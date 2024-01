Irene Wittrock reflexiona sobre la enorme pero gratificante tarea de dirigir el refugio temporal para inmigrantes de Carbondale

You can find an English-language version of this story here.

Durante los dos últimos meses, Irene Wittrock, residente de Rifle, ha estado casi todos los días en el Third Street Center de Carbondale, ayudando a dirigir un refugio temporal para unos 60 inmigrantes.

Wittrock trabaja para la organización sin fines de lucro de defensa de los latinos Voces Unidas, con sede en Glenwood Springs, que ha registrado a más de 170 recién llegados desde principios de noviembre.

La ciudad de Carbondale planea sustituir el refugio actual por dos más pequeños, sólo para pasar la noche, que serán administrados por una organización regional sin fines de lucro que tiene experiencia en el trabajo con personas sin techo.

En los próximos meses, Wittrock y Voces Unidas seguirán poniendo en contacto a las personas para que reciban apoyo adicional, como alojamiento para familias, matrícula escolar y trámites de inmigración.

Aspen Public Radio habló con Wittrock el 8 de enero sobre sus experiencias diarias de trabajo en el refugio.

La conversación a continuación está editada para mayor claridad y por su longitud.

Eleanor Bennett: Ha estado aquí en el refugio casi todos los días durante los últimos dos meses. ¿Cómo ha sido todo esto?

Irene Wittrock: Al principio empecé a trabajar aquí a tiempo parcial. No sabíamos cómo iba a ser, y cuando empecé a trabajar, fue muy difícil porque no había nadie más, sólo yo. Y tenía que averiguar cómo conseguir comidas calientes para ellos y donaciones de ropa -chaquetas de invierno, botas de invierno y todas esas cosas- y me hacían preguntas. Así que realmente necesitaba estar aquí todos los días.

Suelo levantarme a las 6 de la mañana y empezar a prepararme para empezar a trabajar y estar aquí hasta las 10 de la noche, y luego volver a casa y empezar a trabajar allí también - mando correos electrónicos a la gente, llamo a la gente y consigo todo lo que necesitan. Así que fue muy duro, pero también fue genial, porque sentía que nunca estaba cansada.

Cada día es diferente. Sí recuerdo cuando cocinaban. Creo que esa fue una de mis experiencias favoritas, poder probar su comida porque cocinan para mí, aunque a ellos no se les permitía cocinar. Por eso digo que necesitan un lugar donde cocinar porque cuando cocinan, puedes ver lo felices que son. No quieren que la gente les traiga comida para cocinar. Quieren poder cocinar por sí mismos y ser independientes.

Bennett: ¿Y puede hablarnos un poco de algunas de las personas que conoció aquí? ¿Hay alguien que le llame la atención? ¿O quiénes fueron las primeras personas que conoció?

Wittrock: Sí, recuerdo a las primeras personas que estuvieron aquí desde el principio. A esta familia, la conocí el primer día y estaba en el refugio y luego le encontramos una habitación de hotel, luego les llevé a la preparatoria para que pudieran matricularse. Y le saqué una foto, y ese no era mi trabajo, pero me sentí muy feliz de poder hacerlo por ellos. Y está muy contenta en la escuela. Ahora, Valley Settlement les está ayudando a conseguir una vivienda y Voces Unidas pagó la vivienda. Son alrededor de 10 familias a las que hemos ayudado a conseguir vivienda temporal y apoyo de la comunidad en Rifle y New Castle. Incluso en Aspen, hay una familia que ha estado allí durante dos meses, y ahora están buscando volver a Denver porque es muy caro vivir aquí.

Bennett: Usted creció en México. ¿Cree que haber pasado por este sistema de inmigración que no funciona que tenemos aquí en EE.UU., le ha impactado en algo a la hora de querer ayudar a la gente?

Wittrock: Sí, por supuesto. Vine aquí como ellos buscando el mismo sueño. Y cuando llegué aquí, no sabía inglés, no sabía nada. No sabía que hay muchos recursos para la gente, y sólo necesitamos que alguien nos haga saber que pueden ir a buscar ayuda. Cuando llegamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Quién puede ayudarnos? Al menos eso me hizo sentir que quiero estar aquí. Quiero hacerles saber todo lo que he aprendido estos últimos años.

Bennett: ¿Qué opina de cómo ha respondido nuestra comunidad? Parece que se han presentado muchos voluntarios. Voces Unidas y usted obviamente han dado un gran paso adelante, el Third Street Center abrió sus puertas, la ciudad de Carbondale está empezando a recibir fondos estatales de emergencia para intentar hacer su parte, pero hay un valle más amplio en una región más amplia. ¿Siente que toda la comunidad está dando un paso adelante en estos momentos?

Wittrock: Sí, por supuesto. Quiero decir que la comunidad es increíble. Se han puesto en contacto conmigo, me llaman, me envían correos electrónicos, y ni siquiera he tenido tiempo de responder. Todas esas personas que querían ayudar, yo estaba como, sólo era yo no podía hacerlo todo. Pero la respuesta de esa comunidad fue increíble. Realmente, me ayudaron mucho. Y apoyan, traen desayunos y cenas y cosas para la gente. Quiero decir que es increíble lo que esta comunidad puede hacer.

Bennett: Y, sin embargo, usted era casi siempre una sola persona aquí cada día. ¿Cree que hay formas en las que podríamos mejorar como comunidad?

Wittrock: Sí. Quiero decir, si hay más gente aquí trabajando para ellos y podemos organizar a todos esos voluntarios (que) quieren ayudar, puede ser más grande, podemos hacer más.

Bennett: El refugio actual de aquí va a ser sustituido por dos nuevos refugios, pero parece que van a ser más pequeños, tendrán menos capacidad: unas 40 personas pueden alojarse allí. ¿Qué cree que va a pasar con la gente que quizá tenga una cama ahora y puede que no en el futuro?

Wittrock: Bueno, sí, eso es muy duro porque yo empecé a trabajar aquí para ellos, esperando que fueran a abrir refugios más grandes y que fueran a tener una mayor capacidad. Y ahora dicen que sólo pueden ir 40 personas. Y no sé cómo la ciudad de Carbondale va a trabajar en eso. Quiero decir que hay gente buscando vivienda. Vamos a ayudarles a pagar el alquiler, pero es realmente difícil. No hay donde alquilar. Y los que pueden encontrar algo aquí, quieren quedarse porque les gusta esta comunidad, pueden encontrar trabajo aquí. No quieren nada gratis. Quieren ganárselo.

Bennett: Y parece que ahora que la ciudad va a abrir dos nuevos refugios y va a empezar a trabajar con otra organización sin fines de lucro para administrarlos, usted y Voces Unidas van a ayudar a la gente con sus permisos de trabajo y con el Estatus de Protección Temporal.

Wittrock: Sí, vamos a centrarnos en eso ahora, y voy a tener tiempo para reunirme con una persona y hacer un seguimiento de lo que necesita, porque tiene necesidades diferentes. Algunos califican para el TPS, otro puede calificar para el asilo, otro no califica para nada de eso. Y ya sabe, esta última clínica legal, pudimos completar 17 solicitudes que vamos a enviar. Y cuando recibimos la primera, dijimos: "Esto es una victoria".

Bennett: Y parece que incluso este pasado fin de semana (6-7 de enero), llegó más gente y no sólo de Venezuela, ¿es así?

Wittrock: Sí, es correcto. Creo que hubo como 30 personas en un fin de semana, eso es mucho. Y vimos algunas personas de Honduras, México, Nicaragua. Y están buscando lo mismo que los venezolanos: un refugio, buscando ayuda donde puedan quedarse, donde puedan pasar la noche. Y es difícil decirles: "Lo siento, no pueden quedarse aquí porque estamos a plena capacidad".

Bennett: Y suponiendo que sigamos viendo llegar a más gente al valle, ¿cree que nuestra comunidad puede darles apoyo?

Wittrock: Creo que sí, porque si fuéramos capaces de acoger a más de cien personas en el refugio y (con) sólo yo, sólo una persona trabajando en el refugio, quiero decir, podemos hacerlo.

Esta noticia fue traducida al español por Global Language Services.