La película ‘Advice for Girls’ (‘Consejos para chicas’) pretende animar a las esquiadoras

You can find an English-language version of this story here.

Sierra Schlag ha esquiado pistas empinadas y técnicas en Noruega, ha dirigido excursiones por las montañas de Japón, ha aplastado montículos de nieve como joven competidora en Park City y ha bajado a toda velocidad por la nieve batida por el viento del monte Sopris, en el valle Roaring Fork.

La esquiadora profesional de estilo libre residente en Carbondale lleva deslizándose cuesta abajo desde que era una niña pequeña, y ahora representa a marcas como Atomic Skis y OnX Backcountry. Pero durante la mayor parte de su vida, no se ha visto reflejada en los medios de esquí, que “todavía se dirigen mucho a los hombres blancos”, dice.

“Soy japonesa-estadounidense y puedo dar fe de que nunca he visto a nadie que realmente se parezca a mí en los medios de esquí”, dijo Schlag en una entrevista.

Entre en “Consejos para chicas”, un documental sobre esquí protagonizado exclusivamente por mujeres que celebra la presencia de esquiadoras con diversos orígenes y nuevas perspectivas sobre este deporte.

“Cuando estábamos haciendo esta película, queríamos... que todo el mundo se encontrara a sí mismo y se viera en al menos una de estas historias”, dijo Schlag.

Schlag protagoniza la película y ayudó a producirla con un equipo totalmente femenino también detrás de la cámara. Addy Jacobsend fue “el cerebro de la operación” como productora de la película, dijo Schlag. Trabajaron con la directora Sara Beam Robbins y varias mujeres más en el rodaje y la fotografía en lugares como Crested Butte, Alta y Jackson Hole.

“Consejos para chicas” no es sólo para elevar a un tipo de chica o mujer, es para elevarnos a todas, para que todas podamos mejorar y tener más poder”, dijo Schlag.

Por eso, la película presenta a mujeres de color, mujeres transexuales y mujeres con discapacidades, no como representantes “simbólicas”, sino como miembros fundamentales de la comunidad del esquí con historias individuales que merece la pena celebrar. En la película también aparecen grandes profesionales, como el campeón de esquí libre AJ Cargill y el medallista de plata olímpico Devin Logan, así como guías de montaña, personas influyentes en actividades al aire libre e incluso algunos niños de 12 años que dan volteretas hacia atrás.

“La reacción de la gente que dice: ‘Por fin me veo en los medios de esquí’, es realmente gratificante”, afirma Schlag.

Sin embargo, no siempre ha sido así en las películas de esquí y otros medios de la industria. Schlag dijo que los movimientos sociales y políticos de 2020 impulsaron a las marcas de actividades al aire libre a tomar medidas en materia de diversidad, equidad e inclusión, pero esos esfuerzos “de base” a veces pueden quedarse en el camino cuando la industria siente un pellizco financiero.

“Creo que (la industria del esquí está) evolucionando a un ritmo lento, ... y creo que va a hacer falta mucho trabajo para que se materialice ese cambio real”, dijo Schlag.

“Consejos para chicas” llega casi una década después de otra película de esquí pionera protagonizada exclusivamente por mujeres, “Pretty Faces” (“Caras bonitas”), y casi 25 años después de una de las primeras centradas en mujeres, “No Man’s Land” (“Tierra de nadie”). Pero hay un claro apetito por más.

El año pasado, el documental “Nexus” se centró en cinco grupos diferentes de mujeres en la montaña. Este invierno, hay dos comedias de esquí dirigidas por mujeres en la cartelera: “Here, Hold My Kid” presenta a las esquiadoras profesionales (y madres) Elyse Saugstad y Jackie Paaso, mientras que “Weak Layers” desafía los estereotipos del “típico esquiador (ski bro)” bajo la dirección de Katie Burrell.

Y “Consejos para chicas” generó más de $47,000 en financiación de una campaña de Kickstarter, respaldada por más de 400 simpatizantes.

“Crear ese espacio, crear esa representación va a abrir las puertas para que más mujeres y chicas digan: ‘Oh, puedo hacer una película, puedo mostrar mi personalidad y mi forma de esquiar’”, dijo Schlag.

Además, pueden hacerlo mientras disfrutan del deporte en una comunidad que les apoya, sin la presión de estar “esquiando pistas de locura en Alaska todos los años” para tener éxito, dijo.

“Mi consejo en la película es que te presentes como eres, porque hay espacio suficiente para todos”, dijo Schlag. “Y algo que he aprendido a través del proceso de hacer esta película es que... no necesitas deslizarte por las pistas más largas o hacer trucos gigantescos. Puedes simplemente (divertirte) con tus amigos. Y eso es del todo suficiente”.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.