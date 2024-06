Una pediatra de Grand Junction habla del deterioro de las condiciones hospitalarias en Gaza, donde estuvo atrapada un mes el año pasado

You can find an English-language version of this story here.

Durante una charla en la Iglesia Metodista Unida de Glenwood Springs la semana pasada, la Dra. Barbara Zind, de Grand Junction, describió los desesperados hospitales de Gaza que luchan por prestar servicios desde el 7 de octubre.

El jueves, la doctora Zind habló de lo que se suponía que iba a ser una misión médica de tres días con el Fondo Palestino de Ayuda a la Infancia en octubre. Su viaje se prolongó casi un mes después de que Hamás lanzara un ataque contra Israel en el que murieron unas 1,200 personas. Hamás tomó como rehenes a unas 250 personas y la respuesta militar de Israel limitó enormemente los viajes dentro y fuera de la región.

Recuerda que paseaba por la playa cuando se lanzaron los primeros misiles contra Israel.

“En el Mediterráneo, estaba oscuro y eran alrededor de las 6 de la mañana”, dijo la Dra. Zind. “Alrededor de las 6:30 de la mañana, empezamos a ver misiles que cruzaban desde Gaza en todas las direcciones diferentes hacia Israel, y pudimos ver cómo los interceptaban los misiles Cúpula de Hierro. Sabíamos que empezaban los problemas. Cuando va en una dirección, también va a venir en la otra”.

Desde el ataque del 7 de octubre de 2023, más de 36,000 palestinos han muerto en los combates, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

En su presentación, la Dra. Zind subrayó que intenta concienciar sobre las “terribles condiciones” a las que se enfrentan los médicos y los hospitales en Gaza, pero que no es una política.

“Soy pediatra y soy humanitaria, ¿verdad?”. dijo la Dra. Zind. “Considero que ambas partes son culpables, por lo que no sólo el primer ministro y los funcionarios israelíes, sino también Hamás y las personas que dirigieron ese ataque son considerados como un ataque contra civiles”.

Añadió, sin embargo, que retener alimentos a la población de Gaza “no es autodefensa”.

La mayor parte de la presentación de la Dra. Zind incluyó fotos y descripciones de los hospitales de Gaza. También se refirió a la falta de acceso fiable a alimentos y agua potable desde que se intensificaron los combates.

Incluyó estadísticas de Naciones Unidas sobre el número de camiones que transportan alimentos, medicinas y otros suministros a Gaza cada día.

Antes del 5 de mayo, se permitía la entrada en Gaza de unos 100-350 camiones al día, lo que suponía un descenso respecto a la media de 500 camiones diarios antes del 7 de octubre, según la Dra. Zind.

Pero desde el 5 de mayo, en la mayoría de los días, no se ha permitido la entrada de ningún camión.

“Es preocupante para mí porque sé que 1.1 millones de personas allí están en esa categoría de inanición, y es simplemente el nivel más grave de inseguridad alimentaria”, dijo la Dra. Zind.

De los 36 hospitales de Gaza, la Dra. Zind dice que aproximadamente 11 están funcionando, pero sólo parcialmente.

Dijo que muchas de esas instalaciones están lidiando con apagones continuos, hacinamiento y escasez de antibióticos, y después del 7 de octubre, los niños y las madres se volvieron rápidamente vulnerables.

“Estos bebés están ahora agrupados”, dijo la Dra. Zind. “Hubo problemas con la leche de fórmula, y luego los neonatólogos se preocuparon de que una vez que los bebés fueran dados de alta, volverían con infecciones. Volverían con sodio alto, porque la fórmula se mezclaba incorrectamente. Las madres tenían problemas para amamantar, porque las madres también están desnutridas”.

Ahora, la Dra. Zind forma parte de las juntas médicas asesoras del Fondo Palestino de Ayuda a la Infancia (Palestine Children’s Relief Fund ) yHEAL Palestine, y en algunos casos toma decisiones sobre qué niños deben ser evacuados de Gaza para recibir atención.

Aunque desmoralizada por las condiciones a las que se enfrentan muchos pacientes en Gaza, la Dra. Zind afirma que su familia, su comunidad en Grand Junction y su trabajo como voluntaria la mantienen en pie.

“El hecho de que pueda dar estas charlas, porque creo que es crucial que la gente sepa dónde está Gaza en el mapa y cuáles eran sus condiciones antes de la guerra”, dijo la Dra. Zind. “Eso me da esperanzas de que la gente sea más consciente.

Por el bien de su familia, la Dra. Zind dijo que “esperará a que cesen los bombardeos” para regresar a Gaza.

Su presentación fue patrocinada por las Iglesias Metodistas de Roaring Fork, Unitaria Universalista de Two Rivers y la Fraternidad Menonita de Western Slope.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.