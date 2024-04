No hay respuestas fáciles sobre el problema de los sin techo en el condado de Pitkin, pero un estudio podría aportar soluciones

You can find an English-language version of this story here.

El departamento de Servicios Humanos del condado de Pitkin calcula que cada año hay entre 50 y 70 personas sin hogar en el condado, y esa cifra va en aumento.

Fue el tema de la sesión de trabajo de la Junta de Comisionados del condado del 23 de abril. La directora de Servicios Humanos, Lindsay Maisch, dijo que el condado quiere hacer más, pero no saben dónde concentrar los esfuerzos.

"Necesitamos viviendas de apoyo permanente, y viviendas de transición, pero no entendemos muy bien a nivel local lo que realmente significa eso", dijo. "Por ejemplo, ¿cuántas unidades necesitamos? ¿Y cuáles son los programas y servicios que se necesitarían para ayudar a apoyar esto?".

Por eso, Servicios Humanos pide al BOCC que destine fondos a la contratación de un consultor externo que colabore en un estudio en profundidad sobre los sin techo en el condado.

El estudio incluiría el análisis de los datos existentes sobre las personas sin vivienda en el condado y la realización de nuevas investigaciones para tener una perspectiva precisa de la población sin vivienda, incluidas las causas profundas del problema de los sin techo a nivel local.

También identificaría las carencias de los servicios actuales del condado, así como qué servicios son los más solicitados. Por ejemplo, ¿necesita la gente más servicios orientados a cuestiones de salud mental, discapacidad y acceso a prestaciones? ¿O espera el condado más inmigrantes nuevos que puedan necesitar ayuda con los temas de residencia y permisos de trabajo?

Con esa información, el condado y el consultor podrían trabajar juntos para elaborar proyectos, programas y un presupuesto que se ajuste mejor a las necesidades de la zona.

El condado sigue con la intención de participar y apoyar a la Valley Alliance to End Homelessness ( Alianza del Valle para Acabar con la Falta de Vivienda), pero los funcionarios dicen que quieren asegurarse de que también cubren las necesidades de sus electores.

La directora de Resiliencia del condado de Pitkin, Ashley Perl, dijo que se sabe que existe una necesidad en la región tanto de viviendas de transición como de viviendas de apoyo permanente, pero que crear esa infraestructura es un gran esfuerzo y que necesitarían ayuda externa también para ello.

"Cuando hablamos de 'permanente', se trata de un edificio que tenemos que encontrar y construir y averiguar no sólo cómo disponer de los programas y servicios, sino las necesidades reales de infraestructura", dijo.

Las viviendas de transición son viviendas temporales con servicios de apoyo para personas sin vivienda, con el fin de proporcionarles estabilidad mientras encuentran una vivienda permanente. Las viviendas de apoyo permanente suelen referirse a viviendas para personas que sufren una situación de falta de vivienda crónica, normalmente debido a una discapacidad, salud mental o trastorno por consumo de sustancias.

Los funcionarios del condado calculan que el estudio costaría entre $150,000 y $200,000.

Los comisionados dijeron que estarían dispuestos a financiar el estudio, y también expusieron algunas preguntas específicas que les gustaría que se respondieran, además del alcance del trabajo propuesto.

Por ejemplo, Greg Poschman dijo que quisiera entender mejor la crítica de que al crear mejores servicios y construir viviendas de apoyo transitorio y permanente, el condado atrae a más personas sin vivienda a la zona.

"Probablemente sea un mito", dijo. "Creo que las personas sin techo, es decir, no buscan el mejor destino. Pero no lo sé".

Durante la reunión también se habló de la frustración de los comisionados con la ciudad de Aspen.

Poschman, Kelly McNicholas Kury y Francie Jacober dijeron que les gustaría ponerse en contacto con Aspen una vez que se hubiera contratado al consultor y el estudio estuviera en marcha para ver si les gustaría asociarse en algún programa futuro.

El director del condado, John Peacock, les dijo que, a principios de este año, el condado había redactado un acuerdo intergubernamental, o IGA (por sus siglas en inglés), con la ciudad para asociarse en servicios para personas sin vivienda. Dijo que hubo otros problemas con el ayuntamiento que impidieron que esto se lograra.

En una reunión conjunta entre el consejo de la ciudad de Aspen y el BOCC el 12 de febrero, los comisionados del condado descubrieron que el dinero que se había propuesto originalmente para el IGA se estaba gastando en otras cosas.

Durante la reunión, la gerente de la ciudad de Aspen, Sara Ott, dijo que estaban menos preocupados por los albergues o las soluciones sistémicas a largo plazo, y más por lo que ella llamó "comportamientos comunitarios no deseados" por parte de las personas sin vivienda en los espacios públicos de la ciudad.

"Esa gente está afectando temas de calidad de vida", dijo. Así que las instrucciones que me dio el ayuntamiento son trabajar en esas necesidades tácticas inmediatas mientras estos otros socios de pensamiento... trabajan (sic) en la solución estructural", dijo.

Eso incluye la arquitectura hostil, o la arquitectura contraria a los sin techo.

"Estamos evaluando sin duda, por indicación (del Consejo), la estrategia, que incluye cambios ambientales en algunos de nuestros espacios públicos para que sean menos atractivos como lugares de reunión a largo plazo", dijo.

Durante la reunión del martes, Peacock reconoció las frustraciones de los comisionados sobre la conversación.

"Esa parte de la conversación creo que fue difícil para algunos de ustedes", dijo. "El dinero que originalmente se había destinado a colaborar en estos servicios para los sin techo se había canalizado para ser reasignado a la arquitectura hostil y a los esfuerzos para trasladar a (la) población sin techo fuera de Aspen".

Dijo que el personal del condado no había planteado la idea de una asociación con la ciudad, porque no veían muchos puntos en común entre lo que buscaban el condado y la ciudad.

"Pero podrían estar interesados en un estudio para averiguar cuáles son sus opciones, en lugar de limitarse a recurrir a una arquitectura hostil", dijo Jacober.

"Sin duda podemos hacer esa petición", respondió Peacock.

