Las viviendas preparadas para un consumo neto cero podrían ayudar a reducir la huella de carbono, pero se necesitan más trabajadores cualificados para construirlas

Heidi McCullough trabaja con su computadora en el vestíbulo del Glenwood Hot Springs Athletic Club en una mañana nevada de noviembre, pero es mucho más ruidosa de lo habitual - principalmente, debido a la construcción. El zumbido de algunos equipos interrumpe nuestra entrevista - y ante mi expresión de confusión, ella sonríe.

"Puedo decirte lo que es", me dice. "Es un tipo específico de pequeña sierra. Es para cortar paneles de yeso».

Aunque McCullough no está trabajando en este trabajo en particular, está familiarizada con todo tipo de construcción. Es especialista en construcción de Clean Energy Economy for our Region o CLEER .

"Doy apoyo técnico a las personas que quieren construir edificios de alta eficiencia o alto rendimiento, así como a las que quieren mejorar o actualizar los edificios que ya tienen", explica. También ayuda a personas y empresas a encontrar subvenciones y descuentos para realizar estos cambios y mejoras.

Una de las mayores fuentes de emisiones de carbono en nuestra región es nuestro entorno construido, incluidas las infraestructuras, los edificios y los barrios.

Hay formas de reducir la huella de carbono residencial, mediante edificios energéticamente eficientes y dejando de utilizar gas natural para alimentar nuestros hogares.

McCullough trabaja mucho con viviendas preparadas para un consumo neto cero, que el Departamento de Energía de EE. UU. define como aquellas que son tan eficientes energéticamente que un sistema de energía renovable podría compensar la mayor parte o la totalidad del consumo energético total anual de la vivienda.

Según ella, estas viviendas suelen ser más resistentes a los riesgos derivados del clima, como los fenómenos meteorológicos severos que amenazan la red eléctrica.

"Estos edificios con energía renovable in situ, a menudo con almacenamiento en baterías, que utilizan menos energía y edificios que están mejor aislados, tienen la capacidad de resistir cortes de electricidad de una manera que otros edificios simplemente no pueden", dijo.

Caroline Llanes / Rocky Mountain Community Radio Las casas del barrio de Basalt Vista funcionan con bombas de calor.





Uno de los clientes de McCullough a través de CLEER es Habitat for Humanity Roaring Fork Valley.

Gail Schwartz, directora ejecutiva de Habitat, dice que cuando empezaron a construir el barrio de Basalt Vista en 2019, no se habían propuesto construir casas preparadas para un consumo neto cero.

"Holy Cross Energy intervino y dijo: 'Realmente no es necesario llevar una tubería de gas hasta este barrio. ¿Por qué no piensan en crear un barrio totalmente eléctrico?", cuenta.

Dice que en aquel momento era un concepto bastante singular.

"Y luego, dando un paso más, asegurándonos de que teníamos envolventes energéticamente eficientes", dijo. "Teníamos energía solar in situ. Así que genera más energía de la que consume".

Ese barrio alberga hoy a empleados del distrito escolar de Roaring Fork y del condado de Pitkin en 27 viviendas preparadas para un consumo neto cero, todas ellas con restricciones de escrituras para que sean asequibles. Y estas casas no sólo favorecen el clima: también ahorran dinero a los residentes.

Caroline Llanes / Rocky Mountain Community Radio La declaración de visión y misión de Habitat for Humanity Roaring Fork Valley se encuentra en su oficina de la ReStore entre Glenwood Springs y Carbondale.





"Cuando en tu hogar se pagan 14 dólares al mes por todos los servicios excepto el agua, tienes una vida verdadera, auténtica y asequible como resultado de esta eficiencia", dijo Schwartz.

En su momento, reconoce Schwartz, no fue fácil trabajar con cosas como bombas de calor, que utilizan electricidad para calentar y enfriar el aire y trasladarlo a distintas partes de un edificio.

"Fue ensayo por error", dijo. "Tuvimos que pasar por un par de (subcontratistas) diferentes para encontrar a alguien que realmente dominara la tecnología porque era bastante nueva en aquella época. Conseguir instaladores de bombas de calor, gente que entendiera la tecnología y que de forma fiable pudiera venir a la obra e instalarlas".

Maeve Conran / Rocky Mountain Community Radio Willoughby Corner es una urbanización de viviendas asequibles en el condado de Boulder, Colorado. También está preparada para la construcción con consumo neto cero y utiliza energía solar y geotérmica para calentar los townhouses.

Otras comunidades con consumo neto cero de nuestra región son el barrio de Geos , en Arvada , Colorado, y Living Zenith , en Salt Lake City, Utah. En el condado de Boulder, Willoughby Corner está preparada para alcanzar el consumo neto cero y utiliza energía solar y geotérmica y, al igual que Basalt Vista, es asequible. En Wyoming, la construcción de edificios con eficiencia energética cero se limita sobre todo a viviendas unifamiliares .

Hay una razón por la que no hay muchas de estas comunidades. La construcción a escala de viviendas de consumo neto cero o preparadas para consumo neto cero, de la forma en que lo hace Habitat, requiere una mano de obra que entienda la tecnología, los equipos y los requisitos de eficiencia.

Mike Herrick, propietario de Patriot Heating & Cooling , una empresa de calefacción, ventilación y aire acondicionado con sede en Meeker, instala bombas de calor por todo el valle. Ha participado en algunos de los cursos de desarrollo de la mano de obra de CLEER.

Dice que mantenerse al día con las nuevas tecnologías es mucho trabajo, y mucha gente del sector no está rejuveneciendo.

"La última vez que lo comprobé, por cada cinco de nosotros que se jubilan, sólo hay dos que vienen a ocupar nuestro lugar", dijo. "Así que eso es un problema".

Según un estudio reciente realizado por la Oficina Comunitaria para la Eficiencia de los Recursos (CORE) del valle superior, la demanda de mano de obra para la construcción ecológica en los condados de Garfield, Eagle y Pitkin es cada vez mayor. Estima que la zona de los tres condados verá una demanda de 204 nuevos puestos de trabajo en oficios cualificados en el próximo año, muchos de los cuales requerirán conocimientos de eficiencia energética o tecnologías de construcción ecológica.

Herrick dice que le gustaría que la formación en oficios cualificados empezara ya en la escuela secundaria.

Cortesía de Mike Herrick Mike Herrick (centro) lleva cerca de una década instalando bombas de calor en los valles de Roaring Fork y del río Colorado. Aquí, recibe el premio Mitsubishi Diamond Dealer por su trabajo con bombas de calor.

Tenemos contratistas como nosotros aquí en el campo que aceptarán tener a un estudiante que queremos que venga a hacer prácticas en el trabajo durante, digamos, de dos días a una semana con nosotros sólo para ver y tener una idea y entender en qué consiste", dijo. "Yo personalmente estaría completamente de acuerdo con eso".

Este enero, Habitat for Humanity pondrá la primera piedra de unas instalaciones en Rifle para construir viviendas modulares. Schwartz afirma que las casas modulares pueden construirse según esos requisitos de "preparado para consumo neto cero", serán asequibles y podrán transportarse por toda la región.

La instalación también ofrecerá desarrollo de mano de obra in situ y capacitación en el puesto de trabajo, sobre todo en interiores.

Schwartz afirma que se trata también de un intento de hacer que los puestos de trabajo del sector sean más resistentes a un clima cambiante, ya sea de 13 o de 113 grados.

Cortesía de Habitat for Humanity Roaring Fork Valley Situada justo al lado de la autopista 6 en Rifle, la planta de producción de viviendas modulares de Habitat también incluirá capacitación laboral in situ.

"Esto es una dificultad para nuestra mano de obra que está trabajando en el exterior, y que podemos tener un entorno controlado para hacer exactamente lo que estamos haciendo fuera y trasladarlo al interior y hacerlo de manera más eficiente y hacerlo durante todo el año".

Existen otras barreras al desarrollo de la mano de obra para los trabajos de construcción ecológica.

En el estudio del CORE sobre la mano de obra, una barrera identificada es el idioma.

"Nuestra comunidad inmigrante... se ha trasladado a Estados Unidos y está dispuesta y capacitada", dijo John Dougherty, director general de CORE. "Pero no tenemos la capacitación y... la competencia para optimizar su compromiso, sobre todo si no hablan inglés".

Pero, según Dougherty, los oficios cualificados presentan oportunidades para ampliar lo que consideramos "empleos medioambientales" o "empleos verdes".

"Están cambiando la salud y el bienestar de la comunidad", afirma. "Eso es todo un cambio de marca. Porque eso no es lo que vendemos que hacen los equipos de climatización y fontanería y la energía solar... pero eso es lo que están haciendo".

Afirma que muchas cosas podrían cambiar si pensáramos que los instaladores de bombas de calor en comunidades turísticas de gran altitud ayudan a salvar nuestro clima, una bomba de calor, un hogar cada vez.

Nota del editor: Este reportaje forma parte de la serie en tres partes de Aspen Public Radio, "Cómo crear resiliencia: Soluciones locales a grandes retos".

La serie cuenta con el apoyo de una subvención de la Fundación para el Medio Ambiente de la Compañía de Esquí de Aspen. Si tiene alguna idea para un reportaje sobre el clima, póngase en contacto con news@aspenpublicradio.org.