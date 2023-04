Los recientes cierres de escuelas dejan ansiosos a los estudiantes; el terapeuta escolar aconseja a los padres sobre la mejor manera de hablar

You can find an English-language version of this story here.

Los estudiantes de los distritos escolares de Aspen y Roaring Fork todavía se están recuperando de los cierres de emergencia de febrero y marzo iniciados por llamadas telefónicas amenazantes que llegaron a los centros de operaciones de los condados de Pitkin y Garfield.

Los terapeutas escolares están intentando ayudar a los estudiantes a procesar sus sentimientos sobre estos sucesos aterradores, pero muchos estudiantes también quieren procesar estos sentimientos en casa.

Sarah Fedishen es la directora del programa del Centro Esperanza de Aspen y dirige su programa escolar, que asigna clínicos a 14 escuelas del valle Roaring Fork.

Halle Zander habló recientemente con Fedishen sobre cómo apoyar a los estudiantes después de los cierresde emergencia escolares.

Zander: Dados los recientes sustos por los cierres, ¿cómo cree que lo están llevando los estudiantes?

Fedishen: Los niños hablan de vivir en un estado de ansiedad y de no saber qué esperar, y tienen curiosidad por saber por qué la gente de la escuela y sus padres no les hablan más de esto y de cómo pueden manejar esta ansiedad. También les preocupa que quizá esto se esté convirtiendo en la norma, y creo que no están seguros de cómo iniciar la conversación.

Zander: Los sustos de los cierres ocurrieron hace más de un mes, pero el 27 de marzo vimos morir a tres estudiantes y tres adultos en un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee. ¿Es algo que salió a la luz que ha hecho que, ya sabe, esos miedos regresen?

Fedishen: No, realmente no parece que veamos que los estudiantes se exalten durante esos momentos. Creo que están más bien interiorizando el estrés de eso, porque si tuvieran grandes reacciones cada vez que ocurriera, eso sería realmente difícil de regular. Así que creo que están intentando averiguar cómo asimilar esta información y ponerla en contexto. Y tampoco creo que les estemos preguntando mucho sobre cómo les está afectando.

Zander: Así que usted habla un poco acerca de que los estudiantes interiorizan estos tiroteos y esencialmente los ven como algo bastante normal ahora en nuestro país. ¿Es esa una respuesta saludable a este tipo de trauma?

Fedishen: No, y realmente estamos sintiendo las consecuencias de ello. Creo que parte de ello es, ya sabe, que a veces tenemos dejar las cosas de lado o contenerlas para poder seguir adelante con nuestra vida. Pero si nunca nos damos la oportunidad de explorar eso, de sentir curiosidad por ello y de ver cómo está afectando a nuestra salud mental, a nuestra salud física, eso tiene enormes consecuencias.

Zander: ¿Entonces, a qué se atribuye eso?

Fedishen: Claro. Creo que lo que estamos viendo en la juventud en este momento es, en realidad, que hemos tenido los medios sociales y ahora hemos tenido esta exposición a todos estos incidentes que están sucediendo en todo el mundo. Y vemos que los jóvenes ahora están expuestos a ello cuando no tienen, ya sabes, esa resiliencia cognitiva que necesitas tener cuando estás expuesto a tanta información, especialmente información traumática. Y así lo que estamos viendo es un aumento de la ansiedad, un aumento de la depresión, un aumento de los intentos de suicidio, porque nuestros jóvenes están realmente lidiando con algunas cosas grandes y están constantemente lidiando con ello todos los días. Ahora, realmente tenemos que promover descansos porque están asimilando mucho cada día.

Zander: Como padre, como alguien que tiene un estudiante en su vida, ¿cuál es algún consejo para empezar a abordar esta conversación?

Fedishen: Sí, bueno, creo que realmente debería estar dirigida por nuestros jóvenes. Ellos realmente quieren que nos detengamos y escuchemos. Creo que los padres están haciendo lo mejor que pueden. Los educadores están haciendo lo mejor que pueden. Y creo que sólo estamos intentando que las cosas marchen bien en este momento, y probablemente parezca que estamos poniendo vendas a una situación. De los jóvenes con los que he hablado, [ellos] realmente han comentado la importancia de desacelerar y comprobar con ellos y preguntarles lo qué necesitan en vez de limitarnos a crear programas o a hacer cosas por ellos. No creen que sepamos realmente lo que es ir a la escuela, tener estos simulacros, sentirte inseguro en el lugar donde todo el mundo te dice que deberías sentirte seguro.

Zander: ¿Y en casa? ¿Cómo es? ¿Preguntar a los chicos cómo les va en casa?

Fedishen: Sí. Sí, creo que es importante que como padres nos controlemos antes de tener este tipo de conversaciones. A veces oímos algo en la radio o nos exponemos a algo y llegamos y estamos como alterados y preocupados, y eso no es lo que necesitan sentir nuestros hijos. Pero cuando nos controlamos y apartamos nuestros teléfonos, intentando averiguar cómo les afecta, se necesita ese tiempo y esa intención.

Zander: Usted dice que los padres necesitan controlarse un poco antes de entrar en conversaciones de este tipo. ¿Tiene algún consejo? ¿Cómo es eso para un padre?

Fedishen: Sí. La regulación se ve como, que estás respirando profundamente, que eres capaz de llegar realmente a tu, ya sabes, tu corteza frontal donde puedes tomar buenas decisiones ejecutivas. Si usted está en su cerebro emocional, le decimos, que sus hijos captan eso y no están seguros de cómo, cómo manejarlo. Así que están tratando de asimilar la información en la que está usted, más toda la energía que está poniendo en marcha. Así que, si puedes presentarte controlado y estable y tienes esta conversación, lo que vemos es la co-regulación. Entonces su hijo captará cómo usted se muestra estable y cómo mantiene esta conversación. Y entonces son capaces de asimilarlo y aprender de ello, o les está dando ese espacio para poder hacerlo.

Zander: Voy a plantear una pregunta un tanto imposible: ¿qué necesitan los niños hoy en día para sentirse seguros en la escuela?

Fedishen: Creo que es diferente en cada escuela, en cada comunidad. Lo que creo es que hay que dar a las escuelas los recursos y el permiso para frenar y hacer estas comprobaciones y apoyos socioemocionales y no cargarlo todo sobre los profesores. Los profesores tienen un trabajo tan grande. Pero es asociarse, ya sabe, con agencias y otros que puedan entrar y ayudar a crear este espacio.

Zander: Es decir, en Nashville, lo que estoy viendo es un montón de organizadores comunitarios que se acercan y exigen una reforma de armas. Y en Colorado, de hecho, estamos viendo avanzar alguna legislación de reforma de armas. Así que tengo curiosidad, ¿están los niños sintonizados con eso de alguna manera? ¿Y trae algún sentimiento de alivio saber que nuestros funcionarios electos están, están haciendo algún progreso?

Fedishen: Oh, sí. Creo que son bastante conscientes de lo que hacen los adultos y de las decisiones que toman y cuando, cuando no se toman en serio, lo sienten.

Zander: ¿Algo más que quiera añadir de nuestra conversación de hoy? ¿Cosas que los adultos, nuestra comunidad debería saber sobre lo que los niños están pasando en estos momentos?

Fedishen: Creo que tenemos tendencia a ser negativos con los teléfonos, con las redes sociales, pero esta es su realidad. Esto es todo lo que, como sabe, algunos de ellos siempre han sabido. Y por eso creo que es honrar eso: "Sí, puedes tener un teléfono, puede que sientas alguna conexión. Puede que seas capaz de conseguir esta información". Y también puede ser algo que puede dañar su salud mental y algo que hay que controlar. Creo que nuestros jóvenes, como que tienden a cerrarse cuando llegan a casa y están abrumados y se van a su habitación. Pero cualquier momento en el que pueda lograr una conexión, o, aunque sólo sean unos minutos, especialmente para nuestros adolescentes que parecen ir y esconderse, será, es una inversión maravillosa.