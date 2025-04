“Ya no habrá más conversaciones a puerta cerrada”: El tan esperado proyecto de ley de inmigración presentado en el Senado de Colorado

You can find an English-language version of this story here.

A finales de la semana pasada se publicó en Colorado un proyecto de ley de inmigración largamente esperado.

El SB25-276 mejora varias protecciones existentes para los inmigrantes en Colorado, manteniendo la privacidad de los datos de las personas que buscan diversos servicios a la comunidad, a menos que las autoridades de inmigración presenten una orden judicial válida.

El proyecto de ley prohibiría a las subdivisiones políticas y a sus empleados compartir voluntariamente información de identificación personal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.

El ICE no tendría acceso a las escuelas públicas ni a los centros de cuidado de salud, a menos que esos lugares estén abiertos al público.

El proyecto de ley también protegería los datos personales de todos los habitantes de Colorado, independientemente de su estatus migratorio, para que puedan matricularse en escuelas públicas u obtener un permiso de conducir sin temor a que las autoridades de inmigración puedan acceder a sus nombres y direcciones.

Más allá de las preocupaciones sobre los datos, el SB23-276 también limitaría los tiempos de retención posteriores al depósito de fianza y prohibiría los retrasos en la puesta en libertad en las cárceles de Colorado, entre otras protecciones. Aunque la mayoría de las cárceles están obligadas a poner en libertad a los acusados en un plazo de seis horas tras depositar la fianza, el proyecto de ley impediría a los funcionarios mantener a los reclusos bajo custodia en nombre del ICE.

Elizabeth Velasco, representante del Distrito 57 de la Cámara de Representantes, copatrocina la legislación.

Esta semana habló con Halle Zander sobre el proyecto de ley.

Esta entrevista se ha editado para mayor claridad y extensión

Halle Zander: Una de las grandes preguntas sobre este proyecto de ley ha sido si sería o no aplicable. ¿Es eso una preocupación para usted?

Representante Elizabeth Velasco: Sí, por supuesto. Quiero decir, creo que algo que hemos visto incluso con otras leyes, la ley que dice que el ICE no puede ir a los juzgados y detener a la gente. Lo que hemos visto es que están deteniendo a la gente al otro lado de la calle.

Estamos añadiendo sanciones. Se impone una multa de $50,000 a las entidades que no cumplan la ley. Estos fondos se destinan al Fondo de Defensa Legal de Inmigración para garantizar que los miembros de la comunidad puedan acceder a ellos, y esperamos que esto disuada a los malos actores.

Zander: ¿Puede explicar un poco más sobre esa multa de $50,000? ¿Quién la pagaría? ¿De qué tipo de delitos se trata?

Representante Velasco: Los condados, municipios u oficinas del sheriff que no cumplan con la privacidad de los datos, porque estamos diciendo que los miembros de nuestra comunidad tienen derechos constitucionales. Para detenerlos, debe haber una orden judicial. Así que estos son derechos constitucionales, y no se quedan atrás cuando venimos a los EE. UU.

Zander: Si se aprobara este proyecto de ley, ¿le preocupa que surjan impugnaciones legales?

Representante Velasco: Sí. Creo que algo que hemos visto en otros estados es que se están atacando los estados demócratas, pero si hay algún problema, definitivamente esperamos defender las leyes estatales y al pueblo de Colorado. Así que definitivamente es algo que podría suceder, pero ya tenemos esa diana en la espalda. Las cosas que hacemos: proteger nuestro acceso al aborto, proteger nuestras tierras públicas, proteger a nuestra comunidad trans, el acceso a la atención médica. Estos son todos nuestros valores, los valores de Colorado. Así que proteger a todos los que viven aquí, sin importar su estatus migratorio, también es parte de eso.

Halle Zander: Ha habido rumores sobre este proyecto de ley durante un tiempo de que iba a salir mucho antes en la sesión. ¿Por qué ha tardado tanto?

Representante Elizabeth Velasco: Definitivamente hemos estado trabajando en estos temas durante décadas con nuestros defensores y hemos aprobado una legislación bipartidista. Pero este año, realmente, creo que nos pusimos a trabajar justo después de las elecciones, cuando supimos que había un riesgo para nuestras comunidades. Y hemos tenido cientos de reuniones con miembros de la comunidad, con organizaciones sin ánimo de lucro, con todas las diferentes entidades que tendrían que cumplir con cualquiera de estos mandatos. Ha sido complejo. Bueno, estamos ampliando la transparencia, para asegurarnos de que los miembros de nuestra comunidad sepan lo que sucede si alguien viene a una escuela y pide datos o pregunta por un estudiante. Esta es una carga que no debemos imponer a los maestros. No debemos imponerla a los trabajadores. Pero si hay una política y las personas están capacitadas y saben qué hacer, queremos cumplirla.

Zander: ¿Qué no se incluyó en el proyecto de ley?

Representante Velasco: Una conversación que hemos estado teniendo es sobre la colaboración de ICE con otras agencias de aplicación de la ley. Esto sucede en cosas muy importantes, por ejemplo, casos de trata de personas, actividad de pandillas, actividad de fentanilo. Hay múltiples formas en las que existe la necesidad de esa colaboración, pero el problema es que no hay transparencia. ¿Cuándo está ocurriendo eso? ¿Por qué está ocurriendo eso? Esa colaboración es algo que definitivamente queremos aclarar. No podemos hacerlo en este proyecto de ley, pero esperamos poder hacer más.

Definitivamente estamos escuchando la urgencia del momento del problema con la administración Trump. Estoy muy, muy orgullosa de que hayamos podido presentarlo y de que hoy podamos tener estas conversaciones en público. Ya no se trata de conversaciones a puerta cerrada. Estoy muy emocionada. Siento que es un gran paso poder tener estas conversaciones con la comunidad, a la vista del público.

Zander: Elizabeth, muchas gracias. Le agradezco mucho su tiempo.

Representante Velasco: Muchas gracias.

El senado de Colorado aún tiene que votar sobre el proyecto de ley.