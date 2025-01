Los distritos escolares se preparan para los cambios en la política de inmigración antes de la investidura

You can find an English-language version of this story here.

**Nota del editor: El ICE ha rescindido desde entonces su política de zonas sensibles.

La toma de posesión del presidente electo Donald Trump está prevista para el lunes 20 de enero. Durante la campaña, Trump prometió que sería duro con la inmigración, por lo que las familias y los distritos escolares de los valles de Roaring Fork y del río Colorado se preocupan de que la política interna de inmigración pueda cambiar con esta administración que regresa.

La directora de noticias Kelsey Brunner se sentó con la reportera Halle Zander para discutir cómo se están preparando las escuelas de nuestra región.

Kelsey Brunner Durante años, las escuelas han sido considerados "lugares sensibles", y los funcionarios federales de inmigración históricamente se han abstenido de llevar a cabo la aplicación de la ley de inmigración allí.

Pero eso podría cambiar cuando Trump vuelva a asumir el cargo. ¿Puede decirnos qué están haciendo exactamente las escuelas de nuestra región para proteger a sus estudiantes de las redadas de inmigración?

Halle Zander: Sí, pero antes quiero explicar que algunos distritos escolares están preocupados por la posibilidad de convertirse en un blanco y arriesgar la seguridad de sus estudiantes al hablar con la prensa.

El presidente electo Trump ha amenazado a ciudades santuario como Chicago y San Francisco, diciendo que retendría la financiación federal a menos que siguieran sus políticas de inmigración.

Así que a los distritos escolares les preocupa que llamar demasiado la atención sobre sus protocolos pueda poner en peligro a su comunidad. Así que voy a hablar de las políticas generales de la región, en lugar de dar nombres.

Es información pública que el distrito escolar de Roaring Fork tiene una política de refugio seguro , que establece que no cooperarán con las autoridades federales de inmigración a menos que tengan una orden judicial válida para detener a alguien o recabar información.

Otros distritos escolares de la región no tienen políticas públicas que indiquen qué harían si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, se presentara en su puerta. Pero todos están sujetos a las mismas leyes y procedimientos estatales que protegen la privacidad de los estudiantes.

Brunner: En ese sentido, incluso con una política de refugio seguro como la de Roaring Fork, ¿qué derechos tienen los distritos escolares para mantener la información en secreto ante el ICE u otras autoridades de inmigración?

Zander: Una de las mayores formas en que las escuelas pueden proteger la información de los estudiantes es no recopilándola en absoluto.

Las escuelas recopilan información básica de los estudiantes, como sus nombres y direcciones, para establecer su residencia en un distrito, pero el Departamento de Justicia de EE.UU. dice que para ello las escuelas "no pueden preguntar sobre su ciudadanía o estatus migratorio o el de su hijo".

Si no hay constancia de ello, no hay nada que entregar.

Esto surge después de que la Corte Suprema estableciera en 1982 que todos los niños tienen derecho a la educación, independientemente de su estatus migratorio, porque de lo contrario no tendrían ninguna esperanza de contribuir a la sociedad.

Pero los distritos escolares saben que si reciben una orden judicial válida para expulsar del recinto a estudiantes, personal u otros miembros de la comunidad escolar, tendrían que acatarla, a menos que su abogado les notifique lo contrario.

Brunner: Consideremos esa situación.

El ICE da marcha atrás en su política interna , que anteriormente ordenaba a los agentes no llevar a cabo deportaciones en escuelas, iglesias y otros lugares sensibles.

Llegan al plantel escolar con la intención de detener a alguien bajo sospecha de que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos.

¿Qué ocurre a continuación?

Zander: Bueno, algunos distritos escolares pedirían a su director que se reúna con los funcionarios del ICE, les pida si tienen alguna orden de arresto y luego llamaría a su abogado para pedirle instrucciones, manteniendo a esos funcionarios fuera del plantel escolar mientras lo hacen.

Otros no son tan particulares sobre cómo sería exactamente el proceso, pero a menudo hacen que las fuerzas del orden vengan al plantel queriendo entrevistar a estudiantes sobre un presunto delito. En esos casos, los agentes tienen que esperar, presentar la documentación necesaria y hay que ponerse en contacto con los padres, así que es un proceso similar.

Brunner: ¿Cómo están reaccionando las familias ante este riesgo potencial? ¿Qué le están diciendo al personal de su distrito escolar?

Zander: Como usted bien ha dicho: el riesgo potencial. Las familias están realmente en el limbo y no están seguras de lo que va a pasar después.

Así que algunos distritos escolares están organizando cursos de capacitación sobre Conozca sus derechos, diciendo a los padres y estudiantes que pueden preguntar a los agentes: "¿Soy libre de irme?" y "¿He hecho algo malo?".

Se les dice que tienen derecho a permanecer en silencio y a un abogado.

Lo que he escuchado sobre su ansiedad anticipatoria es que las familias y las escuelas simplemente no saben lo que no saben.

Así que tener estas conversaciones con antelación está ayudando a dar a la gente algo de tranquilidad, recordándoles que tienen algunos derechos constitucionales.

Pero una gran preocupación para algunos distritos escolares ni siquiera es que los funcionarios del ICE vayan a hacer redadas en sus planteles.

Piensan que será más probable que los padres de los estudiantes de sus escuelas sean deportados, y que sus hijos no puedan volver a casa cuando acaben las clases.

Así que están pidiendo a las familias que se aseguren de que sus contactos de emergencia están al día y que tienen un plan para sus hijos en caso de que ocurra lo peor.

Brunner: ¿Esperan las escuelas un descenso de la asistencia por miedo a que sus edificios dejen de ser lugares protegidos para los estudiantes indocumentados y sus familias en el futuro?

Zander: Existe cierta preocupación de que la asistencia pueda descender, sobre todo porque muchos distritos escolares de Colorado aún no han recuper ado el nivel de matriculación de antes de la pandemia.

Pero muchos de estos distritos ya tienen planes en marcha y trabajan con las familias de forma individual cuando hay problemas de asistencia.

Así que, sí, es posible que esos miembros del personal estén más ocupados, pero se trata de un problema con el que ya tienen mucha práctica.

Brunner: Halle, gracias por su informe.

Zander: Gracias por recibirme.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.