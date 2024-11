Nuevas vacantes en la junta de bibliotecas del condado de Garfield reavivan el debate sobre restricciones de libros y control gubernamental

You can find an English-language version of this story here.

El Distrito de Bibliotecas Públicas del Condado de Garfield tiene tres vacantes en su junta que deben ser ocupadas antes del 1 de enero, mientras los comisionados del condado se preparan para supervisar nuevamente el proceso de nombramiento.

Hay siete puestos en la junta de la biblioteca pública: uno para la biblioteca de cada municipio del condado, además de un asiento general adicional.

La actual miembro de la junta, Crystal Mariscal, de New Castle, anunció recientemente que renunciará anticipadamente a su mandato. Su último día es el 8 de noviembre. Otras dos administradoras, Jocelyn Durrance de Carbondale y Susan Use de Glenwood Springs, serán reelegidas a finales de año y ambas han manifestado su interés en un segundo mandato.

Los comisionados del condado han tenido históricamente la última palabra en la aprobación de los administradores de las bibliotecas, pero decidieron adoptar un papel más activo el año pasado tras recibir una petición ciudadana encabezada por Trish O'Grady, residente de Rifle, en la que se pedían restricciones para evitar que los niños accedieran a ciertas novelas gráficas para adultos con contenido sexual, así como a cualquier libro con advertencias para padres en las bibliotecas.

Durante una reunión del condado celebrada el 7 de octubre, O'Grady volvió a plantear la petición, que ahora cuenta con unas 1,400 firmas, a los comisionados durante un comentario público. O'Grady reconoció que los comisionados carecen de autoridad para restringir los libros de las bibliotecas, pero les instó a tomar las mismas medidas que tomaron cuando nombraron a Myrna Fletchall, residente de Rifle, para la junta de la biblioteca en mayo.

"Sé que recibieron críticas por hacer eso, pero estaban haciendo su trabajo", dijo O'Grady a los comisionados. "Esa es la única supervisión que tiene sobre la biblioteca, el único poder que tiene sobre la biblioteca es nombrar a un miembro de la junta".

Los comisionados del condado han estado trabajando en un acuerdo intergubernamental (IGA) con la junta de la biblioteca para formalizar cómo debería funcionar el proceso de nombramiento en el futuro. La junta de la biblioteca solicitó una disposición que permitiera a los miembros de la junta que fueran a ser reelegidos renovar su mandato sin pasar por el proceso de entrevista y aprobación por segunda vez, pero el IGA aún no se ha firmado y los comisionados están considerando emprender el proceso de nombramiento a finales de año.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio



Bibliotecarias vestidas con disfraces de Halloween atienden la recepción de la Biblioteca Sucursal de Carbondale el jueves 31 de octubre. La biblioteca forma parte de las Bibliotecas del Condado de Garfield, que han recibido tanto el rechazo como el apoyo de la comunidad durante el último año por su negativa a restringir ciertos libros con contenido para adultos.





"Este tema genera suficiente controversia como para que, desde mi perspectiva, queramos ver diversidad de opiniones en la junta de la biblioteca, donde haya un intercambio de ideas, en lugar de lo que yo llamaría, supongo, 'pensamiento único'," dijo el comisionado del condado de Garfield, Tom Jankovsky, en una entrevista.

Según el director ejecutivo de las bibliotecas del condado de Garfield, Jamie LaRue, los libros en cuestión se encuentran en la sección de adultos de las bibliotecas, y el personal de las bibliotecas nunca ha tenido problemas con niños que intentaran sacarlos ni ha recibido quejas de padres cuyos hijos los han leído en la biblioteca.

"Básicamente, no creo que esto sea un problema", dijo LaRue. "Y si los padres se oponen a lo que leen sus hijos, ¿por qué lo impone la biblioteca? Me parece que es una discusión que debería darse entre el padre y el hijo".

Con un EE.UU. cada vez más diverso, LaRue ve la controversia como parte de un movimiento nacional para censurar los libros que hacen que la gente se sienta incómoda o que desafían las normas sociales, especialmente los libros de, o sobre, la comunidad LGBTQ o la gente de color.

"En Estados Unidos, la población menor de cinco años es ahora mayoritariamente no blanca, y estamos viendo cómo más poblaciones tradicionalmente marginadas comienzan a abrirse paso en el mundo editorial", dijo LaRue. "Y lo que eso significa es que una estructura de poder se siente amenazada, percibiendo un ataque, y por eso quieren defenderse de esas nuevas voces".

La mayoría de los libros sobre los que las bibliotecas del condado de Garfield recibieron quejas formales el año pasado presentaban personajes LGBTQ o abordaban temas como el género y la sexualidad, pero Jankovsky dijo que ése no era el centro de las preocupaciones planteadas a los comisionados del condado.

"Tampoco fue un grupo nacional el que llamó nuestra atención sobre esto, fueron ciudadanos locales los que lo hicieron", dijo Jankovsky. "Y los libros y los gráficos sexuales de los libros son sorprendentes y eso es preocupante".

Caroline Llanes / Aspen Public Radio La directora ejecutiva de las bibliotecas del condado de Garfield, Jamie LaRue, habla en una reunión de la junta de la biblioteca 2023 celebrada en septiembre en Carbondale. La reunión atrajo a una gran multitud con personas de ambos lados de un debate sobre si restringir ciertos libros que muestran escenas sexuales en la sección de adultos de las bibliotecas.





Los padres locales alzan su voz

Ante la posibilidad de que se realicen nombramientos en la junta directiva de las bibliotecas del condado de Garfield antes del 1 de enero, fecha en la que asumirán los nuevos comisionados electos, los padres locales están alzando su voz

Jaime Roark, un padre de cuatro hijos del condado de Garfield, firmó la petición original para restringir los libros con advertencias para padres.

Sus hijos nunca pasaron mucho tiempo en su biblioteca local, pero se quedó estupefacto cuando se enteró del contenido sexual explícito de algunas de las novelas gráficas para adultos que había en las estanterías.

"Sinceramente, no tenía ni idea de lo vulgar que es ese material hasta que me enseñaron unos cuantos", dijo Roark. "Sabiendo que ese material está en la biblioteca, no dejaré que mis hijos entren en la biblioteca sin mí nunca".

Roark se alegra de que los comisionados estén adoptando un papel más activo en el nombramiento de los miembros de la junta de la biblioteca y no lo ve como una extralimitación del gobierno local.

"Hemos elegido a políticos a los que se ha encargado la responsabilidad de cuidar de nuestros barrios y de nuestra comunidad", dijo Roark. "Así que lo que oigo es que están dispuestos a dar un paso adelante y ser un poco más diligentes en la ejecución de sus responsabilidades, y por eso, estoy muy agradecido".

Pero algunos padres ven la cuestión de forma diferente, incluida la residente de Carbondale Carolyn Howard, que ayuda a dirigir el grupo de ciudadanos Protejamos nuestras bibliotecas del condado de Garfield .

"Creo que los comisionados deberían centrarse en lo que declararon sus objetivos para el condado de Garfield, que tienen que ver con todo, desde el uso del suelo hasta el acceso a la atención de salud mental", dijo Howard. "Creo que tenemos profesionales de las bibliotecas que están en la junta, y los comisionados del condado estuvieron de acuerdo con todos los nombramientos actuales de la junta de bibliotecas".

Caroline Llanes / Aspen Public Radio Miembros de la comunidad se manifiestan contra la prohibición de libros fuera de una reunión de los comisionados del condado de Garfield el 30 de abril de 2024, una semana antes de que se nombrara a un nuevo miembro de la junta de la biblioteca. Los comisionados empezaron a tomar un papel más activo en el nombramiento de los administradores de la biblioteca el año pasado después de escuchar las preocupaciones de la comunidad sobre el acceso de los niños a libros con advertencias para los padres.





Protejamos nuestras bibliotecas del condado de Garfield celebró una concentración en Glenwood Springs el 19 de octubre, cuando Howard y otros residentes presentaron una contrapetición con unas 1,300 firmas pidiendo a los comisionados que rechazaran los intentos de restringir ciertos libros de la biblioteca.

"Nuestras bibliotecas son mucho más un recurso que un peligro para la comunidad", dijo Howard. "Si realmente queremos analizar el acceso de los niños a algunas cosas locas, sin supervisión, bueno, el elefante en la habitación es el teléfono móvil, ¿verdad?".

Para Howard, la biblioteca local siempre ha sido un lugar seguro para que sus hijos conozcan nuevas ideas, y le preocupa que el nombramiento de miembros de la junta que apoyen la restricción de libros pueda cambiar eso.

"Siembra un poco de caos en nuestro aparentemente adormecido condado", dijo Howard. "Creo que juega con los temores que puedan tener los padres, y eso es algo horrible".

