La presidenta de Habitat for Humanity, Gail Schwartz, reflexiona sobre décadas abordando los desafíos de la vivienda asequible, mientras continúa la búsqueda de su reemplazo.

You can find an English-language version of this story here.

La presidenta y directora ejecutiva de Habitat for Humanity del Valle de Roaring Fork, Gail Schwartz, anunció este mes que dejará el cargo en abril y un comité de búsqueda a nivel nacional está entrevistando a candidatos para asumir el puesto.

La ex senadora estatal ha dirigido la organización local de Habitat desde principios de 2020.

Durante los últimos 5 años, Schwartz supervisó el ReStore de Habitat en Glenwood Springs, junto con proyectos que han proporcionado viviendas para unas 70 familias, incluido el desarrollo de viviendas asequibles Basalt Vista .

Schwartz planea continuar como consultora en varios de los proyectos en curso de la organización, incluyendo la conversión de condominios L3 en Glenwood Springs, el desarrollo de viviendas Wapiti Commons en Rifle y la construcción de una instalación de producción de viviendas modulares y capacitación laboral en Rifle.

La reportera de Aspen Public Radio y Aspen Journalism, Eleanor Bennett, habló con Schwartz el 10 de enero sobre lo que ha aprendido de sus décadas de trabajo abordando los desafíos de la vivienda asequible en el valle.

La conversación a continuación ha sido editada para mayor claridad y por su extensión.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism and Aspen Public Radio Habitat for Humanity compró el edificio de apartamentos L3 en Green Leaf Lofts en Glenwood Springs con la ayuda de gobiernos locales, distritos escolares y otros empleadores el año pasado. La organización ahora está en proceso de convertir el edificio de 88 unidades de alquiler a condominios de propiedad asequible.





Eleanor Bennett: Comenzaste en Habitat hace unos cinco años, justo antes de que comenzara la pandemia, pero has estado trabajando en vivienda asequible y planificación comunitaria durante décadas. ¿Cómo has visto evolucionar la crisis de vivienda en nuestro valle a lo largo de las décadas?

Gail Schwartz: Bueno, es muy interesante porque originalmente mi carrera consistía en planificar comunidades turísticas en toda América del Norte, y realmente vi que necesitamos dar prioridad a la vivienda para la fuerza laboral. Así que me convertí en directora de desarrollo de la Autoridad de Vivienda de Aspen/Pitkin County . En los primeros días, estábamos redactando códigos, identificando terrenos, trabajando con gobiernos, trabajando con desarrolladores, y durante ese período de cuatro años en la autoridad de vivienda, pudimos construir 800 unidades. Lo que ha cambiado es que no hemos seguido expandiéndonos ni diversificándonos. Por ejemplo, ¿estamos dando alojamiento a familias? ¿Solo lo hacemos con pequeños hogares? Y luego tenemos la pieza de la jubilación también. ¿Cómo creamos algo de movilidad, especialmente con las personas que enseñaron a nuestros hijos, etc., hace décadas? ¿Cómo los mantenemos como parte de la comunidad?

Bennett: Absolutamente, y sé que uno de tus lemas, y el de Habitat, ha sido: "¿Cómo podemos ayudar a las personas a vivir y trabajar en la misma comunidad y no trasladarse horas en algunos casos?" ¿Es algo que realmente podemos lograr?

Schwartz: Esta economía ha cambiado tan radicalmente desde que llegué hace más de 50 años. Éramos pequeños pueblos en estos valles que iban desde Aspen hasta Parachute, y sabes, había muy poca interacción; era "una llamada de larga distancia" desde Aspen hasta Parachute, pero ahora somos una sola economía. El problema de la vivienda es el problema de todos. Si necesitas servicios, si necesitas atención médica, necesitas educación, necesitas construcción, etc., entonces la solución fundamental para eso es la vivienda. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos diversificar no solo nuestro sector de vivienda, sino también nuestras economías, y por eso Habitat y mi trabajo hasta la fecha han estado tan comprometidos en construir 20 hogares para personas que viven y trabajan en Rifle. ¿Cómo podemos apoyar a esa comunidad, a ese distrito escolar, al hospital y a esos servicios? También estamos en proceso de convertir un edificio de apartamentos de 88 unidades en Glenwood Springs, que es una base de alojamiento para gran parte de nuestra fuerza laboral, y ver la oportunidad de comprarlo significa que ahora podemos ayudar a que 88 pequeñas familias tengan estabilidad, asegurando que se queden. Y en segundo lugar, estamos construyendo una planta de producción de casas modulares. En los próximos años, se crearán 64 empleos, saldrán 200 módulos y estaremos capacitando a 100 estudiantes. ¿Cómo podemos invertir en esas comunidades? Esto solo ayuda a servir a esta economía, desde Aspen hasta Parachute, e incluso hasta Grand Junction y Fruita, porque nuestra fuerza laboral está tan integrada y nuestras economías están tan interconectadas.

Anna Stonehouse / Courtesy of Habitat for Humanity of the Roaring Fork Valley Las casas que Habitat for Humanity construyó para su proyecto Basalt Vista, detrás de la preparatoria Basalt, son de energía neta cero, lo que significa que generan más energía de la que usan. Durante el liderazgo de Gail Schwartz en los últimos cinco años, la organización local de Habitat ha alojado a unas 70 familias locales.





Bennett: Y en términos de la instalación de producción de viviendas modulares, quiero centrarme en eso un poco porque es tan único. ¿Por qué es tan importante este proyecto cuando se trata de construir más viviendas asequibles?

Schwartz: Es muy interesante, porque la construcción fuera del sitio es tan fundamental para el futuro de la construcción, es la única industria que no se ha diversificado, que no ha progresado, y el costo de la mano de obra y los materiales solo aumenta. Construimos por alrededor de $300 por pie cuadrado, pero vendemos por $200 por pie cuadrado. Los fondos para fines filantrópicos no están ahí para apoyar esa brecha en el futuro. Así que o estamos fuera del negocio haciendo una casa a la vez con voluntarios, o realmente nos tomamos en serio nuestro compromiso y nuestra misión y creamos nuestra propia construcción fuera del sitio. Así que nuestra junta y nuestro comité de desarrollo, hemos estado trabajando en un concepto de mover a nuestro equipo de 14 que actualmente está construyendo con sistemas panelizados en Basalt y Rifle para reducir costos y hacerlo más eficiente.

Bennett: Has trabajado en tantos proyectos en los últimos cinco años en Habitat, ¿de qué estás más orgullosa?

Schwartz: Bueno, estoy orgullosa del hecho de que tenemos una junta comprometida y trabajadora y 50 miembros del personal que son apasionados y vienen a trabajar todos los días con una misión, y luego trabajar con familias. Habitat no regala casas; cada adulto contribuye con 250 horas de lo que llamamos "equidad de sudor". Y caramba, ese es un mecanismo que ayuda a forjar una verdadera comunidad. Estamos viendo esto en Basalt Vista, donde tenemos la mitad de las casas dedicadas al Distrito Escolar de Roaring Fork y la otra mitad con el Condado de Pitkin. Los residentes se están uniendo allí, gestionando su vecindario con una HOA, y lo mismo en Rifle. Algunas personas dicen: "Bueno, no estamos interesados en invertir en vivienda". Si estás interesado en invertir en salud mental y el bienestar de los niños, el factor más estabilizador es la vivienda. Así que llevar ese mensaje y ser un portavoz en la comunidad y demostrar los resultados de trabajar con tantas familias y apoyar a tantos niños y negocios y economías, eso es gratificante para mí.

Bennett: Gail, ¿puedes compartir con nosotros algunas de las historias sobre las familias que han encontrado vivienda a través de Habitat?

Schwartz: Muchas historias vienen a la mente, pero en particular, una joven. Entrevistamos a las familias, nos solicitan, y les preguntamos si quieren ser socios de Habitat: ¿Quieren dar 250 horas de equidad de sudor? ¿Y tiene sentido para ellos? Queremos preparar a las familias para el éxito, así que vamos y visitamos a las familias. Y estábamos visitando a una joven madre con dos hijos, uno de cuatro años y otro de 11 años, y fuimos a encontrar su hogar, solo para darnos cuenta de que por $850 al mes — ella trabaja en un banco local en servicio al cliente — ella y sus dos hijos viven en un garaje para un solo automóvil sin ventanas con un fregadero y un inodoro en Rifle. Ahora esa joven con esos dos encantadores niños, es propietaria de una casa adosada de tres habitaciones que está a minutos de su trabajo.

Courtesy of Habitat for Humanity of the Roaring Fork Valley Gail Schwartz, afuera del desarrollo de viviendas asequibles Basalt Vista de Habitat for Humanity. Schwartz planea continuar como consultora en varios de los proyectos en curso de la organización después de dejar su cargo como presidenta en abril.





Bennett: Ahora, mirando hacia tu futuro con Habitat y también el futuro de la organización... hay rumores de que has estado tratando de renunciar desde hace tiempo y obviamente dejas un gran vacío por llenar, pero ¿por qué crees que es tan difícil encontrar a alguien para liderar Habitat?

Schwartz: Bueno, estoy agradecida por tu reconocimiento. Estamos en un entorno único que tiene restricciones únicas en nuestra vivienda. Hemos dado un paso adelante, creo, de una manera muy única en comparación con otros Habitats en la nación; somos una empresa de desarrollo y somos una organización sin fines de lucro. Estamos trabajando con familias para ayudarlas a vivir de manera asequible y comprender lo que significa la propiedad, por lo que estamos apoyando a nuestras familias. También tenemos 50 empleados y pronto tendremos más de 100 empleados. Así que es una gran operación, y supongo que es por eso que estamos buscando diferentes habilidades que una persona que dirige una organización sin fines de lucro, porque también estamos actuando como una empresa. Queremos ser responsables en nuestras finanzas y nuestro papel fiduciario. Y es grande, pero sé que hay muchas personas que pueden hacer este trabajo mejor que yo. Mi objetivo es tener una transición, pero tener continuidad y estar cerca de finalizar estos grandes proyectos.

Bennett: ¿Y tienes algunas palabras de despedida para nuestra comunidad mientras enfrentamos estos desafíos de vivienda y asequibilidad en el futuro?

Schwartz: Es una familia a la vez. Cuando vayas a un restaurante, pregunta a esa persona cómo llegó allí, pregunta cuál es su historia. Intenta conectarte con personas que significan mucho para nosotros, ya sabes, si estás en la sala de emergencias, etc., intenta conectarte con las personas que trabajan allí, porque es un trabajo realmente sincero. ¿Cómo podemos definir y construir una comunidad para todos, con políticas públicas, con inversión filantrópica y con asociaciones público-privadas? Si trabajas en el Valle de Roaring Fork, probablemente no puedas vivir allí. ¿Cómo podemos apoyar a las comunidades a lo largo del oeste del condado de Garfield? Y personalmente creo que tenemos suficientes segundas viviendas, pero no suficientes hogares para cuidar a las personas que realmente impulsan nuestra economía. No vamos a consumir nuestro espacio abierto, y no vamos a consumir nuestro campo, pero vamos a confiar en nuestras comunidades para integrar a las personas en ellas para que realmente tengan calidad de vida y puedan vivir allí.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.