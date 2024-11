El programa de análisis de la calidad del agua de los parques de casas móviles se pone en marcha, pero los residentes tendrán que esperar por soluciones

You can find an English-language version of this story here.

Un nuevo programa estatal para comprobar la seguridad del agua potable en los parques de casas móviles de Colorado arrancó este verano, pero podrían pasar algunos meses hasta que las comunidades vean arreglos importantes.

Este programa forma parte de la Ley de Calidad del Agua en los Parques de Casas Móviles que fue aprobada por la legislatura en 2023 y entró en vigor este año.

La ley otorga al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) autoridad para analizar el agua de los aproximadamente 750 parques de Colorado , si es necesario, obligar a los propietarios a solucionar cualquier problema.

A 15 de octubre, el CDPHE ya había analizado la calidad del agua en unas 70 comunidades estaba en camino de cumplir su objetivo de completarlas en cuatro años.

“Estamos obligados a evaluar el 25% de los parques de casas móviles cada año, lo que significa que necesitamos realizar pruebas en 190 parques para el 30 de junio de 2025”, dijo Stephanie Hosie, gerente de la unidad de parques de casas móviles en la División de Control de Calidad del Agua del estado.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Los árboles bordean una tranquila calle frente a las casas del parque de casas móviles Apple Tree en New Castle el miércoles. Los problemas de calidad del agua en el parque ayudaron a impulsar una nueva ley en Colorado que otorga al estado autoridad para analizar la calidad del agua en los parques de casas móviles y, si es necesario, obligar a los propietarios a resolver cualquier problema.

Trabajando hacia un proceso de cumplimiento

De los parques evaluados hasta el momento, alrededor de 12 presentaron problemas de calidad del agua, como subproductos del cloro desinfectante, contaminación bacteriana y metales pesados. Entre el primer grupo de parques evaluados se encuentra Apple Tree Park en New Castle, donde las preocupaciones de los residentes sobre el agua de sus grifos, que proviene de pozos cercanos, ayudaron a impulsar la legislación .

Los resultados mostraron niveles elevados de metales pesados.

“Solo tenemos resultados de pruebas del 10% de los parques en todo el estado, por lo que no podemos decir si esto es representativo de la situación general del estado”, dijo Hosie.

Aunque es demasiado pronto para conocer el alcance total de los problemas de calidad del agua en los parques de casas móviles de todo Colorado, Hosie espera que sea más probable encontrar problemas en comunidades como Apple Tree que tienen su propio sistema de agua.

“Hemos identificado que más del 80% de los parques del estado en realidad reciben agua de una utilidad mayor o de un sistema público de agua más grande”, dijo. “Por lo tanto, esperaríamos que muchos parques estén recibiendo agua de buena calidad en sus instalaciones”.

Cuando se identifica un problema, el estado dispone de fondos para ayudar a los parques a dar los siguientes pasos dependiendo del tipo de contaminante o problema que se encuentre.

"Y luego, si es necesario utilizar un proceso de aplicación de la ley y sanciones, lo haremos", dijo Hosie.

Pero la mayoría de los problemas de calidad del agua de estos parques no se solucionarán de inmediato porque el proceso estatal de aplicación de la normativa y las sanciones aún se está estableciendo y el programa requiere más pruebas de seguimiento que, en algunos casos, podrían durar hasta un año.

“Por ejemplo, con las bacterias coliformes totales, nos gustaría ver muestras de seguimiento rápidamente”, explicó Hosie. “Pero para algo como los subproductos de desinfección, preferimos recopilar datos a lo largo de un año completo para observar su comportamiento en diferentes momentos del año”.

Aunque aún no se han implementado soluciones importantes, la mayoría de los parques han cumplido con el programa estatal de pruebas.

“Han estado realizando las pruebas adicionales y colaborando con nosotros”, dijo Hosie. “Nos ha impresionado mucho la disposición de los propietarios, gerentes y personal de los parques, que han mostrado su compromiso con la calidad del agua y garantizar que las personas tengan agua potable segura”.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio



Debbie Fettig, residente de Apple Tree desde hace muchos años, dispensa agua filtrada en recipientes en la nueva estación de servicio del parque el miércoles. El agua cuesta 35 céntimos por galón. La estación de servicio fue instalada por la empresa de inversiones inmobiliarias propietaria del parque después de que las pruebas estatales detectaran niveles elevados de metales pesados en el agua.

Los residentes de Apple Tree siguen enfrentándose diariamente a problemas con el agua

En Apple Tree Park, donde los residentes llevan años quejándose del extraño olor, sabor y decoloración del agua que sale de sus grifos, la primera ronda de resultados de las pruebas realizadas en febrero mostró que el agua cumple las normas federales de la Agencia de Protección Medioambiental según la Ley de Agua Potable Segura , pero tiene niveles más altos de lo normal de metales pesados como el hierro y el manganeso en sus pozos de agua subterránea.

Silvia Barragán, que se mudó al parque en 2015, se siente frustrada por la lenta respuesta de los propietarios del parque y del estado.

"Me hace sentir fatal porque veo el problema. Vivo con este problema todos los días", dijo. "Tengo que comprar agua en la tienda de Glenwood".

El estado ha estado trabajando con la empresa Investment Property Group (IPG), con sede en Utah, que compró Apple Tree Park a la familia local Talbott en 2020, para idear soluciones a corto plazo, como purgar el sistema de agua con más frecuencia y poner una estación de servicio donde los residentes puedan pagar 35 céntimos por galón de agua filtrada. Al ser contactado para una entrevista, un empleado de IPG en Apple Tree Park mencionó que la compañía no participa en entrevistas con los medios.

Por su parte, Barragán no confía en la estación de llenado porque el agua filtrada sigue procediendo de los mismos pozos subterráneos que su agua del grifo, y dijo que el aumento de las descargas provocó que su caldera se averiara.

"Purgué mi caldera porque nos lo han estado diciendo, y luego tuve que llamar a un fontanero para que viniera a arreglarla", dijo. "Mi plomero vino de Gypsum, y cobra 150 dólares la hora, así que son como 300 dólares por venir y sólo arreglar ese problema".

Además de su problema con la caldera, el agua sigue manchando la ropa y la colada de Barragán, además de estropear sus electrodomésticos y su bañera.

"La bañera está muy mal y realmente necesito cambiarla, pero no tiene sentido si no arreglan el agua", dijo. "Mi trabajo es estresante y me gustaría llegar a casa y darme un baño caliente, y no puedo hacerlo".

El estado ha identificado algunas soluciones de ingeniería a largo plazo, como la instalación de un nuevo sistema de filtración o incluso la conexión del parque Apple Tree al suministro municipal de agua, pero los residentes del parque probablemente tendrán que vivir con el agua actual hasta que se ponga en marcha el proceso de aplicación del estado y se completen las pruebas de seguimiento necesarias antes del próximo verano.

Mientras tanto, Barragán, a quien le encanta su casa y quiere seguir viviendo en Apple Tree Park, ha estado buscando casas en venta en otros barrios porque está cansada de esperar a tener agua limpia.

“Esto ha estado sucediendo desde que vivo aquí”, dijo. “Así que es simplemente terrible. Me hace sentir decepcionada”.

Esta historia fue realizada a través de una colaboración de reportaje sobre justicia social entre Aspen Journalism y Aspen Public Radio.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.