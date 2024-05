Las autoridades alertan al público para que este fin de semana festivo disfrute al aire libre de forma segura

You can find an English-language version of this story here.

El fin de semana del Día de los Caídos marca el comienzo no oficial del verano, por lo que las autoridades recuerdan al público la importancia de la seguridad cuando salgan a divertirse al aire libre.

Para el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado, la seguridad en el agua es una parte importante de ello. Recientemente, en el condado de Garfield hubo dos muertes por ahogamiento en parques estatales en una sola semana. El 12 de mayo, Diego Gutiérrez Caraveo, de 26 años y residente en New Castle, se ahogó tras caerse de una tabla de paddle board en el parque estatal de Rifle Gap. Una semana después, el 19 de mayo, Kelvin Velis Rivera, de 28 años, de Rifle, se ahogó tras caerse de una tabla de paddle board en el parque estatal Harvey Gap. Ninguno de los dos llevaba puesto un chaleco salvavidas, según las autoridades.

Travis Duncan es oficial de información pública del Departamento de Parques y Vida Salvaje de Colorado. Dice que es fundamental que la gente lleve un chaleco salvavidas consigo en todo momento, incluso en una tabla de paddle board.

"Hay varias razones para ello, pero una de las mayores es que simplemente tenemos agua más fría aquí en Colorado", dijo. "Y eso puede realmente tener un impacto en el cuerpo, provocar un shock en el cuerpo con rapidez, especialmente en la gente que viene de otras zonas donde el agua no está tan fría. Puede que no sean conscientes del peligro que pueden correr si caen al agua".

Las normas de Colorado exigen que todos los niños menores de 12 años lleven un chaleco salvavidas cuando estén en una embarcación, en todo momento. Todos los adultos de una embarcación deben llevar al menos un chaleco salvavidas.

2022 fue un año récord de muertes por ahogamiento en Colorado, con un total de 42 víctimas mortales relacionadas con el agua. 2023 fue un año con menos fallecimientos, pero casi el 70% de las muertes se produjeron en aguas rápidas, o en un río, en comparación con aguas planas, como un lago. Duncan dice que el año pasado hubo muchos incidentes con el rafting y kayaking en los ríos Colorado y Arkansas.

Recordatorios para realizar actividades recreativas seguras

Para aquellos que van a acampar en el Bosque Nacional de White River, los funcionarios del Servicio Forestal de EE. UU. le recuerdan al público que renovó la orden de almacenamiento de alimentos para evitar conflictos con los osos.

Paula Peterson es directora del Programa de Recreación Desarrollada del Bosque Nacional White River.

"Las normas básicas de la orden de almacenamiento de alimentos son mantener su comida, basura, neveras, comida para mascotas, bebidas enlatadas o embotelladas y otros objetos que atraigan a los osos en un vehículo rígido, en los depósitos de alimentos resistentes a osos que se proporcionan en muchos lugares desarrollados, o en un contenedor de alimentos aprobado resistente a osos, a menos que esté preparando activamente la comida o a menos de 100 pies de ella durante las horas diurnas", escribió en un comunicado.

Además, los mochileros de la zona salvaje de Maroon Bells-Snowmass deberán utilizar recipientes resistentes a osos para guardar alimentos y basura. Los funcionarios forestales dicen que es una buena idea utilizar recipientes resistentes a osos en cualquier viaje de mochilero en el río Blanco.

El Comité Interinstitucional del Oso Grizzly tiene una lista de recipientes para comida resistentes a osos aprobados en su sitio web.

Además de los osos y el agua alta, los practicantes de actividades recreativas también deben ser conscientes de las restricciones de viaje en el Bosque Nacional del Río White. Aunque la temporada de verano de ciclismo de montaña y viajes motorizados comenzó el 21 de mayo, no todas las carreteras estarán secas o transitables, y los funcionarios están pidiendo a la gente que no se acerque a las rutas nevadas y llenas de lodo.

Esto es particularmente cierto en las carreteras situadas a mayor altura, que aún pueden tener nieve o ser hábitat de animales salvajes como los alces en época de alumbramiento.

El sitio web del Bosque Nacional White River tiene mapas de los lugares por los que se puede circular en coche y en bicicleta, junto con las condiciones más actualizadas de incendios, e información sobre las zonas que requieren permisos o reservas.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.