El evento "Culture Shifters" pretende "dar más colorido a las montañas" al diversificar su demografía

You can find an English-language version of this story here.

La industria de los deportes de nieve suele ser dominada por personas blancas. De hecho, segúndatos del invierno pasado de la Asociación Nacional de Áreas de Esquí, sólo el 1.5% de los huéspedes de los centros de esquí encuestados se identificaron como negros.

Pero nunca adivinaría esas cifras si acudiera esta semana al Elk Camp de Snowmass, donde el evento "Culture Shifters" de Burton se centró en dar la bienvenida a más gente de color a las montañas.

El martes, en el primer día de clases de snowboard, el medallista de oro de los Juegos X, Zeb Powell, ofreció algunos consejos a una mujer alta y atlética en la zona de aprendizaje de Elk Camp Meadows.

"Es un bailecito", mencionó él, mientras hacían una pausa junto a la alfombra mágica. La mirada de su rostro estaba concentrada, y decidida, como si emulara a otra estrella de los X Games que inspiró un apodo en las pistas.

"'Shauna White' está de regreso en todo su esplendor", explicó Christina Granville en la base de la colina. "Y el año pasado, el primer día pude hacer un giro de 180 grados. Este año, voy a intentar hacer uno de 360 grados."

Granville solía jugar al baloncesto semiprofesional y hoy trabaja en medios deportivos; también es modelo e influencer en las redes sociales. Vino a Culture Shifters por primera vez el año pasado, animada por la empresa Red Bull, para experimentar algo que nunca había probado.

"Soy de Atlanta, y había hecho snowboard en mi vida", dijo Granville. "Nunca se me había ocurrido ir a hacer snowboard porque siempre decía: 'bueno, la gente negra no hace snowboard'".

Granville dijo que es un concepto erróneo bastante común. La gente piensa que hace demasiado frío o que hay que viajar demasiado lejos; hay muchas barreras de entrada.

Pero esta semana, ella es una de los más de ochenta participantes en el evento Culture Shifters, centrado en los deportes de nieve. Casi todos ellos son negros, indígenas y otras personas de color. Y muchos de ellos tienen perfiles elevados, además de la capacidad de compartir su experiencia con las masas.

Cuando Granville publicó sobre Culture Shifters en las redes sociales el año pasado, dijo que algunos de sus seguidores se sorprendieron. Su respuesta fue algo así como: "¿qué has hecho qué?".

Pero también vio mucho apoyo entusiasta de personas que se sintieron inspiradas a experimentar el evento por sí mismas.

"En plan: 'Chica, tengo que probar esto. Quiero venir contigo el año que viene. ¿Qué es esto? ¿Qué es Culture Shifters? Otra vez, ¿puedo ir? ¿Cómo puedo participar?'". dijo Granville. "Incluso diferentes compañías se preguntan: 'Bien, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo participo? ¿Cómo puedo formar parte de ello?'".

Este tipo de reacción - y su efecto dominó - hace que Zeb Powell se sienta muy bien con lo que está haciendo aquí.

"Ver para creer", dijo Powell. "Y eso es lo que estamos haciendo. ... Sólo hay que reunir al equipo y el resto hará el trabajo".

Powell es uno de los visionarios detrás de este evento, junto con el comentarista deportivo Selema Masakela - la cara de los X Games.

Powell es uno de los visionarios detrás de este evento, junto con el comentarista deportivo Selema Masakela - la cara de los X Games.

El concepto nació hace cuatro años, cuando el equipo Burton invitó al artista de hip hop A$AP Ferg a Snowmass para que diera unas clases.

Pensaron que podría ayudar a cambiar la percepción del snowboard: que si la gente podía ver a un rapero de Harlem divirtiéndose en la bunny hill, podría animar a otras personas de color a probar también el snowboard.

Había unas veinticuatro personas en el grupo inicial; Powell dijo que fue un momento "ajá" que le animó a pensar a lo grande y a trabajar con otros organizadores para elaborar Culture Shifters en el evento que existe hoy. El tamaño del grupo se ha cuadruplicado esencialmente: incluye una variedad de atletas, influencers, defensores y creativos, y todos son bastante diversos en sus identidades y orígenes.

"Hay tanta gente diferente que practica con nosotros, con cuerpos de todo tipo, de todos los colores de personas, de todas las culturas", dijo Ashley Laporte, la vicepresidenta de propósito e impacto de Burton.

Su trabajo se centra en utilizar el poder y la influencia de la empresa para lograr un cambio a mayor escala. Como snowboarder negra que es, le apasiona el valor de la inclusión y la diversidad en la cultura de montaña.

Laporte dijo que este evento tiene todo incluido, por lo que los participantes no tienen que preocuparse por el coste del viaje o por si tendrán el equipo adecuado. Pueden ser ellos mismos y disfrutar de la emoción y la belleza de la experiencia. Y como están rodeados de tantos otros snowboarders de color, no sienten tanta presión para "cambiar de código" o cambiar su forma de hablar e interactuar, para encajar.

"Para mí, es completamente natural que esté aquí esquiando, pero creo que cuando estoy en la cola, veo a la gente como que gira un poco la cabeza y dice: no hemos visto eso antes", dijo.

"Mientras que ahora mismo, ... es como si destacáramos, pero como colectivo", añadió. "Es difícil de explicar. Simplemente sientes que perteneces".

Selema Masekela dijo que atesora ese sentimiento de comunidad, y la celebración de una mayor visibilidad.

"A veces no sabes lo que te pierdes hasta que lo tienes", dijo Masakela. "Me encanta el snowboard. Me ha dado tanto en el transcurso de las últimas tres décadas. Pero pocas, muy pocas veces he podido compartirlo con gente que tenga una experiencia similar a la mía."

Masakela habla mucho de ser "el único", es decir, el único snowboarder negro de la montaña. Se ha sentido así durante gran parte de su carrera, pero acontecimientos como éste están cambiando esa experiencia.

"Ser capaz simplemente de mirar alrededor en cualquier momento en la montaña, y ser como, 'Eh, esa es otra persona que se parece a mí, y mira lo bien que se lo está pasando y la alegría que está teniendo al aire libre'. Es mágico", dijo Masakela.

Masakela cree que aún queda mucho camino por recorrer para garantizar que las montañas sean acogedoras para la gente de color. Otras personas de Culture Shifters hablaron también de la importancia de la diversidad en las empresas de deportes de nieve; dijeron que mientras algunas empresas están dando pasos adelante, otras se están alejando de la idea de "diversidad, equidad e inclusión", porque esos conceptos se han convertido en palabras de moda políticas.

"Cuando le digo a la gente que estoy intentando diversificar las montañas, si parece que se trata de esa misma palabra de moda que algunos han oído, en realidad lo ven como algo negativo. ... Pero en otras áreas, me siento súper cómodo", dijo Quincy Shannon, que aboga por la equidad e inclusión a través de los clubes de esquí y las iniciativas de los centros de esquí.

"Tenemos ciertas estaciones, y ciertas personas en esas estaciones nos están ayudando de verdad a hacer avanzar la aguja y a conseguir que haya más gente en la nieve", añadió Shannon. "Y, por desgracia, tenemos una sociedad que en algunas zonas está volviendo a la situación de la que salimos (en los últimos años)".

Shannon ha colaborado con la Aspen Skiing Company en algunos de sus trabajos sobre diversidad; antes admiraba el evento Culture Shifters desde lejos, luego conectó con Powell y Masakela en otros eventos y consiguió una invitación para este programa por primera vez este año.

Kaya Williams / Aspen Public Radio El martes 9 de abril de 2024, los asistentes al evento Burton Culture Shifters conectan en la estación de esquí de Snowmass. El programa reúne a atletas, defensores, influencers y creativos para dar clases de snowboard y celebrar eventos comunitarios, en un esfuerzo por cambiar las percepciones sobre la diversidad de la industria de los deportes de nieve.

"Por eso Culture Shifters es tan fenomenal para mí", dijo Shannon. "Es como si yo hubiera estado aquí cuando empezó y no me hubieran invitado, y no formara parte del club de los chicos cool, y debido en parte de lo que hacía y a su crecimiento, esos dos caminos se unieron, y me parece increíble".

Y, si le pregunta a Masakela, el evento está haciendo honor a su nombre.

"Estamos marcando la diferencia, creo que en el sector, y, ya sabe, sin prisa pero sin pausa, estamos empezando a ocupar más espacio", dijo.

"Queremos hacer que las montañas sean más coloridas, porque todo el mundo... necesita sentir esto", añadió Masakela. "Necesitan sentir lo que esto les aporta en su vida".

Para él, este trabajo no sólo es importante porque el snowboard sea divertido, sino porque es una de las cosas que hacen que merezca la pena vivir.

"Es como aprovecho la totalidad de mi ser", dijo Masakela. "Consigo sentirme más despierto y más vivo".

Culture Shifters concluyó el jueves, tras varios días soleados de snowboard, fiestas y charlas junto al fuego. El programa también contó con la participación de varias organizaciones sin ánimo de lucro que se centran en la raza, la equidad y la inclusión al aire libre durante todo el año.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.