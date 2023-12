Harvest for Hunger pretende ayudar a la gente a prosperar al recuperar alimentos no vendidos en el valle Roaring Fork.

You can find an English-language version of this story here.

Cada viernes por la mañana, en los puntos de entrega de las tiendas de comestibles y en el estacionamiento afuera de las panaderías desde Aspen hasta Carbondale, Gray Warr aparece para llevarse los alimentos sobrantes: Verduras, pavos, pan de molde y zumo de frutas, además de tartas de cumpleaños, baguettes, galletas y rompope, transportados a su camioneta a montones.

Su misión, como fundador de la organización sin fines de lucro Harvest for Hunger, es "rescatar" los alimentos no vendidos y redistribuirlos a través de bancos de alimentos y despensas móviles. Desde 2021, con la ayuda de un empleado a tiempo parcial y una pequeña cuadrilla de voluntarios, Warr ha recolectado más de 250,000 libras de alimentos. Un solo recorrido puede totalizar más de 1,500 libras un viernes, y de 200 a 500 libras en una ruta diferente los martes.

"Me sorprendió. Me quedé estupefacta. No tenía ni idea de que hubiera tanto desperdicio", dijo Warr mientras esperaba las donaciones en una reciente mañana de viernes en el City Market de Aspen. "Hay mucha comida en el vertedero, que ya no está ahí. Es realmente asombroso".

Las estadísticas de la organización de lucha contra el hambre Feeding America muestran el alcance del desperdicio de alimentos en todo el país: Casi el 40% de todos los alimentos de Estados Unidos se quedan sin vender o sin comer, mientras que 44 millones de personas se enfrentan a la inseguridad alimentaria, con dificultades para poder comprar alimentos.

El rescate de alimentos aborda ambos problemas a la vez, evitando que los artículos acaben en la basura a la vez que ayuda a alimentar a las personas necesitadas. Y va mucho más allá de lo básico como frijoles enlatados y pasta seca. Warr se asocia con organizaciones de bancos de alimentos como LIFT-UP y el Food Bank of the Rockies, que aumentan su suministro de alimentos no perecederos con comestibles "rescatados" y otros artículos comprados a proveedores.

"Los bancos de alimentos están diseñados para ayudar a la gente a sobrevivir", dijo Warr. "Y el rescate de alimentos, en mi opinión, está diseñado para ayudar a la gente a prosperar".

Kaya Williams / Aspen Public Radio Docenas de botellas de rompope son parte de una donación a Harvest for Hunger de City Market en Carbondale el viernes 24 de noviembre de 2023. A menudo, con estas iniciativas de rescate de alimentos se recolectan artículos festivos como bebidas navideñas y tartas de cumpleaños, además de artículos esenciales como verduras y pan para sándwiches, con el fin de apoyar a los bancos de alimentos locales y a las despensas móviles.

Aquí, en el valle de Roaring Fork -donde la economía turística conlleva un precio más alto para todo, las despensas locales de alimentos atienden a miles de personas anualmente y la necesidad sigue creciendo cada año- hay mucha gente que necesita ayuda tanto para sobrevivir como para prosperar.

"Si tenemos en cuenta el coste de la vida, muchísima gente de aquí vive por debajo de lo que se denomina 'índice federal de pobreza'", explica Katherine Sand, que dirige el centro local de recursos Aspen Family Connections. "Así que en esa situación, ya sabe, la inseguridad alimentaria es una realidad absoluta".

Durante la pandemia de COVID-19, Sand ayudó a dirigir una despensa móvil de alimentos, en la que Gray Warr era una de las voluntarias. Warr ayudaba en la despensa de alimentos en su tiempo libre, cuando no trabajaba como instructor de snowboard. Y tuvo la idea de aumentar los suministros de alimentos existentes recolectando los comestibles que los turistas dejan tras sus vacaciones.

"Creo que lo que Gray entiende es que no se trata sólo, más o menos, de comida y nutrición, y de 'aquí hay una lata de frijoles'", dijo Sand. "La gente también tiene que sentir placer con la comida".

Sand pensó que la premisa inicial de Warr era una buena idea, pero que tenía que pensar más en grande y rescatar la comida en desuso de las tiendas de comestibles en lugar de los condominios de esquí.

Warr aceptó su idea y pasó de recolectar 30 o 40 libras de comida en varias paradas a recolectar cientos de libras de comestibles en una sola tienda. Aprendió cómo establecer una organización sin fines de lucro en YouTube, dijo; su experiencia anterior de trabajo en respuesta y gestión de emergencias probablemente también le ayudó en lo que respecta a logística.

Kaya Williams / Aspen Public Radio El fundador de Harvest for Hunger, Gray Warr, clasifica una caja de verduras cerca del punto de carga de Whole Foods el viernes 24 de noviembre de 2023. Warr visita cinco tiendas de comestibles y dos panaderías en su ruta de los viernes entre Aspen y Carbondale para "rescatar" los artículos no vendidos y redistribuirlos entre las personas necesitadas.

El reto no es conseguir alimentos de las tiendas de comestibles, dijo Warr, sino hacerlos llegar a las personas que podrían utilizarlos, porque el hecho de ir a un banco de alimentos a veces implica un cierto estigma.

"Creo que hay más comida de la que podríamos conseguir, y me preocupa que no podamos llegar a tanta gente como quisiéramos", dijo Warr. "Quiero empezar a centrarme no sólo en ayudar a la gente que está desesperada, sino también a la que vive al día".

Para ello, Warr va a abrir una despensa de alimentos en Snowmass Village, donde vive y trabaja. El concepto fue aprobado oficialmente por el Consejo Municipal de Snowmass el 4 de diciembre, y es probable que abra a finales de año en el ayuntamiento. La despensa estará abierta cinco días a la semana, y la gente podrá simplemente pasarse y llevarse lo que quiera, sin hacer preguntas.

"Están intentando que las cosas sean menos burocráticas, ya sabe, que no tenga que rendir cuentas ni hablar de sus ingresos, ni decir cuántas personas hay en su familia", dijo Sand. "Si necesita comida, tenemos mucha comida. ... Creo que le debemos a todo el mundo en esta comunidad compartir tanto como sea posible".

Warr está de acuerdo. Quiere que la despensa de alimentos esté "libre de estigmas", que sea una forma de ayudar a "cualquiera que necesite un empujón".

"Creo que todo el mundo debería tener (la) oportunidad (de comer bien) - la comida debería ser un derecho", dijo.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.