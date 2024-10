Ahora es el momento de COVID-19, las vacunas contra la gripe en Roaring Fork y los valles del río Colorado

You can find an English-language version of this story here.

Ahora es el momento de vacunarse contra los virus respiratorios como la gripe y el COVID-19.

Las vacunas están disponibles con cita previa en farmacias como Walgreens y CVS, y en el consultorio de su médico.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Garfield también ofrece servicios sin cita previa para recibir ambas vacunas en Glenwood Springs todos los miércoles de octubre, y en Rifle todos los jueves. Esas clínicas también estarán abiertas los dos primeros miércoles de noviembre en Glenwood, y los dos primeros jueves de noviembre en Rifle.

Carrie Godes, del Departamento de Salud Pública del Condado de Garfield, dijo que también es un buen momento para que sus hijos se pongan al día con su esquema regular de vacunas, como el sarampión y la tos ferina, si se atrasaron en su vacunación durante COVID.

“Habrá un montón de enfermedades pululando ya que todos están de vuelta a la escuela, y estamos pasando tiempo en el interior, cerrando las ventanas, y estamos en condiciones de atrapar más virus que están dando vueltas”, dijo.

Las vacunas COVID-19 ya no son gratuitas, aunque Godes dijo que el Departamento de Salud Pública del Condado de Garfield tiene algo de dinero disponible para ayudar a las personas sin seguro a vacunarse.

El condado de Garfield también tiene FluMist para aquellos a los que no les gustan las agujas, así como vacunas para las personas alérgicas al huevo (a veces se utilizan huevos y proteína de huevo para fabricar vacunas contra la gripe).

Si vive en la parte alta del valle, la epidemióloga del Departamento de Salud Pública del condado de Pitkin, Carly Senst, recomienda buscar en la parte baja del valle si tiene problemas para encontrar una cita.

También señaló que la mayoría de las vacunas suelen tardar dos semanas en surtir pleno efecto.

“Pensar en nuestra temporada de vacaciones, pensar en si va a viajar, poder identificar potencialmente algunas de esas actividades de mayor riesgo, planificarlas con antelación y saber que tiene que vacunarse o debería vacunarse con tiempo suficiente para que le proporcionen esa protección”.

Dice que la temporada baja también es un buen momento para vacunarse porque la ciudad está tranquila, sin tanta gente alrededor. Una vez que llegue más gente para la temporada de esquí, será más fácil la propagación de los virus.

La vacuna COVID-19 ya no es un “refuerzo”, es más como la vacuna anual contra la gripe, en la que los científicos estudian qué cepas del virus son dominantes y desarrollan una vacuna que creen que proporcionará la mayor protección.

“Al menos en lo que respecta a la gripe, solemos fijarnos en el hemisferio sur porque están a punto de terminar su temporada de gripe”, dijo Godes.

Si tuvo COVID recientemente, Senst dijo que tiene cierta inmunidad natural contra el virus, y no necesita vacunarse de inmediato.

“Las pautas actuales son esperar de 2 a 3 meses después de una infección reciente para ir a vacunarse”, dijo. "No pasa nada si se vacuna antes, no le pasará nada malo. Pero ayuda a extender esa protección más en el futuro si espera”.

Otra vacuna de otoño que la gente podría considerar es la del virus respiratorio sincitial o VRS. Las autoridades recomiendan una dosis única para los bebés menores de 8 meses y las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación. También se recomienda una dosis única para los adultos mayores de 75 años. Los adultos de entre 60 y 74 años deberían considerar la vacuna contra el VRS si padecen enfermedades preexistentes, como cardiopatías o neumopatías crónicas, o viven en un centro de cuidados a largo plazo.

Aunque las vacunas son la mejor forma de protegerse de una enfermedad grave, hay otras cosas que puede hacer para evitar la propagación de los virus respiratorios, dijo Godes.

“Lavarse muy bien las manos, sobre todo si está enfermo, ¿verdad?”. dijo Godes. "Ciertamente, al menos en este momento, mientras todavía tenemos buen tiempo, incluso sólo un poco de ventilación realmente marca una gran diferencia para simplemente aumentar el flujo de aire en su casa. Mantener la distancia con otras personas (si está enfermo)”.

Senst dijo que, aunque puede ser polémico, llevar una mascarilla en determinadas situaciones, como en lugares cerrados muy concurridos, también puede ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad.

“Si ya está enfermo, si tiene que salir en público, si tiene que ir a hacer sus diligencias, tiene que ir a la guardería, a dejar a alguien, cualquiera que sea el caso: llevar una mascarilla en esos entornos puede ayudar mucho a proteger a los que le rodean para que no se contagien potencialmente de lo que usted tiene”, dijo. “ Claro que me voy a poner mascarilla cuando viaje para este Día de Acción de Gracias y las vacaciones”.

Y lo que es más importante, si se enferma, debe quedarse en casa y no ir al trabajo ni a la escuela, dijo Senst.

“No sólo beneficia a los que le rodean y ayuda a reducir la propagación de la enfermedad, sino que también le ayuda a combatir cualquier virus o bacteria u otros males generales que pueda tener”, dijo Senst. “Así podrá volver al trabajo, a la escuela, a la vida con más rapidez”.

También puede buscar opciones de tratamiento para la gripe y el COVID, dijo Godes.

“Si se da cuenta de que está enfermo con una de esas dos enfermedades, es mejor consultar con su médico sobre tratamientos tempranos o más tempranos que tardíos para ambas”, dijo.

Además, a partir de finales de este mes, habrá disponibles pruebas COVID-19 gratuitas a través del Servicio Postal de EE UU. Puede solicitarlas en línea.

