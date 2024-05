En Colorado, llegan nuevos controles y posibles soluciones para el agua potable de los parques de casas móviles

You can find an English-language version of this story here.

En las comunidades de la zona oeste, los parques de casas móviles ofrecen un lugar más asequible para vivir, pero sus residentes se enfrentan a menudo a problemas con el agua potable.

En Colorado, una nueva ley otorga al estado autoridad para analizar la calidad del agua en estas comunidades y obligar a los propietarios a solucionar cualquier problema.

El estado tiene previsto empezar a analizar el agua en cientos de parques de todo el estado este verano. Los funcionarios ya se adelantaron en una comunidad del oeste de Colorado que ayudó a impulsar la legislación.

El parque Apple Tree se encuentra a orillas del río Colorado, justo enfrente de la ciudad de New Castle.

Silvia Barragán se mudó al parque en 2015. Su calle está bordeada de árboles y tiene un jardín grande.

"Algunas personas podrían ver esto sólo como un parque móvil de mala muerte, pero no lo es", dijo Barragán. "Es un barrio bonito y agradable. Hay muchos niños en verano correteando y hay mucha gente mayor que ha vivido aquí la mayor parte de su vida."

Los coches se colocan en fila delante de las casas móviles en una tranquila calle del parque Apple Tree, en el oeste de Colorado, el 28 de abril de 2024. Los problemas de calidad del agua en el parque ayudaron a impulsar una nueva ley en Colorado que otorga al estado autoridad para analizar la calidad del agua en los parques de casas móviles y obligar a los propietarios a arreglar cualquier problema. (Eleanor Bennett / Aspen Public Radio)





Barragán es originaria de Michoacán, México, y crió a su familia en el oeste de Colorado. Su experiencia en Apple Tree Park durante la última década ha sido en gran parte positiva.

"Desde que me mudé aquí, me he sentido tranquila y como en casa", dijo Barragán. "Mis vecinos son buenos vecinos y no he tenido ningún problema en Apple Tree, excepto el agua".

Durante años, Barragán y sus vecinos han denunciado el agua descolorida que sale de sus grifos.

"Es como pardusca, amarillenta. Es algo desagradable", dijo. "Es como agua de río, como si estuviera acampando y fuera a buscar agua de río, así es como se ve".

Barragán ahora sólo viste de negro porque el agua mancha su ropa y su lavandería, y estropea sus electrodomésticos.

Tiene un olor y un sabor desagradables, así que llena garrafas de agua en la tienda de comestibles local.

"Compro agua", dijo Barragán. "Compro agua para cocinar, compro agua para beber, compro agua para los perros".

Cuando el estado analizó el agua del parque Apple Tree, descubrió que cumple las normas federales de la EPA según la Ley de Agua Potable Segura, aprobada en 1974, pero tiene niveles más altos de lo normal de metales pesados como hierro y manganeso. El parque se abastece de pozos de agua subterránea y se encuentra fuera de los límites de la cercana ciudad de New Castle, que obtiene la mayor parte de su suministro de agua potable de un arroyo cercano.

Silvia Barragán, residente de Apple Tree Park, señala un cubo que llenó con agua descolorida el 28 de abril de 2024. El agua cumple las normas sanitarias federales de la EPA, pero tiene niveles más altos de lo normal de metales pesados como manganeso y hierro, por lo que Barragán compra agua en la tienda de comestibles local. (Eleanor Bennett / Aspen Public Radio)

Joel Minor solía dirigir el programa de justicia medioambiental del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, y dijo que la situación de Apple Tree, es decir, la aparición de metales pesados en el agua de pozos subterráneos, es bastante común.

"Debido al sabor, el color y el olor del agua, puede resultar desagradable beberla y causar otros problemas", dijo Minor. "Reconocemos que eso crea desafíos para los residentes del parque y puede obligarles a gastar dinero en cosas como agua embotellada o en reparar o sustituir electrodomésticos".

Aunque el sistema general de agua de Apple Tree cumple las normas federales de salud para beber, una reciente ronda de análisis realizada este invierno descubrió que unas cuantas muestras de las 200 tomadas tenían niveles de manganeso superiores a los recomendados por la EPA para la salud de los bebés. Unos niveles elevados de manganeso pueden afectar negativamente al desarrollo cerebral de los bebés.

Cuando el estado obtuvo los resultados de las pruebas en febrero, trabajó con el propietario del parque -la empresa Investment Property Group (IPG), con sede en Utah- para notificar el problema a los residentes y a los funcionarios sanitarios locales.

"Lo que queremos que la gente sepa es que tenga cuidado al utilizar el agua del grifo del parque para preparar leche de fórmula para bebés menores de seis meses", dijo Minor. "Estos lugares en particular donde ha ocurrido esto parecen ser puntos donde quizá el agua no se está purgando tan bien".

Una bañera manchada de agua en la casa de Silvia Barragán en Apple Tree Park es un ejemplo de cómo el agua descolorida ha afectado a sus electrodomésticos. Otros residentes del parque de casas móviles también han tenido que sustituir electrodomésticos como lavavajillas y lavadoras con más frecuencia de lo habitual. (Eleanor Bennett / Aspen Public Radio)





Con la aprobación de la Ley de Calidad del Agua en los Parques de Casas Móviles en 2023, el estado ha estado trabajando con IPG para realizar pruebas más regulares y solucionar los problemas con el agua. La empresa no respondió a las múltiples peticiones de comentarios.

En 2020, IPG compró el parque de casas móviles a la familia local Talbott, que había sido propietaria del parque desde su creación. La empresa tiene propiedades en 13 estados, incluidos más de 110 parques de casas móviles, según la base de datos en línea de la organización Mobile Home Park Home Owners Allegiance.

El estado se reúne periódicamente con IPG, funcionarios de sanidad del condado de Garfield, grupos de defensa locales y residentes del parque para idear diversas formas de mejorar el agua.

"Una solución clave a corto plazo en la que hemos estado trabajando con el parque es enjuagar el sistema de agua con más frecuencia, lo que puede ayudar a eliminar el hierro y otros metales que se han acumulado en el sistema", dijo Minor. "También hemos trabajado con esa misma coalición para organizar un seminario web informativo sobre cómo hacer un purgado en casa de aparatos como calentadores de agua y tuberías para que los residentes también puedan purgar sus propios sistemas de agua".

Otra solución a corto plazo que ya está en marcha es la colocación de estaciones de agua donde los residentes puedan llenar jarras para cocinar y beber.

El estado proporciona financiación directa al parque en forma de subvención de asistencia para ayudar a instalar estas estaciones. Ya se ha instalado una en una escuela local frente al parque de casas móviles que también es propiedad de IPG, y la empresa tiene previsto instalar una segunda a principios de junio en una zona común cerca de la entrada del parque.

"Eso fue algo que se nos ocurrió basándonos en los comentarios de los residentes del parque de que la gente tiene que cruzar el río y la autopista hasta New Castle para llenar jarras de agua para beber y otros fines", dijo Minor. "Así que estas son soluciones clave a corto plazo, pero reconocemos que no abordan la raíz del problema".

Una bandera del Orgullo cuelga fuera de una casa en Apple Tree Park, cerca de New Castle, Colorado, el 28 de abril de 2024. Los funcionarios estatales están trabajando con la empresa propietaria del parque para arreglar sus problemas de calidad del agua en virtud de una nueva ley estatal que entró en vigor este año. (Eleanor Bennett / Aspen Public Radio)

Para abordar la causa de fondo, el estado propone soluciones de ingeniería de mayor envergadura, como la instalación de un sistema de filtración o incluso la conexión de Apple Tree a un suministro municipal de agua.

Pero Apple Tree es sólo uno de los cerca de 750 parques de casas móviles que hay en Colorado. La nueva legislación otorga al estado autoridad para realizar pruebas, pero el alcance total de lo mala que podría ser la calidad del agua en esos parques, y los costes para solucionar las diversas causas podrían empezar a aumentar fácilmente a medida que aumenten las pruebas.

Hay financiación adicional disponible para que los propietarios de los parques realicen estos cambios en todo el sistema, y si no lo hacen, el estado podría imponer multas hasta que se solucione el problema.

"Realmente estamos tratando de dar prioridad a las soluciones que no aumenten el alquiler para los residentes de los parques, ya sea buscando opciones de menor coste o formas de conseguir financiación externa que puedan garantizar que algunos de esos costes no se carguen a los residentes", dijo Minor. "Sabemos que pasar el coste podría potencialmente empeorar los retos de equidad que ya están en juego si los residentes tienen que pagar más por sus facturas de agua o por los alquileres de sus espacios".

Alex Sánchez dirige la organización sin ánimo de lucro de defensa de los latinos Voces Unidas, con sede en Glenwood Springs, que trabajó con los residentes de Apple Tree y con la representante demócrata en la Cámara de Representantes de Colorado Elizabeth Velasco, de Glenwood Springs, para aprobar la legislación sobre la calidad del agua.

"No nos oponemos a conseguir fondos estatales y federales para poder apoyar o incentivar algunas de estas soluciones", dijo Sánchez. "Pero en última instancia, creemos que es responsabilidad de esos propietarios de empresas que han estado obteniendo grandes beneficios a costa de la gente trabajadora sin tener acceso a, digamos, agua de calidad, posibles banquetas, infraestructuras y otras prestaciones que muchos de nosotros damos por sentado".

Silvia Barragán, residente de Apple Tree Park, llena un cubo con el agua descolorida que sale del grifo de su cocina el 28 de abril de 2024. Barragán ahora sólo viste de negro porque el agua mancha su ropa y su colada. (Eleanor Bennett / Aspen Public Radio)

Para Sánchez y Voces Unidas, la nueva ley es sólo el primer paso para abordar un problema generalizado de justicia medioambiental: muchas personas que viven en estas comunidades tienen ingresos más bajos, no hablan inglés como lengua materna, no tienen acceso a recursos para presentar denuncias y son latinos u otras personas de color.

"El problema no se limita a uno o dos parques. Algo está ocurriendo en estas comunidades de parques de casas móviles y, como no están regulados, no hay mucha rendición de cuentas", dijo Sánchez. "Muchas de estas comunidades en todo Colorado son propiedad de corporaciones que no son del estado".

En una reciente encuesta realizada en Colorado a nivel estatal, Voces Unidas descubrió que el 41% de los residentes de parques de casas móviles encuestados no confiaban en el agua que consumían ni la bebían.

Desde 2020, el Departamento de Salud y Medio Ambiente del estado ha recibido 66 quejas formales sobre la calidad del agua procedentes de 42 parques. Los funcionarios estatales calculan que tardarán cuatro años en analizar el agua de los cerca de 750 parques de Colorado.

Por su parte, Silvia Barragán, residente de Apple Tree Park, se alegra de que su comunidad encabece la lista del estado.

"Cuando compré este lugar, pensé que me iba a jubilar aquí", dijo Barragán. "Así que me entristecería pensar que tengo que comprar otro lugar sólo porque, ya sabe, no he visto ningún cambio".

Barragán espera que la nueva legislación acelere las cosas, pero no sabe cuánto tiempo más podrá esperar para tener agua limpia.

Nota del editor: Este reportaje ha sido producido por Aspen Public Radio, en colaboración con The Water Desk, una iniciativa independiente del Centro de Periodismo Medioambiental de la Universidad de Colorado en Boulder.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.