto a medida que se acercan las festividades y más gente empieza a reunirse en casa con sus familiares.

"Una de las cosas que más promovemos es la ventilación", afirma. "Sé que hace mucho frío, así que abrir una ventana puede ser algo que no desees hacer, pero incluso si enciendes un ventilador de baño económico, cualquier cantidad de ventilación parece marcar la diferencia en la casa".

Senst está de acuerdo y afirma que el uso combinado de protección es crucial para mantener a la familia y a los amigos a salvo de las enfermedades respiratorias en esta época del año.

"El uso proactivo de cubrebocas, cuando es apropiado, es una de las mejores herramientas de nuestro cinturón de herramientas también", dijo. "No digo que todo el mundo deba usar cubreboca siempre. Pero ser consciente de lo que te rodea, ser consciente de dónde puedes entrar en contacto con la mayor cantidad de personas en un área muy condensada, y considerar la posibilidad de usar cubrebocas durante esos espacios o reducir el tiempo que se pasa en ellos puede ayudar mucho a reducir el riesgo de contraer enfermedades".

Esta noticia fue traducido en Español por Dolores Duarte.