El cierre de los refugios de Carbondale para nuevos inmigrantes deja a algunos con incertidumbre sobre el futuro

You can find an English-language version of this story here.

Nota del editor: Aspen Public Radio sólo utiliza los nombres de pila de los nuevos inmigrantes, o seudónimos, para proteger su privacidad y seguridad debido a su situación migratoria e historias personales.

Los refugios para pasar la noche habilitados por el ayuntamiento de Carbondale y Recovery Resources para los nuevos inmigrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela, cerraron a primera hora de la mañana del lunes, dejando a algunos sin saber cuáles serán sus próximos pasos.

Los refugios en el Ayuntamiento y en la Iglesia United Methodist se pusieron en marcha a principios de este año con financiación estatal para albergar a unas 40 personas, después de que cerrara el espacio de refugio temporal en el Third Street Center.

Rob Stein ha estado gestionando la respuesta y los servicios de la ciudad para los nuevos inmigrantes.

Dijo que el sistema de refugios ofrecía a los recién llegados un lugar cálido donde dormir durante el invierno, así como acceso a duchas y algunas comidas gratuitas, pero algunas personas habían salido de los refugios en las últimas semanas al encontrar un trabajo estable y un lugar donde vivir.

"Mucha de esta gente nos ha dicho que le gustaría quedarse en la comunidad y muchos han encontrado vivienda", dijo. "Cerca de una docena de personas han abierto sus casas y han ofrecido habitaciones".

Pero Stein dijo que algunas personas seguían sin tener dónde ir el 1 de abril y espera que más miembros de la comunidad se ofrezcan a ofrecer un lugar donde vivir a los recién llegados mientras se estabilizan.

"Quiero apoyar a estas personas en todo lo que pueda", dijo. "Y así seguir trabajando para ayudarles en este camino que están recorriendo hacia una mayor autosuficiencia y a ser más parte de nuestra comunidad".

Ricardo, de Venezuela, acaba de conseguir su permiso de autorización de trabajo, pero aún no sabe si él y sus amigos podrán quedarse en el valle.

"Muchos de nosotros no tenemos familia aquí y en la nieve no nos fue muy bien tampoco para poder adquirir el dinero necesario", dijo. "Ya que tampoco muchos de los compañeros tampoco cuentan con documentación para poder alquilar una casa o un apartamento... con tanta xenofobia que existe ahorita en Glenwood y en Carbondale, sobre todo en referencia a toda la migración".

Otro hombre de Venezuela, al que llamamos D.C., y su hermano se alojan en la iglesia, y esperan encontrar una casa rodante o un apartamento para alquilar.

"Pero ya conseguí un trabajo", dijo. "Creo que va a ser permanente, entonces ya cuento con un dinero para alquilar algo, entonces si ustedes me podrían ayudar a conseguir, no sé, uno, traerle algo donde yo esté, porque como no conozco mucho aquí y son muy escasos los que llegan."

Ricky Gomero, que trabaja con Recovery Resources en el condado de Pitkin y ha estado ayudando a gestionar los refugios, dijo que situaciones como la de D.C. son comunes.

"Muchos de estos chicos han seguido su camino, lo han resuelto, tienen órdenes de permiso de trabajo, algunos de ellos consiguieron habitaciones, una persona consiguió una casa rodante", dijo Gomero. "Están yendo poco a poco, pero la gente que no tiene nada, realmente lo sientes por ellos, especialmente en este valle. No es un valle fácil para vivir, con o sin papeles".

Durante los últimos tres meses, Gomero ha estado ayudando a poner en contacto a la gente con recursos como vivienda y asistencia legal para conseguir sus permisos de trabajo y el estatus de protección temporal.

Gomero y otras personas de Recovery Resources seguirán haciendo labores de divulgación con los nuevos inmigrantes, incluso con el cierre de los refugios.

Eso incluye hacer entrevistas de salida a las personas que se alojaban en los refugios sobre sus planes de futuro y qué tipo de apoyo podría ser más útil de cara al futuro, así como crear una "hoja de calle" con recursos para los nuevos inmigrantes.

"Tenemos diferentes organizaciones y estamos intentando formar una gran coalición para conseguirlo todo, como, `Oye, tengo un servicio para familias por aquí. Eh, vaya, hay servicios dentales por aquí. Tengo algún tipo de refugio'", dijo Gomero.

Pero por ahora, Gomero dijo que están concentrados en terminar de cerrar los refugios el lunes.

"Así que el 1 de abril, por la mañana, es cuando vamos a ayudar a todo el mundo a mudarse", dijo. "Así que habrá un montón de emociones en esa mañana".

E incluso con todas las luchas, Ricardo y otros que se alojan en los refugios están agradecidos por el apoyo que han recibido en Carbondale.

"Muchas gracias a... las personas que contribuyeron con el refugio, que estamos muy contentos y trabajaron al 100 que hacia nosotros", dijo. "Que personas que se levantaron el día a día haciendo desayuno están pendientes de nosotros en cualquier necesidades que podíamos tener en cuanto a ropa, abrigo, vestimenta, trabajo."

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.