Corte de árboles de Navidad y Posada navideña bilingüe orientada a incrementar el acceso a tierras públicas

You can find an English-language version of this story here.

Más de 150 personas se reunieron el 2 de diciembre en el sendero Babbish Gulch, cerca de Sunlight Mountain, para cortar sus propios árboles de Navidad y celebrarlo con una fiesta navideña latina llamada "Posada".

Este evento bilingüe y bicultural es organizado anualmente por el Distrito de Guardabosques Aspen-Sopris del Servicio Forestal y el programa de defensa del medio ambiente dirigido por latinos del Wilderness Workshop, Defiende Nuestra Tierra.

El encuentro en las montañas a las afueras de Glenwood Springs es una oportunidad para que los residentes que hablan inglés y español se reúnan para aprender sobre sus tierras públicas en la zona de Thompson Divide, comer tamales y cortar un árbol.

"Creo que ambas culturas están aprendiendo una de la otra, en otras palabras es otra gran excusa para reunirse y pasar buenos momentos con la familia y los amigos", dijo Omar Sarabia, director de Defiende Nuestra Tierra.

"Esperamos que la gente establezca esa conexión con nuestras tierras públicas y las agencias federales que las gestionan, y que aprenda más sobre cómo podemos preservar este hermoso lugar", dijo.

En México, el país natal de Sarabia, y en otras partes de Latinoamérica, las Posadas se celebran antes de la Navidad para honrar el viaje de María y José de Belén a Nazaret en busca de un lugar para el nacimiento del niño Jesús.

Un componente principal de la celebración es pedir posada, o un lugar para descansar.

"Cuando le das posada a alguien, es como decir: 'Puedes quedarte en mi casa'; es una tradición de hospitalidad", dijo Sarabia.

Eleanor Bennett / Radio Pública de Aspen El director de Defiende Nuestra Tierra, Omar Sarabia, sirve tamales caseros a Mayra Rodelas, residente de Silt, en la Posada anual de corte de árboles de Navidad cerca de Sunlight Mountain el 2 de diciembre de 2023. Rodelas cortó su primer árbol en el evento anual hace varios años y trajo a sus cuatro hijos con ella este año.

Para muchos, la reunión anual es la primera vez que cortan un árbol en el bosque.

Mayra Rodelas, residente de Silt y originaria de Chihuahua, México, cortó su primer árbol de Navidad en el evento de hace tres años, y este año trajo a sus cuatro hijos con ella.

"Nunca hice esto cuando era niña y la primera vez fue increíble. Mis hijos me dicen: '¿Por qué no compras en Walmart? Y yo les digo: 'No'", cuenta Rodelas. "A veces se cansan, buscando el árbol perfecto, pero yo les digo: 'No se trata del árbol, para nosotros es el recuerdo familiar y me encanta'".

La hija menor de Rodelas, Mariana, de seis años, dijo que este año habría elegido un árbol de Navidad diferente al que eligieron sus hermanos mayores, pero que aun así se divirtió.

"¿Cuál fue tu parte favorita?", le pregunté.

"Acostarme sobre la nieve mientras mis hermanos cortaban el árbol", contestó Mariana. "Y me gusta decorar toda la casa y el árbol".

Eleanor Bennett / Radio Pública de Aspen Mayra Rodelas, en el extremo izquierdo, y tres de sus hijos posan frente a su auto después de montar en la parte superior su árbol de Navidad recién cortado el 2 de diciembre de 2023. Para muchos es la primera vez que obtienen un árbol en el Bosque Nacional White River.

Junto a la mesa del Servicio Forestal de EE.UU., Iris Salamanca ayudó a repartir permisos para cortar árboles, seguetas y dio instrucciones en español.

Salamanca trabajó anteriormente para la Oficina de Gestión de Tierras en Grand Junction, donde el año pasado ayudó a los bomberos de Aspen a traducir al español las alertas de incendios controlados. Ahora es la nueva Asistente de Información sobre Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad (DEIA por sus siglas en inglés) del Bosque Nacional White River.

La Posada del sábado fue una oportunidad para ella de conocer a la comunidad y ayudar a aumentar el acceso a tierras públicas.

"Puedo decirles quién soy, hablarles en español y hacerles saber que ‘estoy aquí para proporcionarles información. Estoy aquí para que sepan que son bienvenidos, que estas son también sus tierras públicas'", dijo Salamanca. "Así que se trata de romper esas barreras y hacerles saber que pueden cortar su árbol de Navidad en el bosque nacional".

Aumentar la participación en las actividades al aire libre es algo personal para Salamanca, quien creció en una familia hispanohablante de Los Ángeles sin mucha interacción con los terrenos públicos ni con las agencias que los gestionan.

"Nunca había estado dentro de una oficina del Servicio Forestal, nunca había estado dentro de una oficina de la Oficina de Gestión de Tierras porque mi familia, ya sabes, mis padres, sabían que era una agencia federal o un edificio federal y eso es todo lo que tenían que saber para no querer acercarse, por no mencionar que mi primer idioma era el español", dijo. "Pero siempre me gustaron los animales y la naturaleza y, simplemente, algo en ello siempre me atrajo".

Eleanor Bennett / Radio Pública de Aspen Iris Salamanca, en el centro, calienta sus manos alrededor del fuego con dos de sus colegas del Servicio Forestal de EE.UU. del Distrito de Guardabosques de Aspen-Sopris el 2 de diciembre de 2023. Salamanca es la nueva Asistente de Información sobre Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad del Bosque Nacional White River.

El Bosque Nacional White River es el más visitado del país, y Salamanca quiere aprovechar los esfuerzos locales para ofrecer más información en varios idiomas de uso frecuente, incluido el español.

"Hay como un 40% de población latina aquí en la zona, pero no está representada entre los visitantes del bosque nacional", dijo. "Así que mi trabajo consiste realmente en atraer a esta comunidad y mostrarles y educarlos sobre lo que son nuestras tierras públicas, qué podemos hacer en ellas y el recurso que es – es un recurso maravilloso".

El año que viene, Salamanca empezará a desarrollar nuevas iniciativas y programas de DEIA para el Servicio Forestal, entre ellos dirigir excursiones con raquetas de nieve y caminatas ecológicas en español.

Información sobre permisos de corte de árboles, así como dónde y cómo cortar un árbol de Navidad, está disponible tanto en español como en inglés en el sitio web Recreation.gov.

Esta noticia fue traducida por Dolores Duarte.