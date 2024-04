“El cáncer es fuerte, pero no puede esquiar”: Los Juegos de Invierno Shining Stars ponen de relieve la alegría y las posibilidades de los niños con enfermedades potencialmente mortales.

You can find an English-language version of this story here.

Para los niños con cáncer y otras enfermedades potencialmente mortales, la vida suele parecerse al interior de una habitación de hospital, con agujas puntiagudas, tratamientos incómodos y conversaciones difíciles.

Pero cada primavera, la organización sin ánimo de lucro Shining Stars ofrece a docenas de niños de todo el país la oportunidad de alejarse de todo y disfrutar de una semana de esquí, amistad y creatividad durante los Juegos de Invierno de Aspen.

Algunos de ellos nunca habían visto la nieve. Pero al final del programa, cuando todo el grupo se reúne para una carrera en Panda Peak, todos han encontrado la manera de descender por un circuito de slalom de unos 60 metros de verticalidad.

Los niños se alinearon en esquís, snowboards, sit-skis y bicicletas de nieve para el evento de este año, que tuvo lugar bajo un cielo azul despejado el 28 de marzo. Algunos dieron vueltas rápidas y cerradas alrededor de las puertas. Algunos optaron por un camino más tranquilo. Y uno de ellos decidió esquiar hasta la meta, entre aclamaciones, tutús de neón y un coro de cencerros.

Merry Yacht, de 17 años, de Longmont, dijo que la experiencia de Shining Stars fue un poco abrumadora al principio. Sólo había esquiado una vez, y estaba un poco estresada por perder una semana de clases para venir aquí.

Pero ella se acostumbró rápido a este deporte y dice que está muy contenta de haber venido.

"La ansiedad no tiene por qué determinarlo todo. ... Conseguí dejarlo a un lado y hacer lo que quería hacer en su lugar", dijo Yacht cerca de la línea de meta de la carrera. "Fue realmente genial".

DP / KELSEY BRUNNER Los niños duermen al sol durante la carrera Shining Stars en Buttermilk, Aspen, el jueves 28 de marzo de 2024. (Kelsey Brunner/Aspen Public Radio)

Yacht se enteró de esta oportunidad a través del Programa de Supervivencia HOPE del Hospital Infantil de Denver, que apoya a jóvenes supervivientes de cáncer y trasplantes de médula ósea.

Aprecia que este evento le haya presentado a muchos amigos nuevos que pueden identificarse con su experiencia.

"Nunca he podido conectar con gente que realmente entienda por lo que he pasado, así que éste es un momento muy bueno para hablar de ello con todo el mundo, y realmente me entienden", dijo Yacht.

Ja-Mare Daviss, una joven de 17 años de Phoenix, dice que la comunidad que ha encontrado aquí se quedará con ella cuando vuelva a casa.

"No hicimos amigos, hicimos posibles familiares y personas con las que pasaremos el resto de nuestras vidas", dijo Daviss.

Daviss dijo que este programa la ha sacado de su zona de confort.

No le entusiasmaba la idea de los deportes de invierno, pero ha desarrollado un aprecio por las montañas, y dice que esta semana ha cambiado su perspectiva para mejor.

"Antes de venir aquí, todo el mundo me decía: "¿Por qué pareces tan triste o deprimida?". dijo Daviss. "Y como hoy, por primera vez desde que estoy aquí, alguien me ha mirado y me ha dicho: 'Pareces muy feliz'".

Shining Stars ha ayudado a cientos de niños desde que comenzaron los Juegos de Invierno en 2001. El programa es totalmente gratuito para los participantes; lo cubre todo, desde el alojamiento hasta las clases de esquí adaptado y el equipo. También incluye concursos de talentos, manualidades, fiestas en la piscina y mucha pizza.

Y el evento siempre ha hecho hincapié en un mensaje de alegría y posibilidad para los niños que se enfrentan a enfermedades dolorosas y agotadoras.

"En el hospital, los niños no controlan nada", dijo el Dr. Larry McCleary, que ayudó a fundar este evento con Kathy Gingery y Hal O'Leary.

McCleary era neurocirujano en el Hospital Infantil de Denver. A menudo operaba a niños con tumores cerebrales y se relacionaba con oncólogos y sus jóvenes pacientes.

"Les dicen cuándo tienen que hacerse análisis, operaciones, procedimientos, punciones lumbares", explica McCleary. "Aquí fuera, los niños son los reyes, así que toman el control. Y les retamos con una montaña, y tienen éxito, y eso, esperamos que lo trasladen a la vida real: Pueden hacerlo".

DP / KELSEY BRUNNER Mya Lang-Martinez, de 18 años, aplaude en su primer descenso durante la carrera Shining Stars en Buttermilk, Aspen, el jueves 28 de marzo de 2024. Lang-Martinez es de Indiana y era la primera vez que esquiaba. Dice que su enfermera le insistía en que fuera a Shining Stars. (Kelsey Brunner/Aspen Public Radio)

Ellie O'Keefe, una niña de 12 años de Chicago, aprendió la lección.

"Bajé por una azul muy difícil, así que estoy orgullosa de ello", dijo tras terminar una de sus carreras de slalom. "Estoy presumiendo con todos mis primos."

Oyó hablar de Shining Stars a su neurooncólogo, y no le costó mucho convencerla para que dijera que sí.

Me dije: “Claro que sí”, afirmó O'Keefe.

O'Keefe afirma que esta semana ha sido una experiencia "increíble". Incluso se inspiró para escribir algunos lemas motivacionales propios.

"Una era: 'Las estrellas brillan más cuando luchan contra el cáncer'", dijo. "Y la otra fue: 'El cáncer es fuerte, pero no puede esquiar'".

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.