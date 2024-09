Los candidatos al Distrito 57 de la Cámara de Representantes de Colorado hablan de normativas estatales y vivienda asequible en Glenwood Springs

You can find an English-language version of this story here.

El Club de Leones de Glenwood Springs invitó a los candidatos del Distrito 57 de la Cámara de Representantes del estado de Colorado a su reunión para hablar de sus plataformas y de los temas más importantes del distrito.

El distrito, que se trazó de nuevo en 2021, incluye todos los condados de Pitkin y Garfield, así como la parte del condado de Eagle en el valle de Roaring Fork y el corredor de la I-70 a través de Dotsero.

Los miembros del Club de Leones preguntaron a los candidatos sobre educación y vivienda asequible, temas importantes en los que tanto Elizabeth Velasco como Caleb Waller dijeron que se han centrado los votantes.

Aunque coincidieron en gran medida en los temas, los dos tienen enfoques diferentes del gobierno.

Waller, que vive en Silt y se presenta como republicano, está a favor de un enfoque menos centralizado.

“El problema que estoy viendo es que cuando hay más regulaciones, más intervención gubernamental, se tiende a crear mayores restricciones y eso frena a la gente a querer decir `soñemos, encontremos el futuro’”, dijo.

Velasco, demócrata, dijo que hay muchas cosas que el estado puede hacer para ayudar con los asuntos locales, pero es necesario que puedan comunicarse y trabajar con los gobiernos locales.

“Cuando pensamos en a quién representamos, eso importa, desde el nivel municipal hasta el condado y el estado”, dijo. “Así que creo que queremos líderes que puedan colaborar y trabajar en equipo”.

Por ejemplo, Velasco mencionó que todos los municipios y condados de los valles de Roaring Fork y del río Colorado, excepto el condado de Garfield, habían optado por la Propuesta 123 , diseñada para dar dinero a los gobiernos locales, específicamente para viviendas asequibles.Los miembros del Club de Leones dijeron a los dos candidatos que la vivienda asequible era una cuestión clave para ellos y sus familias. Ambos candidatos coincidieron en la magnitud del problema, pero tenían enfoques diferentes para abordarlo.

Waller integra la comisión de planificación y zonificación del condado de Garfield y dijo que los propietarios privados tienen un papel que desempeñar.

“Ésa es una de las mayores pasiones que tengo, es decir: `chicos, podemos controlar en cierto modo el crecimiento, pero también tenemos que asegurarnos de que estas personas puedan hacer lo que tengan que hacer en sus propiedades’”, dijo. “Y por eso es una de las principales cosas que digo... retiremos un poco al gobierno y demos más libertad a la gente, en lo que respecta al crecimiento.”

Velasco señaló su trayectoria de trabajo con gobiernos y organizaciones locales para llevar al capitolio algunas de las soluciones de los valles.

“También estoy trabajando en una tasa de transferencia de bienes inmuebles ... que es un conjunto de municipios de ciudades de esquí que piden financiación para construir viviendas asequibles”, dijo. “Además, trabajé en el control de alquileres porque al hacer parques de casas móviles, estamos viendo aumentos del 20%, 30% de un año para otro y no hay tope”.Uno de los miembros, maestro jubilado y padre de un actual maestro en el distrito escolar de Roaring Fork, preguntó a los candidatos sobre la educación y sobre cómo asegurarse de que los distritos de mayoría minoritaria reciban el apoyo adecuado para las necesidades de sus estudiantes.

Velasco es la primera diputada de origen mexicano en la legislatura, y dijo que se benefició de los programas de inglés como segunda lengua (ESL) cuando llegó a Colorado.

Afirmó que la legislatura dio grandes pasos en la financiación completa de las escuelas de Colorado este año, pero que aún les quedaba trabajo por hacer.

“Seguimos viendo brechas de rendimiento entre nuestros diferentes grupos de niños”, dijo. "Así que, es decir, otra cosa que hicimos... vimos esa afluencia de inmigrantes durante los últimos años. Así que asignamos fondos especiales para las escuelas en las que aumentó la inscripción, con niños que tienen más necesidades”.

Velasco también dijo que espera dar prioridad a la remuneración de los maestros en la próxima sesión legislativa. Colorado se sitúa en la parte baja en cuanto a salarios pagados a los maestros del país, según la Asociación Nacional de Educación , en el puesto 29 en salario medio. Pero, Colorado ocupó el último lugar en los aumentos salariales de los maestros en los últimos cuatro años.

Como padre joven de siete hijos, Waller dijo que le gustaría impulsar lo que llamó “educación impulsada por los padres”.

“(Es) cuando los padres son quienes guían la educación de los hijos, tanto si deciden poner a ese niño en una escuela charter como si deciden educar a ese niño en casa, o si deciden crear algún programa híbrido donde sea mitad escuela en casa, mitad charter o una opción de escuela privada”, dijo. “Colorado tiene que avanzar hacia la elección escolar”.

Waller dijo que creía que la elección de escuela permitiría a las familias que aprenden inglés, encontrar una buena opción para la educación de sus hijos, aunque los estudios no dejan claro que el acceso a programas de vales o a escuelas charter mejore los resultados de los estudiantes de inglés como segundo idioma.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.