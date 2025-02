Mind Springs podría atender a detenidos del ICE a partir de marzo, lo que preocupa a algunos defensores de los

You can find an English-language version of this story here.

Mind Springs Health está en conversaciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) para prestar servicios de hospitalización en el Hospital West Springs de Grand Junction a los detenidos por el ICE.

Mind Springs, que ofrece atención de salud mental en amplias zonas del Western Slope, (la región montañosa del oeste de Colorado) aún no ha firmado ningún acuerdo con el ICE. Sin embargo, las organizaciones han hablado de un posible acuerdo.

Según el Dr. Nicholas Torres, director general interino de Mind Springs, el ICE necesita proveedores que puedan atender a pacientes adultos que sufren episodios psiquiátricos agudos, la mayoría de los cuales han sido considerados no aptos para mantener su competencia en los tribunales de inmigración. Larkin Health tiene una relación establecida con el ICE y ha proporcionado atención médica a sus detenidos en Florida durante aproximadamente 20 años.

“Esto es solo una primera conversación”, dijo el Dr. Torres en una llamada telefónica el lunes. “Aún no tenemos ningún acuerdo establecido”.

El Dr. Torres no estaba seguro el lunes de cuánto dinero podría ganar Mind Springs con un posible acuerdo, pero estimó que, dependiendo de cuántos pacientes atendieran, podría ser entre $100,000 y $300,000 al mes.

Añadió que Mind Springs no tendría función alguna en los procesos legales de sus pacientes, y que el personal se centraría únicamente en proporcionar atención de salud mental.

“Solo ayudamos a que la mayoría llegue a un estado en el que puedan sentarse y encontrar respuestas y... (sean) capaces de contestar preguntas acerca de su estatus migratorio", dijo Torres.

Mind Springs estaba considerando anteriormente si ofrecer o no servicios de hospitalización a menores no acompañados bajo custodia del ICE, pero durante una reciente visita al centro, ICE se centró más en proporcionar servicios psiquiátricos agudos a adultos.

No está seguro de si los detenidos serían pacientes locales que viven en Colorado o si el ICE transportaría pacientes de otras partes de EE. UU.

El Dr. Torres dijo que podrían ofrecer al ICE tantas camas como tuvieran disponibles. En este momento, su ocupación es de aproximadamente 35 pacientes, y el hospital tiene 48 camas en total, por lo que Mind Springs podría proporcionar atención a una docena de detenidos.

Posibles implicaciones

El ICE está obligado a cumplir con ciertas normas de calidad dentro de sus centros de detención y a proporcionar varios servicios a los detenidos, incluida la atención de salud mental. Sin embargo, varias organizaciones han presentado demandas judiciales contra la agencia en los últimos años alegando que no han cumplido con esas normas.

Aunque un acuerdo entre el ICE y Mind Springs proporcionaría más atención médica a los detenidos, a algunos abogados del Western Slope les preocupa que el establecimiento de una red de proveedores en Grand Junction pueda facilitar que la agencia federal amplíe su presencia allí.

La abogada de inmigración Jennifer Smith, con sede en Lakewood y Glenwood Springs, se siente en conflicto con respecto a la posible asociación.

“Al haber tenido clientes detenidos que han sufrido problemas médicos y de salud mental, conseguirles servicios ha sido un reto”, dijo Smith. “Hay una parte de mí que piensa: 'Si pueden conseguir servicios, sería increíble'. Pero desde luego no me gustaría que esto fuera una forma encubierta de que el ICE dijera luego: 'Bueno, debes de tener un problema de salud mental. No tengo una cama aquí, pero tengo una por aquí”, como una forma de ampliar su capacidad de detención”.

El Dr. Torres, de Mind Springs, dijo que no sabe cómo funciona la detención del ICE, y que cualquier servicio que puedan proporcionar a los detenidos en Grand Junction sería completamente independiente de las operaciones de detención.

“No creo que la necesidad de servicios mentales dé lugar a que haya más detenidos o a que se detenga a más personas”, dijo el Dr. Torres. “Creo que hay personas detenidas que tienen necesidades de salud mental, y esos son los servicios que proporcionamos”.

Incluso con esta distinción, el miedo entre las comunidades de inmigrantes está aumentando en todo el país. A Smith le preocupa que una asociación formal entre las dos organizaciones pueda dar lugar a que menos inmigrantes busquen atención en Mind Springs, el mayor proveedor de atención de salud mental en el oeste de Colorado.

“Estoy seguro de que hará que los miembros de la comunidad no busquen servicios si creen que existe alguna posibilidad de que eso pueda crear algún tipo de conexión con el ICE”, dijo Smith.

Alex Sánchez, presidente y director ejecutivo de la organización sin ánimo de lucro de defensa de los latinos Voces Unidas, coincidió con la preocupación de Smith, citando problemas anteriores en Mind Springs que han sembrado la desconfianza en esta región.

“Ya tenemos muchos escándalos con Mind Springs y muchas dudas por parte de los miembros de nuestra comunidad a la hora de acudir a Mind Springs”, dijo Sánchez. “El público en general, no solo aquellos que están detenidos por el ICE, tendría más miedo de que su información, sus datos, se compartieran con una agencia federal que sería hostil con nuestra comunidad”.

A pesar de esta disidencia, el Dr. Torres dijo que el trabajo de Larkin Health en Florida junto con el ICE ha tenido éxito en ayudar a los detenidos a recuperarse del trauma y continuar con sus casos de inmigración.

“Pienso en lo que están dispuestos a pasar para llegar hasta aquí”, dijo el Dr. Torres. “Poder ayudarles a llegar a un punto en el que puedan sentarse frente a un juez y contar su historia y poder seguir adelante con su vida y tener éxito, es muy gratificante para los proveedores y para trabajar con lo que hacemos”.

