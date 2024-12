Planned Parenthood of the Rocky Mountains se está preparando para el aumento de personas que vienen a Colorado para someterse a un aborto.

You can find an English-language version of this story here.

Planned Parenthood of the Rocky Mountains ya ha registrado un aumento de pacientes de otros estados que acuden a Glenwood Springs y a otras clínicas de Colorado para someterse a un aborto desde la anulación del caso Roe contra Wade en 2022. Se espera que estas cifras sigan aumentando tras los resultados de las últimas elecciones.

El acceso al aborto estaba en las papeletas de 10 estados en estas elecciones, incluido Colorado, donde algo más del 60% de los votantes aprobaron la enmienda 79, que protege aún más el derecho al aborto al consagrarlo en la constitución estatal.

La nueva enmienda también eliminó la prohibición que existía en Colorado desde hacía décadas de que los fondos estatales se utilizaran para pagar abortos, permitiendo a los empleados del gobierno obtener cobertura para el procedimiento a través de su seguro médico y abriendo la puerta a que el estado amplíe la cobertura de Medicaid para el procedimiento.

Nevada, Arizona, Montana, Maryland y Nueva York también votaron a favor de reforzar los derechos existentes, y Misuri revocó su prohibición casi total, pero Florida, Dakota del Sur y Nebraska votaron a favor de mantener las restricciones.

Colorado Secretary of State Un mapa de los resultados de las elecciones de 2024 en Colorado en la página web de la Secretaría de Estado muestra el desglose de los condados que votaron a favor (en verde) y en contra (en rojo) de la Enmienda 79, que fue aprobada con algo más del 61% de los votos y consagró el derecho al aborto en la constitución del estado. El acceso al aborto estaba en las papeletas de 10 estados en estas elecciones.





Un futuro incierto para los proveedores de abortos

Adrienne Mansanares, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood of the Rocky Mountains, dijo que los resultados mixtos entre los estados, sumados a la reelección del expresidente Donald Trump, probablemente signifiquen que aún más personas viajarán a estados como Colorado y Nuevo México, donde el aborto es legal.

"Es decir, al igual que lo que aprendimos en 2016, tenemos que tomarle la palabra a esta administración. Prometieron que si ganan van a continuar con los ataques a la atención del aborto, la anticoncepción, la atención de afirmación de género para nuestra gente transgénero, los derechos LGBTQ+ y mucho más", dijo Mansanares. "Y por eso estamos dispuestos a tomarles la palabra. Es tan devastador saber que nos esperan otros cuatro años de retórica nacional divisiva y llena de odio."

El presidente electo se ha atribuido el mérito de su papel en la nominación de tres de los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos que votaron a favor de anular el caso Roe vs. Wade, pero su postura sobre el aborto durante su reciente campaña para un segundo mandato fue ambigua. Trump dijo a los votantes que apoya el derecho de los estados a tomar decisiones sobre el aborto y afirmó que no impulsaría una prohibición nacional, pero se negó a decir si vetaría tal prohibición si llegara a su escritorio como presidente.

Con el retroceso de las protecciones contra el aborto en algunos estados y el aumento de la retórica nacional contra el aborto, Planned Parenthood of the Rocky Mountains también ha visto un aumento en la cantidad de protestas afuera de sus clínicas en Colorado y otros estados donde el procedimiento es legal.

"En particular, vemos más manifestantes que vienen de fuera del estado", dijo Mansanares. "Así que, tristemente, se puede imaginar a nuestros pacientes que quizá vengan de lugares tan lejanos como Luisiana o Texas y viajen por esas mismas carreteras, hay gente que viene a nuestros centros de salud a protestar por recibir atención médica".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism and Aspen Public Radio People line up at the Pitkin County Library on Feb. 13 to sign a petition created by the statewide coalition Coloradans for Protecting Reproductive Freedom to get Amendment 79 on the November ballot. The amendment enshrined abortion rights into the state constitution and lifted Colorado’s decades-old ban on state funds being used to pay for abortions.

Pacientes que vienen fuera del estado se enfrentan a altos costes

Planned Parenthood of the Rocky Mountains, con clínicas en Colorado, Nuevo México, Wyoming y el sur de Nevada, ha recibido a 12,500 pacientes de fuera del estado desde la anulación del caso Roe contra Wade.

En Colorado, muchos de los 7,000 pacientes de fuera del estado en los últimos dos años han venido de Utah y Texas, pero las clínicas de Planned Parenthood también han atendido a personas de estados como Wyoming, Idaho y Luisiana.

"Muchos pacientes de Texas y Luisiana y del sureste iban a Florida para recibir atención, y ahora los lugares más cercanos para toda esa gente de Florida y de todo el sur para buscar atención médica son Illinois, Carolina del Norte, Maryland y luego nosotros", dijo Mansanares.

Aunque la mayoría de las pacientes que vienen a Colorado para someterse a un aborto acuden a clínicas de Denver o de otras ciudades, el centro de Planned Parenthood de Glenwood Springs ha registrado un aumento del 58% de pacientes procedentes de fuera del estado desde que se anuló el caso Roe contra Wade.

Según Mansanares, el coste medio de acceder a un aborto con medicamentos es de unos 350 dólares, pero muchas personas que viven en estados con restricciones o prohibiciones y que viajan a otros lugares para recibir atención tienen que pagar el triple.

"Pagan el transporte, la comida, el cuidado infantil", dijo. "Si pensamos en los salarios perdidos, eso también puede suponer entre $500 y $1,000 adicionales, así que es una carga financiera importante para los pacientes".

Este año, el 50% de los pacientes de fuera del estado que recibieron atención a través de la filial regional de Planned Parenthood declararon tener unos ingresos del 150% o inferiores al umbral federal de pobreza, y el 21% de los pacientes de fuera del estado declararon que su origen étnico era español/hispano/latino.

"Aquellas personas que no tienen acceso a recursos económicos, o que viven desproporcionadamente en la pobreza, no recibirán servicios de aborto, y eso es, de nuevo, lo que seguiremos viendo en la próxima generación", dijo Mansanares.

Planned Parenthood of the Rocky Mountains dijo a Aspen Public Radio y a Aspen Journalism que no permite ni facilita entrevistas con su personal médico local ni con sus pacientes debido al aumento de preocupaciones legales, de seguridad y de privacidad, pero Mansanares pudo compartir algunos ejemplos de pacientes que viajaron recientemente a la clínica de Glenwood Springs para recibir atención relacionada con el aborto.

"Una paciente voló a Denver, alquiló un coche, condujo hasta Glenwood, recibió la atención, y luego simplemente dio media vuelta, condujo de vuelta a DIA y voló esa misma tarde de vuelta a casa, a Luisiana", dijo Mansanares. "Y eso, para mí, es simplemente una historia extraordinaria de alguien que nunca había visto las montañas, nunca había estado en las Rocosas y viajó hasta acá para recibir atención médica".

Otra joven pareja viajó a la clínica de Glenwood Springs en un autobús Greyhound desde Texas, un estado en el que la Suprema Corte falló recientemente en contra de más de 20 mujeres que demandaron a su gobierno, diciendo que fueron perjudicadas por la prohibición casi total del aborto en el estado.

Planned Parenthood of the Rocky Mountains proporcionó a la joven pareja apoyo económico para ayudarles a cubrir los gastos de cosas como alojamiento y comida.

"Sabíamos que les estábamos ayudando económicamente, pero lo que no sabíamos es que ambos vendieron su plasma sanguíneo para comprar sus billetes de autobús, lo cual resulta tan sorprendente", dijo Mansanares. "Es decir, sabíamos que salían de su comunidad por primera vez y pudimos conseguirles algo de ayuda, pero estos jóvenes adultos estaban tan decididos a conseguir la atención que necesitaban".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism and Aspen Public Radio The Planned Parenthood clinic in Glenwood Springs has seen a 58% increase in patients coming from out of state since Roe v. Wade was overturned. Most out-of-state patients in Colorado are coming from Utah and Texas.

Los proveedores ofrecen ayuda financiera y se preparan para el futuro

Antes de que la sentencia del caso Dobbs contra Jackson anulara el caso Roe contra Wade, Planned Parenthood of the Rocky Mountains destinaba algo más de un millón de dólares al año a ayudar económicamente a las pacientes que necesitaban ayuda para desplazarse o que no podían permitirse el coste de la atención relacionada con el aborto, pero en los dos últimos años, esa cifra ha aumentado hasta cerca de 9 millones de dólares. Sólo en Colorado, la filial regional de Planned Parenthood gastó un total de 12.8 millones de dólares en los dos años posteriores a la sentencia del caso Dobbs contra Jackson.

“Nunca habíamos visto el nivel de aumento de las necesidades al que nos enfrentamos ahora, y eso es insostenible, como si simplemente no tuviéramos los fondos para poder cubrir ese nivel de atención”, dijo Mansanares. “Me alegro mucho de que podamos seguir proporcionando ayuda para viajes o para subvencionar la atención médica, pero quizá tengamos que limitarla al 50% del procedimiento, por ejemplo, o ayudar con el billete de avión, pero no poder ayudar con el alojamiento en el hotel”.

Además de su propia asistencia financiera, Planned Parenthood cuenta con navegadores de pacientes que ayudan a las personas a ponerse en contacto con otras organizaciones que proporcionan fondos para la atención relacionada con el aborto en Colorado y en otros estados.

Aunque a Mansanares le preocupa el aumento de pacientes que viajan a estados como Colorado para recibir atención médica relacionada con el aborto, su equipo también se ha estado preparando.

“Hemos estado planificando escenarios con nuestro equipo legal y nuestros equipos clínicos durante los últimos seis meses para estar preparados para lo que pueda ocurrir a nivel nacional, de modo que podamos mantener nuestras puertas abiertas pase lo que pase”, dijo.

Esa planificación de escenarios incluye medidas de seguridad y la preparación para defender las clínicas de Planned Parenthood frente a demandas judiciales. Además, a pesar de que la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó recientemente una recusación contra la accesibilidad de las píldoras abortivas, los clínicos de Planned Parenthood se están preparando para la posibilidad de una futura prohibición de medicamentos abortivos como la mifepristona.

“Podríamos seguir prestando servicios relacionados con el aborto utilizando sólo una forma de medicamento, el misoprostol, que es clínicamente seguro”, dijo Mansanares. “Es un poco menos eficaz que el proceso de dos medicamentos que utilizamos ahora, pero es un ejemplo de cómo hemos tenido que estar preparados para lo que se nos presente”.

A pesar de los posibles retos que se avecinan, Mansanares confía en que Planned Parenthood, una institución sin ánimo de lucro que existe desde hace más de 100 años seguirá proporcionando abortos a las pacientes y una serie de cuidados -desde pruebas de detección del cáncer hasta pruebas del VIH y las ETS- en los próximos años.

“Es difícil de imaginar, pero hemos visto cosas peores. Hemos superado un terrible tiroteo en uno de nuestros centros de salud en el que literalmente murió gente; hemos visto ataques de ciberseguridad ; gente que ha intentado hacer daño a nuestros proveedores o a nuestros centros de salud. Y la lista continúa”, dijo Mansanares. “Y no importa lo que se nos haya venido encima, siempre hemos defendido lo que es correcto y siempre hemos mantenido nuestras puertas abiertas para nuestros pacientes”.

Esta historia fue realizada gracias a la colaboración de reportajes sobre justicia social entre Aspen Journalism y Aspen Public Radio.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.