La congresista demócrata Elizabeth Velasco tiene un inesperado contrincante republicano para el Distrito 57 de la Cámara de Representantes

You can find an English-language version of this story here.

El republicano Caleb Waller, de Silt, anunció que se presentará como candidato contra la demócrata Elizabeth Velasco, de Glenwood Springs, en las elecciones del Distrito 57 de la Cámara de Representantes que se celebrarán en noviembre.

El distrito de la cámara estatal abarca los condados de Pitkin y Garfield, así como una parte del condado de Eagle en el valle de Roaring Fork y Dotsero.

El partido republicano de Colorado animó a Waller a presentarse al puesto después de que el senador estatal Perry Will le desbancara en la papeleta de las primarias del partido republicano en la contienda por el puesto de comisionado del condado de Garfield durante la asamblea republicana del 23 de marzo.

"Soy un tipo que se mueve rápido", dijo Waller, "y por eso, cuando veo una oportunidad de integrarme en la comunidad y servir, soy el primero en ponerme en pie de un salto y decir: 'Vamos a intentarlo'".

El candidato, de 33 años, trabaja en el sector inmobiliario y de la hostelería, y vive en Silt con su mujer y sus siete hijos.

Si es elegido legislador estatal en noviembre, Waller dijo que se guiará por la idea de "la libertad por encima de la fuerza", y que dejaría sobre todo en manos de los gobiernos locales cuestiones como la vivienda asequible.

"Así facultamos a los residentes de la zona de Western Slope para que tengan libertad y no se preocupen de que el poder legislativo apruebe leyes que van a atentar contra sus libertades personales y sus derechos de propiedad privada", dijo Waller.

Waller está en contra de ciertas decisiones que considera que vulneran estos derechos, como que el estado reintroduzca los lobos, pero respeta que lo aprobaran los votantes de Colorado.

"Cuando te eligen, te dan un manual", dijo. "El primer capítulo de ese libro es la profesionalidad y el decoro... y el segundo hace hincapié en el hecho de que representas a todos en tu distrito, no sólo a los que te votaron".

Waller también era partidario del plan de estudios conservador American Birthright que se propuso en el distrito escolar Garfield Re-2, pero afirma que cuestiones como ésa y otros temas de debate, como la restricción de ciertos libros en las bibliotecas, deben dejarse en manos de los funcionarios locales.

Waller asistió a muchas de las recientes reuniones sobre la restricción de libros en las bibliotecas del condado de Garfield, y dijo que hay una lección que aprender, incluso a nivel estatal, sobre la necesidad de un diálogo civilizado.

"Creo que la situación de la biblioteca podría haberse planteado de una manera civilizada en la que hubiera oportunidad para que existiera un discurso como: 'Eh, ¿cómo podemos reconocer que la biblioteca necesita ser un lugar libre en el que no vamos a prohibir ningún libro, pero al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que se presenta a los niños un contenido apropiado para su edad?", dijo. "Pero, por alguna razón, la gente de ambos bandos está más interesada en pelearse por los problemas que en venir a la mesa con soluciones".

La demócrata en funciones Elizabeth Velasco también cree en el valor de salvar las divisiones políticas y aprobar legislación bipartidista, pero dijo que hay algunas líneas que no cruzará.

"Nuestras libertades están en juego, nuestro acceso a los derechos reproductivos, incluso nuestro acceso a los libros, al aire limpio y al agua limpia", dijo Velasco. "Así que quiero trabajar con todos los que quieran lograr cosas, pero [no] lo haré si comprometo a nuestra comunidad".

Velasco llegó a Colorado procedente de México con su familia cuando tenía 15 años. En 2022, desbancó al titular, el republicano Perry Will, y fue elegida como la primera legisladora latina en representar al Distrito 57 de la Cámara de Representantes.

"Siento que mi campaña aportó muchos recursos al distrito y que cambiamos el escaño de republicano a demócrata", dijo. "No pretendo hacer una campaña desagradable, pero elevaré las diferencias y seguiré elevando el buen trabajo que he hecho".

Velasco espera seguir aprobando leyes que beneficien a una diversidad de comunidades de toda la zona del Western Slope y del estado, mejorando aspectos como acceso lingüístico, resistencia a los incendios forestales y calidad del agua en los parques de casas móviles.

"Siento que desde mi primer año, no he tenido miedo de hacer las cosas grandes, ya sabe, y legislar con mis valores", dijo Velasco. "Y sigo sin evitar las cosas difíciles y me he sentido muy orgullosa de ello como nueva legisladora".

Algunos de los proyectos de ley que Velasco ha respaldado en la Cámara estatal en esta sesión incluyen legislación para mejorar la seguridad a lo largo de la I-70 y proteger la expresión cultural y religiosa en las graduaciones escolares, así como un proyecto de ley que crearía infraestructura para subvenciones de emergencia para apoyar a los nuevos inmigrantes que llegan a Colorado. Estos temas seguirán siendo prioridades para la legisladora, si es reelegida.

A medida que la contienda cobra intensidad en los próximos meses, tanto Waller como Velasco dijeron que esperan participar en los debates de los candidatos y escuchar a los votantes sobre los temas que más les importan.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.