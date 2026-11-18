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Los comisionados del condado de Garfield nombraron el lunes a una nueva integrante de la junta y renovaron el mandato de un miembro en su cargo para la junta de la biblioteca pública, una decisión que podría influir en la forma en que las bibliotecas respondan a las continuas controversias sobre libros. Las dos personas nombradas no están de acuerdo sobre si las seis bibliotecas del condado deberían restringir el acceso a libros con contenido para adultos.

Los comisionados eligieron por unanimidad a Tela Forehand, directora financiera de la empresa constructora Top Notch Logworks, para representar a la zona de Silt. El puesto lo deja vacante el presidente de la junta, Adrian Rippy-Sheehy, cuyo mandato ha llegado a su fin. Asimismo, renovaron el nombramiento de John Mallonee, abogado y tesorero de la junta de la biblioteca, para un segundo mandato en el puesto de miembro general. Ambos mandatos, de cinco años de duración, comienzan el 1 de enero.

Estos nombramientos se producen en medio de una campaña que lleva ya varios años liderada por un pequeño grupo de residentes para restringir todos los libros que incluyan advertencias para padres proporcionadas por las editoriales. Al grupo le preocupan especialmente dos series de novelas gráficas japonesas que representan escenas sexuales, incluida una en la que aparecen personajes LGBTQ+, y desea que se restrinja su acceso o se retiren por completo.

En respuesta a una petición ciudadana en 2023, los comisionados del condado asumieron el control de la selección de los miembros del consejo de la biblioteca, un proceso que durante mucho tiempo había estado a cargo de la propia junta de la biblioteca, si bien los comisionados otorgaban la aprobación final de los nombramientos.

Nueve personas se presentaron a las dos vacantes de la junta de la biblioteca: tres para un puesto en representación de Silt y seis para el puesto general. Entre ellas se encontraban Caleb Waller, un empresario de Silt que se presentó sin éxito como candidato republicano al Distrito 57 de la Cámara de Representantes estatal en 2024; el exdirector del distrito bibliotecario Jamie LaRue, quien se jubiló en abril; y Ashley Stahl, una destacada defensora de los derechos LGBTQ+.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Tela Forehand, que se crió en Silt y colabora en la gestión de una empresa de construcción, responde a las preguntas de los concejales y los miembros del consejo de administración de la biblioteca durante su entrevista para ser parte de la junta de la biblioteca el 4 de noviembre. Los concejales nombraron por unanimidad a Forehand el lunes para ocupar el puesto vacante de Silt, que deja libre el presidente de la junta, Adrian Rippy-Sheehy, al haber alcanzado el límite de mandatos.

Una recién llegada y un titular

Forehand creció frente a la sucursal de la biblioteca de Silt. Durante las entrevistas a los candidatos, celebradas el 4 de noviembre, Forehand dijo que llevaba varios años asistiendo a las reuniones de la junta de la biblioteca y que anteriormente se había presentado al puesto de gestora financiera del distrito bibliotecario.

Forehand explicó a los comisionados del condado y a los miembros del consejo de la biblioteca que, en su opinión, las bibliotecas deberían contar con políticas más estrictas para impedir que los niños accedan a libros con contenido para adultos y que ella apoyaría el traslado de dichos libros a una zona exclusiva para adultos.

"No considero que eso suponga restringir indebidamente ningún tipo de acceso a la información", dijo. "Lo veo más bien como una medida de protección, al igual que contamos con clasificaciones de edad para videos y películas".

Mallonee, cuya madre era bibliotecaria, se incorporó a la junta directiva en 2022 y forma parte de su comité presupuestario. Dijo que los niños ya están protegidos en las bibliotecas del condado.

"Nuestras bibliotecas son lugares seguros para los niños gracias al personal competente y cualificado con el que contamos", dijo Mallonee. "Saben cómo clasificar los libros, cómo colocarlos en los lugares adecuados y están atentos a lo que ocurre en sus bibliotecas".

En cuanto a su visión más amplia para las bibliotecas, Mallonee explicó a los comisionados del condado que desea que el distrito se mantenga al día con la forma en que la inteligencia artificial está transformando la manera en que las personas buscan información, además de seguir fomentando el espíritu comunitario.

"Parte del futuro de la biblioteca consiste en crear comunidad mediante estos espacios y la organización de eventos que reúnan a las personas", dijo Mallonee.

Por su parte, Forehand dijo a los comisionados que desea que el distrito reciba a los grupos que considera desatendidos, entre ellos: trabajadores de oficios, trabajadores temporales y familias jóvenes con dificultades para permitirse vivir en la zona. Describió la biblioteca como un lugar donde aprender nuevas habilidades de forma gratuita, algo en lo que ella misma confió al crecer en una familia de bajos ingresos.

"No podía hacer muchas de las cosas que veía hacer a mis amigos, pero sí podía ir a la biblioteca", dijo Forehand. "Allí podía aprender algo que mis padres no podían permitirse pagarme en una clase".

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Los comisionados del condado de Garfield y los miembros del consejo de administración de la biblioteca entrevistaron a los candidatos para cubrir dos puestos vacantes en la junta de la biblioteca durante una reunión pública celebrada el 4 de noviembre. Los comisionados asumieron el proceso de nombramiento a partir de 2023 tras recibir una petición ciudadana para restringir los libros con contenido para adultos.

Proceso de toma de decisiones

En la reunión de la junta de la biblioteca celebrada el 5 de noviembre, los miembros de la junta recomendaron a Forehand y a Mallonee a los comisionados del condado, aunque Mallonee decidió no participar en el debate.

Varios miembros de la junta destacaron la experiencia de Forehand en el ámbito financiero y su asistencia regular a las reuniones de la junta de la biblioteca. Los cinco miembros de la junta que expresaron su opinión la respaldaron para el puesto de Silt; Rippy-Sheehy, que estaba ausente, se había estado inicialmente a favor de la maestra jubilada Jenny Zetah, pero posteriormente estuvo de acuerdo en respaldar la recomendación de la junta de nombrar a Forehand.

Los miembros de la junta respaldaron por unanimidad a Mallonee para el puesto general, citando sus cinco años en la junta y su experiencia legal. El miembro de la junta Brit McLin describió a Mallonee como "un mediador muy hábil" que "nos mantiene en el buen camino".

McLin también elogió a LaRue, el antiguo director ejecutivo del distrito bibliotecario, calificándolo de candidato con cualificaciones más que suficientes, pero dijo que nombrarlo durante el primer año del nuevo director, Abraham Korah, sería "algo muy incómodo" de pedirle a Korah. Durante el turno de comentarios públicos en la reunión de la junta de la biblioteca del 5 de noviembre, LaRue recomendó a la junta que volviera a nombrar a Mallonee.

El lunes, los comisionados del condado siguieron ambas recomendaciones de la junta de la biblioteca.

"Cualquier junta de este condado que cuente con Tela Forehand entre sus miembros es una bendición", dijo el presidente de la Comisión, Tom Jankovsky.

Jankovsky también dijo que Mallonee es "muy considerado" y señaló que aporta a la junta conocimientos institucionales y experiencia presupuestaria.

Ni los comisionados ni la junta de la biblioteca expusieron razones ni criterios detallados para sus decisiones, algo que habían solicitado algunos candidatos, entre ellos LaRue y Stahl.

Durante su entrevista, Stahl, una mujer transgénero, también sostuvo que la junta necesita representación LGBTQ+, ya que los libros sobre personas queer suelen ser objeto de campañas locales y nacionales para prohibir libros.

"Al crecer, nunca vi a nadie como yo en un libro; ni siquiera sabía que pudiera existir alguien como yo, por lo que pasé años deprimida e infeliz, sin saber qué estaba pasando ni por qué", dijo Stahl. "Ahora, la comunidad a la que más le afectan las decisiones de esta junta no está representada en ella".

Ni la junta de la biblioteca ni los comisionados del condado abordaron las cualificaciones de Stahl ni su petición de representación LGBTQ+ durante sus deliberaciones.

El pasado mes de diciembre, los miembros de la junta evaluaron a los candidatos en función de cuatro criterios establecidos por escrito: participación en la comunidad, ser hispanohablante nativo, experiencia en el ámbito empresarial o financiero, y experiencia en juntas directivas. Este año, Korah dijo en un correo electrónico del 6 de noviembre que esos criterios se comunicaron a los miembros de la junta y que "cada criterio se abordó en el debate, aunque no se formalizara".

Jankovsky señaló durante las entrevistas a los candidatos de la semana pasada que ninguno de los nueve candidatos era latino, a pesar de que los latinos constituyen alrededor del 30 % de la población del condado. LaRue, en una intervención pública previa a la reunión de la junta de la biblioteca del 5 de noviembre, instó a los miembros de la junta a recomendar a Zetah para el puesto de Silt porque habla español.

"Necesitamos a alguien que, como mínimo, hable español", dijo LaRue.

McLin también recomendó a Zetah, pero su compañera en la junta de la biblioteca, Stephanie Hirsch, cuestionó si el dominio del español debía ser un factor fundamental para tener en cuenta.

"No sé qué tiene eso que ver con la descripción del puesto", dijo Hirsch, indicando que las reuniones de la junta se celebran en inglés sin traducción.

Eleanor Bennett / Aspen Journalism y Aspen Public Radio Varias de las series de novelas gráficas cuya restricción o retirada ha solicitado un grupo de residentes del condado de Garfield siguen estando disponibles en las estanterías de la biblioteca pública de Silt. Aunque la nueva administradora Tela Forehand desea que se apliquen políticas más estrictas para impedir que los niños accedan a determinados libros para adultos, la legislación estatal limita la forma en que las bibliotecas públicas pueden restringir el acceso a los libros.

Se mantienen las políticas mientras continúa la presión

Con los nombramientos del lunes, los comisionados eligieron ahora a los siete miembros de la junta de la biblioteca desde que asumieron el proceso en 2023: seis nuevos miembros y la reelección de Mallonee.

Muchos de ellos, entre ellos los miembros de la junta Hirsch, Tony Hershey, Ed Green y Cindy Bjerstedt, dijeron durante sus entrevistas de nombramiento en 2024 y 2025 que apoyarían ciertas restricciones al acceso de los menores a libros para adultos, pero la junta no ha adoptado ninguna.

Lo más cerca que estuvo la junta fue en agosto de 2025, cuando los miembros del consejo de administración consideraron una propuesta de tarjeta de biblioteca para menores que habría impedido el préstamo de libros con etiquetas de advertencia parental. Hershey emitió el único voto a favor de la propuesta, que finalmente no tuvo éxito.

Los miembros de la junta citaron una ley de Colorado de 2024 que exige a las bibliotecas " prohibir la discriminación " al reconsiderar un libro y les impide restringir libros por "desaprobación partidista o doctrinal". Algunos miembros de la junta también cuestionaron si los niños corrían realmente el riesgo de acceder a libros inapropiados en las bibliotecas.

El distrito ha actualizado varias políticas relacionadas este año, aunque los responsables de la biblioteca afirman que ninguna de ellas fue una respuesta directa a la iniciativa de restricción de libros.

El Código de Conducta revisado, aprobado por la junta el 5 de noviembre, prohíbe "ver públicamente imágenes obscenas" en las computadoras de la biblioteca e impide que los adultos que no sean cuidadores permanezcan en las zonas destinadas a niños y adolescentes. En septiembre, la junta también adoptó una política que afirma que los padres son responsables del comportamiento y el bienestar de sus hijos en la biblioteca.

Se espera que, en diciembre, los miembros de la junta voten sobre las políticas revisadas de colección y reconsideración que se ajustan a la ley estatal de 2024, incluida una disposición que mantiene los libros objeto de reclamación en las estanterías hasta que se resuelva una solicitud de retirada. Rippy-Sheehy, presidente saliente de la junta, escribió en un correo electrónico del 9 de noviembre que las revisiones se debían a "nuevas leyes y normativas" y no a "solicitudes del público".

En la reunión de la junta de la biblioteca celebrada el 5 de noviembre, John Lepkowski, residente en Silt y uno de los impulsores de la petición original para restringir los libros, volvió a solicitar que las novelas gráficas que considera inadecuadas para los niños se trasladaran a un lugar más visible desde el mostrador de recepción de la biblioteca.

"Ha sido una lucha de tres años y medio", dijo Lepkowski.

A pesar de estos continuos retos, Korah afirmó que espera que los nuevos miembros del consejo encuentren en el distrito bibliotecario una gestión segura, transparente, de mentalidad abierta y fiscalmente conservadora, tal y como han hecho otros antes que ellos.

Korah dijo que las elecciones de la semana pasada confirmaron que la mayoría de la comunidad apoya las políticas y programas actuales del distrito bibliotecario, incluida su respuesta a las controversias de libros en los últimos años.

Alrededor del 67% de los votantes se mostraron a favor de la medida electoral 6B, que prorrogó un impuesto sobre la propiedad del Distrito de Bibliotecas Públicas del condado de Garfield que habría vencido el año que viene.

Korah calificó el resultado como "una validación que los votantes nos han otorgado en cuanto a nuestra capacidad para seguir realizando nuestra buena labor".

Mallonee compartió este sentimiento durante su entrevista con motivo de su reelección.

"Preguntamos a los votantes: '¿Desean seguir pagando por lo que les hemos estado ofreciendo?'", dijo Mallonee. "Y ellos respondieron de forma rotunda: 'Sí, están haciendo un buen trabajo'".

Esta noticia fue traducido en español por Convey Language Solutions.