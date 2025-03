El nuevo centro Queer Resource Space pretende servir a la comunidad rural del condado de Garfield a pesar de la preocupación por las reacciones negativas

You can find an English-language version of this story here.

Un nuevo centro de recursos para el colectivo LGBTQ+, que abrió sus puertas en New Castle el 8 de marzo, busca promover más inclusión y aceptación en el oeste del condado de Garfield, en un contexto de creciente legislación a nivel nacional dirigida a personas transgénero y no binarias, así como de incidentes de discriminación local.

La organización sin ánimo de lucro Cook Inclusive, con sede en Carbondale y dedicada a la defensa de las personas LGBTQ+ y discapacitadas, recibió una financiación inicial de 75,000 dólares para poner en marcha el Queer Resource Space de la Fundación de Salud de Colorado (Colorado Health Foundation).

"Nos hicieron una donación para apoyar al colectivo LGBTQ+ y a nuestras identidades interseccionales como BIPOC, discapacitados y personas de habla hispana entre New Castle y Parachute", dijo la directora ejecutiva de Cook Inclusive, Ashley Stahl. "Somos una zona tan desatendida en lo que respecta a la programación LGBTQ+; puedo contar con los dedos de una mano el número de personas que hacen algo siquiera parecido".

El centro, situado en Main Street en un local de alquiler que antes era una peluquería, ofrecerá una variedad de programas gratuitos como clases de arte, clubes de lectura que celebran la literatura queer, cortes de pelo con afirmación de género y clases de maquillaje.

"La gente puede cortarse el pelo y peinarse en un entorno que le resulte más cómodo, o con un estilista que puede saber cómo hacer un corte que usted podría peinar de un par de maneras diferentes, dependiendo de cómo se presente ese día", dijo Stahl. "También tenemos a una mujer trans local que va a dar clases de maquillaje para personas de género no normativo que quizá no tuvieron la oportunidad al crecer de aprender a maquillarse, y ahora son adultas y están confusas y no saben qué hacer".

Además de ofrecer programas inclusivos y conectar a la gente con una red de recursos profesionales de salud mental, médicos, asesoría jurídica y reducción de daños, Stahl espera que el centro sea un espacio de encuentro donde la gente pueda relajarse y pasar el rato.

"Realmente queremos ser un lugar al que incluso si el hogar no es un buen ambiente, si la escuela no es adecuada o el trabajo no es un lugar seguro para ti - tengas otro espacio al que puedas venir y encontrar comunidad", dijo Stahl. "No hay muchos espacios alternativos en el oeste del condado de Garfield que sean seguros y acogedores".

Zodie Woolsey, que vive en Silt y trabaja como asesora laboral para Cook Inclusive, dijo que el personal y los voluntarios empezaron a utilizar el espacio antes de la apertura al público este mes.

"Durante las vacaciones de Navidad, venía aquí y escribía código o jugaba con la PS5 o algo así, y a veces traía a un compañero o dos, porque la mayoría de ellos también son trans", dijo Woolsey. "Así que estoy muy emocionada por este espacio, especialmente viniendo de Missouri, donde nunca antes había conocido a otra persona trans".

Existe una gran variedad de centros comunitarios LGBTQ+ en todo el país, incluso en Grand Junction, y Cook Inclusive consultó con algunos de ellos para ayudar a informar su visión de un espacio de recursos local.

"Hay una organización sin ánimo de lucro llamada CenterLink que es como un centro de conexión para todos estos centros diferentes, de modo que cuando uno tiene preguntas o retos, puede acudir a personas que han pasado por esto antes", dijo Woolsey. "Lo que tiene de único el nuestro es que está en una zona rural; hay muy pocos lugares así en las zonas rurales".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio La directora ejecutiva de Cook Inclusive, Ashley Stahl, sostiene cartas de apoyo a la comunidad LGBTQ+ escritas por estudiantes locales. Las cartas están disponibles para su lectura en el nuevo Queer Resource Space, que ahora está abierto al público.

Fortalecimiento de la comunidad

Según la organización sin ánimo de lucro de apoyo en situaciones de crisis The Trevor Project, los jóvenes LGBTQ+ corren un mayor riesgo de suicidio que sus compañeros debido a cómo son maltratados y estigmatizados por la sociedad - y el apoyo y la aceptación de los demás pueden ayudar a protegerse contra problemas de salud mental.

Como mujer trans, Stahl ha experimentado esta realidad de primera mano y quiere proporcionar a los demás el apoyo y los recursos que ella no tuvo al crecer en los suburbios de Chicago.

"Soy una persona que creció sabiendo que me pasaba algo, pero nadie a mi alrededor sabía lo que era la palabra 'transgénero'. Por ejemplo, mis padres no conocían esa palabra, ninguno de mis profesores la conocía... y no quiero que ninguna otra persona pase por eso", dijo Stahl. "Lo que quiero es que los niños que están creciendo, que son como yo, sepan que los sentimientos que tienen están bien, que no hay nada malo en ellos y que hay otras personas que han tenido esos sentimientos, que han crecido, que son felices".

Stahl pasó otra década en el armario después de oír por primera vez la palabra "transgénero" a los 21 años y salir del armario ante sus padres, pero ir a terapia y finalmente encontrar una comunidad LGBTQ+ que la apoyara marcó un importante punto de inflexión en su transición. "Conduje hasta Grand Junction y me probé mi nombre, pronombres y diferentes presentaciones de género para ver qué funcionaba, porque no tenía ningún lugar al que pudiera ir que fuera seguro y privado en esta zona", dijo. "Antes de eso, estaba en casa emborrachándome, drogándome, viendo la televisión y sin hacer nada... y ahora soy madre, y he construido una comunidad tan increíble, y veo a muchos de ellos sufriendo de la misma manera que yo, y me duele".

Tanto Stahl como Woolsey tienen la esperanza de que el nuevo centro proporcione conexión a las personas que sufren soledad o aislamiento.

"Tener un espacio público como éste, donde puedo decirle a la gente que puede ir y reunirse y estar segura, o simplemente encontrar gente nueva que aún no conozco, va a ser genial", dijo Woolsey. "Una de las cosas más importantes para sobrevivir en la actualidad es el aspecto emocional y contar con comunidades locales es muy, muy importante".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Ashley Stahl (izquierda), Zodie Woolsey y otro miembro de la comunidad juegan videojuegos después del trabajo en el Espacio de Recursos Queer de la organización sin fines de lucro Cook Inclusive en New Castle. Además de ofrecer programas comunitarios y conectar a las personas con recursos esenciales, Stahl y Woolsey esperan que el centro sea un lugar donde la gente pueda relajarse y socializar.

Prepararse para la reacción violenta

Con el aumento de la discriminación anti-LGBTQ+ y de los delitos motivados por el odio en todo el país, Cook Inclusive también ha tenido que prepararse para la reacción violenta contra su nuevo centro de recursos.

"Es algo que, por desgracia, siempre esperamos y con lo que lidiamos con cierta regularidad haciendo este trabajo", dijo Stahl. "Parte de la razón por la que abrimos este espacio es porque antes no podíamos publicar las ubicaciones de otros lugares donde realizábamos nuestras actividades".

Stahl dijo que les preocupaba compartir la dirección de espacios gestionados por otros miembros de la comunidad por miedo a ponerlos en peligro.

Aunque no ha habido amenazas directas contra el nuevo centro, Stahl y algunos de sus colegas han sido objeto de mensajes discriminatorios y amenazadores en las redes sociales relacionados con su labor de defensa de cuestiones como una política de cambio de nombre aprobada recientemente para los alumnos transexuales en el distrito escolar Garfield Re-2. A Stahl le preocupa que eso pueda ir a más.

"Siempre hay personas que intencionalmente se refieren a mí con un género incorrecto y, ya sabes, me llaman groomer o insinúan que estoy perjudicando a los niños, y podría haber versiones aún más graves de eso", dijo Stahl. "Siempre genera cierta inquietud cuando la gente habla mal de ti, porque basta con que una persona inestable haga algo terrible."

Además de tomar clases de defensa personal y de entrenamiento con armas, Stahl y sus colegas han entablado relaciones con la policía local y han invertido en medidas de seguridad, como cámaras y equipos de vigilancia.

"Ha habido algunos de estos centros en todo el país que han sido clausurados porque grupos de milicianos han entrado y se han quedado afuera, marchando con sus rifles largos, intentando asustar a la gente. ¿Cómo respondemos si eso ocurre?" dijo Stahl.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Un recipiente con pines de pronombres de género está colocado sobre una mesa en la entrada del nuevo Queer Resource Space en New Castle. A lo largo del país existen varios centros comunitarios LGBTQ+, incluido uno en Grand Junction. Para definir su visión de un espacio de recursos local, Cook Inclusive se apoyó en la experiencia de algunos de ellos.

Superando divisiones

A medida que el nuevo centro gana visibilidad en la comunidad, Stahl y Woolsey ven una oportunidad para dialogar con los residentes que quizá no comprendan la necesidad de crear espacios seguros para las personas LGBTQ+ en un momento en que las divisiones políticas se están profundizando.

"Si hay miembros de la comunidad que están preocupados y sienten auténtica curiosidad y quieren mantener una conversación con la mente abierta, quiero sentarme a tomar un café con ustedes", dijo Stahl. "Quiero ser vulnerable y compartir cuál ha sido mi experiencia, y quiero escucharles de verdad, su experiencia y sus miedos".

Aunque Woolsey desearía no tener que defender su existencia como persona trans, está preparada para las conversaciones difíciles.

"Mucha gente dice: 'Bueno, ¿por qué necesitas un espacio queer? ¿Por qué no puedo tener un espacio heterosexual o algo así?', y yo les digo: 'Bueno, sólo hay un porcentaje muy pequeño de personas que se sabe que son trans en EE.UU., y por eso, siendo una persona trans, es muy difícil encontrar a otras personas que sean como tú con las que puedas hablar y conectar'."

Para Woolsey, la idea es similar a la de otras comunidades que se conectan en torno a una experiencia común y comparten recursos fundamentales que de otro modo podrían no estar a su alcance.

"Existe una comunidad de personas que padecen cáncer que hablan entre sí y comparten recursos médicos", afirma Woolsey. "Tener más información siempre es mejor, así puedes tomar mejores decisiones y estar más seguro - ya sabes, qué médicos son amables, o qué médicos podrían recetar de más o de menos, todas esas cosas".

Aunque el nuevo centro atenderá principalmente a los residentes del colectivo LGBTQ+, Cook Inclusive también planea ofrecer formación sobre inclusividad y talleres sobre cómo reducir los prejuicios para empleadores y público en general.

"Creo que hay mucha gente que tiene miedo de hablar de algunos de estos temas, y temen herir los sentimientos de alguien o ser cancelados", dijo Stahl. "Quiero crear algunos espacios también para que esas personas tengan la oportunidad de hacer las preguntas que tengan, y de escuchar las historias de las personas con las que quizás no han interactuado mucho en sus vidas, y quizás podamos llegar a algún nivel de comprensión mutua."

Woolsey ya ha obtenido algunos resultados positivos manteniendo conversaciones con la gente en su propia vida compartiendo su experiencia personal y combatiendo la desinformación.

"Ya sabe, ayudar realmente a la gente a decir: 'Oh, bueno, no estaba segura de por qué la gente querría hacer la transición o algo así, pero ahora esto tiene más sentido porque aquí hay un montón de investigaciones al respecto explicadas muy detalladamente'".

Durante un reciente debate político sobre si las escuelas Garfield Re-2 deberían estar obligadas a notificar a los padres si sus hijos solicitan un nombre que afirme su género en la escuela, Stahl también invitó al consejo escolar y al superintendente a hablar con jóvenes trans, sus familias y profesionales de la salud mental dispuestos a compartir sus puntos de vista.

"Hubo algunos desacuerdos, y eso era de esperar y estaba previsto, pero creo que fue una valiosa oportunidad para que las personas que se van a ver afectadas por esta decisión hablaran con las personas en el poder y compartieran sus historias", dijo Stahl.

Aunque Stahl y otros defensores locales del colectivo LGBTQ+ no apoyaron la decisión política final de la junta, sigue teniendo esperanzas de que el nuevo centro de recursos pueda salvar las diferencias y garantizar que los miembros de la comunidad desatendida tengan voz en la mesa.

"El Colorado que conozco, la región oeste de la montaña (Western Slope) que conozco, incluso nuestros vecinos más conservadores, realmente siempre han tenido una cultura de 'Deja que tus vecinos sean tus vecinos, y no estamos aquí para quitarle nada a nadie'", dijo Stahl. "Y creo que hay muchos puntos en común; todos queremos a nuestras familias, todos queremos cuidar de nuestra comunidad, todos queremos lo mejor para todos aquí".

El nuevo centro sólo recibió financiación inicial para su primer año, pero Cook Inclusive ha solicitado financiación adicional a la Fundación de Salud de Colorado, junto con sus esfuerzos locales de recaudación de fondos.

El Queer Resource Space está abierto al público y se encuentra en New Castle, en el 386 W. Main St. #2B.

Si usted o alguien que conoce está pensando en suicidarse o se encuentra en crisis, llame o envíe un mensaje de texto al 988 para ponerse en contacto con la línea nacional de ayuda en caso de suicidio y crisis (Suicide and Crisis Lifeline), que ofrece apoyo tanto en español como en inglés.

The Trevor Project también ofrece asesoramiento en crisis 24 horas al día, 7 días a la semana, para jóvenes LGBTQ+.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.