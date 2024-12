¿Qué haría falta para lograr una transición equitativa hacia las energías limpias en el condado de Garfield?

A medida que se agravan los efectos del cambio climático, algunos residentes de los valles de Roaring Fork y del río Colorado presionan para que se utilicen más energías renovables, pero esto puede suponer un reto en comunidades como el condado de Garfield, que históricamente han dependido de la industria del petróleo y el gas para obtener puestos de trabajo y financiación crítica para servicios públicos como escuelas, bibliotecas y el gobierno local.

Para garantizar que la transición a la energía limpia sea equitativa, los funcionarios estatales y las organizaciones locales están trabajando en formas creativas de ayudar a diversificar las economías regionales y crear nuevos empleos para los trabajadores que podrían verse afectados por los cambios.

Levi Doty, que creció en Nuevo México y trabaja en el sector de la energía geotérmica, consiguió su primer empleo en los yacimientos de petróleo y gas cuando tenía 19 años.

"Mi tío me dijo que pagaban $28 la hora para empezar. Y yo dije: '¿Dónde me apunto?'". dijo Doty.

A Doty le encantaba su trabajo y el salario elevado, pero era una labor solitaria que lo llevaba a zonas remotas de Texas y Nuevo México. Además, la naturaleza impredecible del empleo lo trasladaba a ciudades en auge dependiendo de las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas.

"Podías estar ocupado al máximo durante seis meses y, de repente, todo se detenía, y todos decían: "Adiós, vete a casa, hemos terminado", comentó Doty. "Yo no puedo vivir así, pero no tienes otra opción".

Hace un año y medio, después de unos 18 años entrando y saliendo de la industria del petróleo y el gas, Doty decidió solicitar un empleo en la empresa geotérmica PanTerra Energy , con sede en Colorado.

Aunque tuvo que adquirir algunas habilidades nuevas, su experiencia previa en perforación fue de gran ayuda. Hoy en día, prefiere trabajar para una empresa más pequeña que le ofrece estabilidad laboral y mayores oportunidades de viajar.

"Tengo la oportunidad de conocer lugares como Aspen, Glenwood, Grand Junction y también Kentucky, Illinois, Nevada, Dakota del Norte, California, Montana", dijo Doty. "He estado en bastantes sitios y lo mejor es que: Es por cuenta de la empresa, así que te pagan por viajar".

Según una reciente actualización económica del condado de Garfield de la Escuela de Negocios Davis de la Universidad Mesa de Colorado (CMU), los puestos de trabajo en el sector del petróleo y el gas crecieron significativamente en el condado a mediados de la década de 2000, y desde entonces han ido disminuyendo en los últimos 15 años, cayendo por debajo de los 1,000 en 2023 desde los aproximadamente 3,000 puestos de trabajo en 2008.

El Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, que realiza un seguimiento de los datos de empleo en todo el estado, informa de que la media trimestral actual de empleo en la industria del petróleo y el gas en el condado de Garfield es de 430 puestos de trabajo.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism and Aspen Public Radio Levi Doty, que trabaja como perforador geotérmico para la empresa PanTerra Energy, con sede en Colorado, frente a su camión en Glenwood Springs tras terminar un trabajo geotérmico en una residencia privada de Aspen. Antes de cambiar a la geotermia, Doty trabajó en yacimientos de petróleo y gas en Texas y el sur de Nuevo México durante 18 años.







Un análisis económico realizado por la institución de investigación sin ánimo de lucro Resources for the Future (Recursos para el futuro ) también descubrió que la perforación en el condado alcanzó su punto máximo en 2008 y posteriormente descendió debido al descenso de los precios del gas natural y a las nuevas oportunidades de esquisto en el sur de EE.UU. que alejaron las plataformas de perforación del oeste de Colorado.

En el presupuesto del condado de Garfield para 2024 , la administración pública figura como la principal industria, seguida de la construcción, el comercio minorista, los servicios de alojamiento y alimentación y los servicios de cuidado de salud. La reciente actualización económica de la escuela de negocios de la CMU enumera los empleos en "minería, canteras y extracción de petróleo y gas" como la 12ª industria del condado.

Condado de Garfield / Departamento de Asuntos Locales de Colorado Un gráfico incluido en el informe sobre el presupuesto del condado de Garfield para 2024 muestra los 10 principales empleadores del condado según los datos del Departamento de Asuntos Locales de Colorado a partir de 2022. Según datos del Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, el empleo medio trimestral del condado de Garfield en la industria del petróleo y el gas es de 430 puestos de trabajo.





Wade Buchanan dirige la Oficina de Transición Justa de Colorado, que fue creada por los legisladores estatales en 2019 y fue una de las primeras de este tipo en el país.

Aunque la legislación que creó la oficina se centraba en ayudar a las comunidades del carbón a prepararse para el esfuerzo del estado por combatir el cambio climático y eliminar gradualmente las minas de carbón y las centrales eléctricas de carbón, los legisladores podrían dirigir la oficina para que trabaje con las comunidades del petróleo y el gas en el futuro.

Buchanan y su equipo se han reunido con trabajadores del carbón, sus familias y miembros de la comunidad para comprender los retos a los que se enfrentan, incluida la seguridad laboral.

"Están orgullosos de lo que hacen, y deberían estarlo", dijo Buchanan. "Han mantenido las luces encendidas, han alimentado nuestra prosperidad durante décadas y hoy se les dice que tienen que hacer este gran sacrificio. No todos se lo creen y no todos, francamente, confían en el gobierno estatal".

Como antiguo trabajador de la industria, Doty no quiere que desaparezcan el carbón o el petróleo y el gas, y no cree en las dádivas del gobierno, pero se alegra de que haya un grupo estatal que ayude a velar por los trabajadores.

"Estaría bien que el gobierno se asegurara de que todos los obreros siguen trabajando y mantienen comida y cosas para sus hijos, en lugar de ayudar sólo a los ricos", dijo.

Un nuevo informe publicado esta semana por el Instituto Fiscal de Colorado , una organización sin ánimo de lucro, encuestó a 34 trabajadores del petróleo y el gas y a 222 miembros de la comunidad, incluidos los del condado de Garfield, sobre las repercusiones de la transición a las energías renovables en Colorado. Descubrió que muchas personas tenían puntos de vista similares a los de Doty cuando se trataba de priorizar la calidad del empleo y el apoyo a los trabajadores, incluidos los que están en transición a nuevas carreras.

A Doty también le gustaría ver más apoyo gubernamental a una mayor diversidad de industrias energéticas, incluida la geotérmica.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism and Aspen Public Radio Un equipo de perforación geotérmica se encuentra en un lugar de pruebas fuera del Third Street Center en Carbondale el 17 de noviembre de 2023. La organización local sin ánimo de lucro CLEER recibió una subvención inicial del Departamento de Energía de EE.UU. para llevar a cabo la perforación de prueba el pasado otoño, y hoy espera conseguir financiación adicional para crear un nuevo distrito energético que utilizaría la geotermia para calentar y refrigerar un grupo de edificios de la ciudad.

El pasado otoño, PanTerra Energy , la empresa en la que hoy trabaja Doty, colaboró en la perforación de prueba de un emplazamiento geotérmico propuesto en las afueras del Third Street Center de Carbondale.

La idea original del proyecto era crear un distrito energético compartido en Carbondale que se centrara en calentar y refrigerar un grupo de edificios ya existentes, entre ellos el Third Street Center, la biblioteca de Carbondale y las viviendas adosadas de Second Street, con energía geotérmica en lugar de gas natural.

Clean Energy Economy for the Region (CLEER), la organización sin ánimo de lucro que está detrás del proyecto, se enteró esta semana de que no había sido seleccionada para recibir una importante subvención del Departamento de Energía de EE.UU. por valor de unos 18 millones de dólares, pero tiene previsto explorar otras opciones de financiación y la posibilidad de incluir nuevos edificios más fáciles de modernizar.

"Una vez puesto en marcha el sistema, sobre todo a escala de distrito, supondría un coste energético más estable que no estaría a merced del fluctuante mercado del gas natural", afirmó Alice Laird, que dirige CLEER y su programa asociado, Garfield Clean Energy.

El sistema geotérmico propuesto utilizaría tuberías subterráneas que calientan el agua en invierno y la enfrían en verano aprovechando la temperatura natural de la tierra.

Además de reducir los costes energéticos y las emisiones de carbono, Laird considera que el proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio para dar trabajo a personas como Doty y diversificar la economía local.

"Tenemos que ser muy empáticos con las comunidades y entidades que actualmente reciben una gran parte de la financiación derivada de las industrias del petróleo y el gas o de los combustibles fósiles", dijo Laird.

De 2003 a 2009, la propiedad del petróleo y el gas pasó de representar aproximadamente el 30% de la base impositiva del condado de Garfield a más del 70%, según el informe de Resources for the Future.

Y aunque desde entonces la producción de petróleo y gas ha disminuido en la región durante más de una década, el condado de Garfield sigue siendo el segundo mayor productor de gas natural del estado y el 59% del valor de la propiedad evaluada en el condado se clasificó como petróleo y gas el año pasado.

Esa base impositiva ayuda a financiar importantes servicios, como el gobierno del condado y las escuelas públicas, los hospitales y los distritos de bomberos.

Aunque el condado también se ha convertido en líder en ciertas energías renovables como la solar, Laird dijo que el cambio requiere replantearse las políticas fiscales y tributarias.

"Sería muy difícil tomar la energía solar y la geotérmica y cambiar nuestra política fiscal para que generara la misma cantidad de ingresos que la industria del petróleo y el gas", dijo Laird.

La directora ejecutiva de CLEER, Alice Laird, en la entrada del Third Street Center de Carbondale el 6 de diciembre. El centro sin ánimo de lucro, donde se encuentra CLEER y unas dos docenas de organizaciones más, ya obtiene su electricidad de los paneles solares de su tejado, pero CLEER espera poder calentar el edificio con energía geotérmica en el futuro.





Laird y Buchanan coinciden en que diversificar las economías locales es fundamental.

"La razón por la que estas economías están en peligro es que dependen excesivamente de un sector, y ése es un reto económico rural muy común", dijo Buchanan. "Da la casualidad de que ahora mismo está en la energía, pero podría ser con la misma facilidad la agricultura, las prisiones privadas, ya sabe, una estación de esquí".

El equipo de Buchanan ha empezado a ayudar a las comunidades a identificar, y financiar, nuevas formas de generar ingresos fiscales y empleos bien remunerados, como la ampliación de empresas y la creación de otras nuevas.

"Hemos podido hacer algunos progresos, y creo que hemos podido establecer buenas relaciones", dijo Buchanan. "Hay una familia en el condado de Moffat que está empezando un negocio geotérmico, y hemos podido ser una ayuda importante para ellos en términos de hacer conexiones y ayudar con algo de capacitación y recursos".

En cuanto a Doty, no le preocupa el cambio climático, pero aprecia que una fuente de energía menos dañina como la geotérmica sea cada vez más popular.

"Estás utilizando a la Madre Naturaleza para que te ayude, pero no la estás destruyendo. La estás devolviendo al estado en el que entraste en ella", dijo Doty.

Laird y su equipo de CLEER están de acuerdo, y esperan poder conseguir fondos suficientes para trabajar con perforadores geotérmicos como Doty y crear una nueva fuente de energía sostenible para la comunidad.

Este reportaje se ha realizado gracias a la colaboración en materia de información sobre justicia social entre Aspen Journalism y Aspen Public Radio. También es el segmento final de la serie de tres partes de la Radio Pública de Aspen, "Cómo encontrar una solución: la búsqueda de soluciones locales a los grandes retos climáticos". La serie cuenta con el apoyo de una subvención de la Fundación para el Medio Ambiente de la Compañía de Esquí de Aspen.