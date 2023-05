Investigadores, defensores y profesionales médicos se reúnen en el "Simposio Psicodélico de Aspen" inaugural

El viernes 2 de junio, participe con la Aspen Public Radio (Radio Pública de Aspen), Healing Advocacy Fund y el Aspen Psychedelic Resource Center (Centro de Recursos Psicodélicos de Aspen) n el Simposio Psicodélico inaugural de Aspen, que tendrá lugar de las 12 a las 7 p.m. en la histórica Wheeler Opera House (Ópera Wheeler), en el corazón de Aspen, Colorado.

La reciente y exitosa aprobación estatal de la Ley de Salud de la Medicina Natural (propuesta 122) representa un cambio masivo en la percepción pública con respecto a los productos psicodélicos. La iniciativa electoral de Colorado fue la primera en despenalizar la posesión y el consumo de hongos psicodélicos y ciertas sustancias psicodélicas de origen vegetal en la legislación de Colorado para las personas mayores de 21 años, y exige que el estado establezca un sistema regulado para acceder a hongos psicodélicos y otras sustancias psicodélicas de origen vegetal.

Este evento de un día de duración es una inmersión profunda en la tradición, la ciencia y la defensa que hay detrás de la integración de estas medicinas que salvan vidas en la cultura moderna. Los paneles que se celebrarán a lo largo del día incluirán a expertos de Colorado y de todo el país. Escuche a investigadores pioneros, científicos, médicos y otras personas que trabajan en este campo, junto a individuos que han tenido estas experiencias que les han cambiado la vida.

Entre cada mesa redonda, se invitará a los participantes a explorar una feria de recursos que proporcionará información a los que están emocionados por la promesa de la medicina vegetal, a los que están preocupados por el posible uso indebido, a los que están bien familiarizados en el campo y a los que están aprendiendo lo básico, mientras establecen contactos con otras personas interesadas en comprender mejor las implicaciones de la creciente aceptación y legalización por parte de nuestra sociedad de las medicinas psicodélicas basadas en plantas.

Las entradas para el simposio ya están disponibles en aspenshowtix.com. Cuestan $28 (todos los gastos de gestión incluidos) por persona para el día completo, ya que los organizadores tratan de proporcionar acceso asequible a esta importante conversación.

Este evento es posible gracias a la generosidad del patrocinador principal Wonder Sciences, pionero en la intersección de la medicina psicodélica y la ciencia para revolucionar la atención médica mental, con el apoyo adicional de Apollo Neuroscience, pionero en una nueva categoría de tecnología vestible que mejora activamente la salud, mediante el uso de la terapia táctil para promover la resiliencia al estrés, el sueño, la concentración, la recuperación y mucho más; y 4Winds Farm, un centro residencial en Glenwood Springs, CO especializado en salud mental y recuperación que ayuda a las mujeres a curarse de forma integral de traumas, ansiedad y depresión.

EVENTO PREVIO AL SIMPOSIO: El jueves 1 de junio, los participantes en el simposio están invitados al Aspen Film Isis Theatre para asistir a una proyección gratuita de PSIQUEDELIA: La historia y la ciencia de la experiencia mística, en colaboración con Aspen Film (disponibilidad limitada de asientos*). Las puertas abren a las 5 p.m., la proyección comienza a las 5:30 p.m., seguida de una sesión de preguntas y respuestas con el director Pat Murphy. Este documental de una hora de duración sobre drogas psicodélicas y su capacidad para inducir experiencias místicas, o religiosas, explora esta relación a través del relato de su uso en estudios de investigación controlados previos a la revuelta cultural de los años 60, en una época en la que el LSD se consideraba uno de los descubrimientos más prometedores en el campo de la psiquiatría. Las entradas de admisión general para la proyección de esta película también están disponibles a través de Aspen Film por $10.

*Una vez que haya comprado su entrada para el simposio, puede reservar su lugar para la proyección de esta película mediante un correo electrónico a la coordinadora de socios de la radio pública de Aspen, Lauri Jackson, a lauri@aspenpublicradio.org o al número de teléfono 970-920-9000.

Programa del simposio:

El maestro de ceremonias, Zach Leary, nos dará la bienvenida y nos guiará a lo largo de la tarde.

12:00 p.m.: "¿Qué es la curación, qué es la ceremonia?" Aprenda más sobre la historia y la práctica contemporánea de la curación a través de medicinas basadas en plantas, explorando el uso cultural y ceremonial, la naturaleza de la curación, la experiencia humana y la transformación con una visión general de los psicodélicos en la actualidad.

1:30 p.m.: "Avances en salud mental" Para quienes luchan por curarse de la depresión, la ansiedad o el trastorno por consumo de sustancias, la psilocibina -y otras terapias asistidas por psicodélicos- ofrecen una esperanza.

15:00: "La neurociencia de los psicodélicos" Además de los tratamientos para las afecciones mentales, los investigadores han estado explorando los mecanismos neurobiológicos de las drogas psicodélicas, los cambios resultantes en la actividad cerebral y cómo es el tratamiento del dolor crónico con psicodélicos.

16:30: "¿Y ahora hacia dónde nos dirigimos?" Hay muchas preguntas que explorar en torno a cómo podría ser el acceso en los próximos años, por qué los esfuerzos de reducción de daños son un importante paso siguiente y cómo debería continuar la conversación.

Participantes en la Feria de Recursos 2023: Sanctuary of the Sacred Heart, Skylight Psychedelics, Wonder Sciences, Apollo Neurosciences, Western Colorado Mycological Association, Nowak Society y Explore Booksellers

A las 6 de la tarde, el simposio finalizará con una conferencia magistral titulada "Especulaciones sobre la antigüedad de la conciencia humana" a cargo de Dennis Mckenna, que lleva más de 40 años dedicados a la investigación en etnofarmacología. Es miembro fundador de la junta directiva del Instituto de Investigación Heffter y fue un investigador clave en el Proyecto Hoasca, la primera investigación biomédica de la ayahuasca. Mckenna es el hermano menor de Terence McKenna, que pasó treinta años abogando por la investigación de los psicodélicos para la exploración de la conciencia. De 2001 a 2017, Dennis Mckenna impartió cursos sobre etnofarmacología y plantas en los asuntos humanos como profesor adjunto auxiliar en el Centro de Espiritualidad y Curación de la Universidad de Minnesota. En 2019, colaboró para poner en marcha la Academia McKenna de Filosofía Natural, una organización sin ánimo de lucro para la investigación intelectual, la educación psicodélica, el discurso filosófico y la ampliación de nuestra comprensión del lugar de la humanidad en la Naturaleza y el Cosmos.

Los panelistas incluyen a.

Brandon Burns (moderador), director ejecutivo/propietario de Peaks Recovery Centers, un centro integral de tratamiento de la adicción al alcohol y las drogas con diagnóstico dual, que considera que el sector de la atención médica del comportamiento está plagado de fragmentación, carece de un enfoque unificado para tratar la SUD y la MH, y se ha movilizado para desafiar las narrativas de todo el sector en apoyo de la atención y los resultados de los pacientes, incluida su pasión y apoyo a la Ley de Salud de la Medicina Natural y el potencial innovador de las medicinas basadas en plantas dentro de los entornos de atención médica del comportamiento.

Jaz Cadoch (moderadora), antropóloga cultural y médica que lleva estudiando el movimiento psicodélico desde 2016; directora de la Sociedad Psicodélica Global, un conjunto de líderes de sociedades psicodélicas de todo el mundo y cofundadora de ALKEMI Consulting & Development

William Wildcat Coakí, director ejecutivo de Mother Tree Food & Forest; etnobotánico; investigador, profesional y educador en agroecología y ecorrestauración; filósofo psiconauta ecologista indígena centrado en el uso de psicodélicos, la comunicación no violenta, el conocimiento ecológico occidental y tradicional y la comprensión moderna de los paisajes antropogénicos para sanar el trauma intergeneracional

Nicole Foerster (moderadora), coproponente de la Iniciativa 61 y fundadora de Despenalizar la Naturaleza del condado de Boulder; defensora de los hongos psilocibios como tratamiento para las cefaleas en racimo; profesional de la salud mental y defensora de la despenalización total de las plantas y hongos enteógenos

Kevin Franciotti, MA, escritor radicado en Colorado, terapeuta, asesor y líder de opinión en los campos de la psicología, los psicodélicos y el asesoramiento sobre el abuso de sustancias. Es terapeuta licenciado en adicciones y fundador de Psychedelics in Recovery, un programa basado en 12 pasos para personas que utilizan plantas medicinales en su proceso de recuperación.

Zach Leary (maestro de ceremonias y moderador), presentador de los podcasts MAPS y "It's All Happening"; escritor, futurista, espiritualista, facilitador del bienestar, coach de integración y teórico sociocultural; hijo del autor psicólogo y paladín de la contracultura psicodélica, Tim Leary, Zach estudió con Ram Dass, lo que le permitió asistir en primera fila a los movimientos culturales más importantes de finales del siglo XX.

Dr. Matthew X. Lowe, Director de Investigación de Realm of Caring, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación del cannabis; Director Ejecutivo y Jefe Científico de Unlimited Sciences, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación de los psicodélicos

Scarlet Masius, responsable de la comunidad en Tactogen; anteriormente dirigió una consultoría creativa llamada Liminalia, que trabajaba con MAPS, Esalen, Omidyar Network y otras organizaciones para crear comunidades creativas y participativas; fue directora ejecutiva del Safety Net Fund, que apoyó económicamente a 1200 artistas afectados por la pandemia de COVID-19; y facilitadora de apoyo psicodélico entre pares, que trabaja para crear un cambio sistémico para la curación global a través de la gestión de iniciativas de educación pública, reducción de daños y organización comunitaria.

Kevin Matthews, nativo de Denver y destacado defensor de la liberación del acceso a la medicina de plantas y hongos psicodélicos en todo el país; co-representante designado de la Ley de Salud de la Medicina Natural de 2022; director de la Coalición para la Medicina Natural de Colorado; y Presidente del Panel de Revisión de la Política sobre Hongos Psilocibios de Denver

Remi Olajoyegbe, coach con sede en Londres para líderes de la c-suite, emprendedora social, nombrada una de las 100 mejores mujeres de las finanzas europeas; seleccionada en 2014 para formar parte de la BBC's BAME (Black & Asian Minority Ethnic) Expert Voices; cofundadora del Festival de la Medicina, lanzado en 2020; Miembro del Patronato de la Fundación BOA y del Consejo Asesor de Woven Science, su trabajo incluye el coaching de integración

Veronica Lightning Horse Perez, formadora de PNL, TLT, hipnosis y coaches de vida, practicante de psicodelia y especialista en integración; fundadora de Lightning Horse Healing Grounds; y coportavoz de la Ley de Salud con Medicina Natural de 2022 en Colorado

Natasia Poinsatte, directora de Healing Advocacy Fund en Colorado, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para apoyar el acceso seguro y equitativo a las terapias psicodélicas y directora de investigación en RBI Strategies and Research, donde apoyó la aprobación de la Ley de Salud de la Medicina Natural

Dr. Dave Rabin, psiquiatra certificado, neurocientífico, empresario e inventor, cofundador y director de innovación de Apollo Neuroscience, centrado en las plantas y los medicamentos naturales y en la psicoterapia asistida por medicamentos, especializado en enfermedades mentales resistentes al tratamiento, como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático.

Meg Richmond, curandera celta, fundadora de la iglesia de la ayahuasca y defensora de la reforma política; pionera de un modelo viable a nivel nacional para el uso protegido de las plantas como sacramentos; cofundadora de la organización The HeartQuarters en Denver, Colorado, pionera de un modelo híbrido con y sin ánimo de lucro para centros comunitarios que facilitan el uso de enteógenos bajo las libertades constitucionalmente protegidas de la Ley de Libertades Religiosas y Reparaciones

Scott Thompson, doctor, profesor y director del Centro de Nuevas Terapias del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, su investigación se centra en la comprensión de la plasticidad cerebral y en cómo los compuestos psicodélicos intervienen en estos procesos para ejercer sus acciones antidepresivas

Court Wing, fundador y director ejecutivo de REMAP Therapeutics, dedicada a explorar, innovar y desarrollar la intersección entre los psicodélicos y el dolor crónico, con una importante experiencia en recuperación de lesiones, neurofisiología aplicada, rehabilitación neuromuscular, entrenamiento del rendimiento y psicodélicos; participante en el ensayo clínico de la Universidad de Nueva York "Psilocibina para el trastorno depresivo mayor" (marzo de 2020)

***

Acerca de la Radio Pública de Aspen: La Radio Pública de Aspen es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3) supervisada por Roaring Fork Public Radio, Inc. con la misión de apoyar, nutrir y enriquecer a nuestra comunidad mediante una programación radiofónica y digital informativa, entretenida y educativa de forma fiable y profesional. Fundada en 1980 como Traductor de la Radio Pública de Roaring Fork, transmitiendo desde la sala de estar de Sy Coleman en 1981, la Radio Pública de Aspen ha crecido hasta convertirse en una de las instituciones informativas más confiables del valle de Roaring Fork. La emisora se encuentra en el Red Brick Center for the Arts, en 110 E. Hallam Street, Suite 134, Aspen, Colorado.

Puede escuchar la Radio Pública de Aspen en 91.5FM y 88.9FM, junto con otras señales repetidoras según su ubicación en todo el valle Roaring Fork, o mediante streaming de la emisora en aspenpublicradio.org desde cualquier parte del mundo.

Acerca de la Ópera Wheeler: Desde 1889, la Ópera Wheeler ha sido el lugar de actuaciones favorito de Aspen durante todo el año y se ha convertido en el principal lugar del Valle Roaring Fork para conciertos, películas, festivales, conferencias, eventos comunitarios y mucho más. La Ópera Wheeler se enorgullece de formar parte de la historia de Aspen como lugar de reunión y espacio para la expresión artística de nuestra comunidad. La Ópera Wheeler es un departamento de la ciudad de Aspen.

Visión de Wheeler: En la Ópera Wheeler, preparamos el escenario para conexiones que crean recuerdos para nuestro público, artistas y la gran comunidad de Aspen.

Acerca del Aspen Psychedelic Resource Center (Centro de Recursos Psicodélicos de Aspen): Una organización con sede en Aspen que educa a los miembros de la comunidad y a los líderes del pensamiento sobre el uso óptimo de las medicinas psicodélicas haciendo hincapié en la equidad, la seguridad y la espiritualidad. El APRC surgió de Right to Heal Aspen, una iniciativa para despenalizar localmente las plantas medicinales. Más de 30 terapeutas locales, líderes municipales, médicos, abogados, padres y aficionados a las plantas medicinales trabajaron juntos para desarrollar una legislación que abordara las necesidades de los habitantes de Aspen.

Más información en: aspenpsychedelicresourcecenter.org

Acerca de Healing Advocacy Fund: Organización sin ánimo de lucro 501(c)(3), Healing Advocacy Fund trabaja para aplicar una terapia psicodélica segura, de alta calidad y equitativa. Educamos y apoyamos a líderes y comunidades para que comprendan los beneficios de la terapia psicodélica para los problemas de salud mental, como la depresión, la ansiedad y la adicción.

Más información en: healingadvocacyfund.org

Esta noticia fue traducida al español por Convey Language Solutions.