Un miembro cuestionado de la junta escolar de Re-2 dice que Voces Unidas impulsa "agendas radicales" en los correos electrónicos de 2023

You can find an English-language version of this story here.

El miembro del consejo escolar de Garfield Re-2, Tony May, se enfrenta a más críticas en medio de una petición para destituirlo de su cargo.

La petición de destitución acusa a May de acosar e intimidar al personal del distrito, a los padres y a los miembros de la comunidad. También dice que utilizó su cargo de presidente para impulsar una agenda política en forma del derechista American Birthright Standard para el currículo de estudios sociales del distrito. A pesar de su apoyo, esa iniciativa acabó fracasando.

Los documentos obtenidos del distrito muestran ahora que May también hizo comentarios incendiarios por correo electrónico sobre la organización de defensa de los latinos Voces Unidas, con sede en Glenwood Springs.

El distrito estaba planeando una Cumbre de la Juventud Latina en el instituto Rifle para el 21 de abril de 2023. Voces Unidas iba a ser un socio en el evento, con el entonces Superintendente del Distrito Escolar de Roaring Fork, Jesús Rodríguez, programado para dar un discurso de apertura.

En un correo electrónico enviado el 9 de febrero de 2023 a sus colegas de la junta y a la superintendente Heather Grumley, May escribió que ésta era su "línea en la arena".

"Francamente, en mi opinión, Jesús Rodríguez y Voces impulsan agendas radicales de las que la familia Garfield Re-2 necesita mantener distancia", escribió. "No apruebo en absoluto que estas personas se dirijan a nuestro distrito y lo someteré a votación sin dudarlo. Tener a estas personas hablar a nuestros hijos con sus agendas polarizadoras extremas descarrilará nuestro Plan Estratégico de participación de la comunidad más rápido de lo que se puede decir Instantánea Óptica Desastre ".

Sugirió "cortésmente" cancelar con Voces Unidas y Rodríguez debido a un conflicto de programación, y cubrir el evento con diferentes oradores.

May también dio instrucciones a sus colegas para que no respondieran al correo electrónico, "según la ley de transparencia de CO CRS 24-6-40", diciendo que prefería celebrar una reunión especial sobre el tema.

Unas cinco horas más tarde, May hizo un seguimiento de su correo electrónico original, diciendo que tenía reservas acerca de que el distrito patrocinara una cumbre de jóvenes latinos en primer lugar, diciendo que en su lugar deberían planificar una cumbre para "TODOS" los estudiantes, no sólo para los estudiantes latinos. La población del distrito escolar es más de un 50% latina.

"Todos somos estadounidenses en primer lugar y el distrito escolar Garfield Re-2 está bajo el cargo de la Junta Escolar Garfield Re-2 con la obligación de garantizar la educación de nuestros hijos con la oportunidad inalienable de ser estadounidenses tradicionales", escribió. A continuación, citó la Declaración de Independencia.

El entonces miembro del consejo Jason Shoup respondió a May dos días después, diciendo que era la segunda vez que May "¡nos enviaba un correo electrónico exponiendo claramente su opinión sobre un tema concreto y luego pedía que nadie respondiera debido a las leyes de leyes de acceso a la información (sunshine laws)!"

Dijo que esto era "claramente injusto" y no permitía al resto de la junta expresar sus opiniones. Pidió a May que guardara las opiniones y conversaciones para las reuniones de la junta, donde toda la junta podría hablar de ellas.

May respondió unos 45 minutos después, aceptando que quería escuchar las opiniones de todos.

Dijo que quería oír cómo se sentían los demás miembros de la junta "teniendo a un grupo radical dirigiéndose a los estudiantes de nuestro distrito". Al investigar sobre el grupo Voces Unidas, encontrará que son (sic) pro BLM y juegan a la víctima en la política de identidad. Alex Sánchez de Voces Unidas utiliza tácticas revolucionarias comunistas clásicas de Noam Chomsky. Este grupo cree en la extralimitación del gobierno socialista y aboga por la resistencia radical a la ley estadounidense".



Reacciones de la comunidad a los comentarios de May

Los miembros de la comunidad presentes en la reunión de la junta directiva del Re-2 del miércoles 25 de enero que hablaron durante el periodo de comentarios públicos no se mostraron satisfechos con los comentarios de May en 2023.

Irene Wittrock es organizadora de Voces Unidas y habló a través de un intérprete durante el periodo de comentarios públicos.

“Como padres, exalumnos, votantes, y miembros de la comunidad, tenemos la responsabilidad de involucrarnos responsabilidad de involucrarnos y desempeñar un papel activo en nuestras escuelas y gobierno local,” dijo.

Wittrock dijo que esa es la razón por la que ella y otros están responsabilizando a May de sus acciones y pidiéndole que dimita.

Carole O'Brien, de New Castle, también habló durante la reunión, refiriéndose en particular a los comentarios de May enviados por correo electrónico.

"Hay tantas cosas que están mal en ese correo electrónico que es difícil saber por dónde empezar", dijo. Pero un comentario le llamó la atención en particular, el comentario de May sobre la responsabilidad del distrito de dar a los estudiantes la "oportunidad inalienable de ser estadounidenses tradicionales".

"Sr. May, me interesaría mucho escuchar su definición de un estadounidense tradicional", dijo. "También le sugeriría que revisara la parte del plan estratégico que hace hincapié en la creación de conexiones auténticas con nuestras diversas comunidades".



El esfuerzo de destitución continúa

Los organizadores de la petición de destitución de May dicen que tienen más de las 2,378 firmas necesarias para forzar una elección de destitución.

Los organizadores entregaron las firmas al secretario del condado de Garfield el viernes 25 de enero. Dijeron que tienen 500 más firmas que es necesario para un elección. El secretario ahora tiene 28 días para verificar todas las firmas. Una vez completado ese proceso, y si hay suficientes firmas verificadas, May tiene cinco días para dimitir o, de lo contrario, se desencadenaría una elección de destitución.

Willow Brotzman, junto con Denise Orozco y Leanne Richel pidieron formalmente a Tony May que dimitiera durante la reunión de la junta.

"Su dimisión ahorraría a los contribuyentes el gasto de una elección especial, alrededor de $37,162, y también abriría el camino para una transición más suave, permitiendo a la junta centrarse en su misión principal: proporcionar la mejor educación posible a nuestros estudiantes, y seguir el plan estratégico", dijo Brotzman.

Tras el periodo de comentarios públicos, May dio las gracias a los miembros del público por expresar sus opiniones, pero no dijo nada más en respuesta.

May aún no ha respondido a las múltiples peticiones de comentarios de la Radio Pública de Aspen.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.