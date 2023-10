La BLM busca opiniones sobre las operaciones de arrendamiento de petróleo y gas en 2 millones de acres de tierras de la BLM en el oeste de Colorado

You can read an English-language version of this story here.

Todavía queda un mes para dar su opinión a la Oficina de Gestión de Tierras sobre los planes de gestión de recursos para las oficinas de campo de Colorado River Valley y Grand Junction.

La BLM llevó a cabo su primera reunión pública sobre este proceso en el Centro Comunitario de Glenwood Springs el 12 de septiembre de 2023. Al día siguiente celebró una segunda reunión en Grand Junction.

Los planes cubren las operaciones de arrendamiento de petróleo y gas en algo menos de 2 millones de acres de tierra desde el condado de Eagle hasta Grand Junction.

La BLM redactó de nuevo las declaraciones de impacto ambiental para ambas oficinas de campo tras las demandas de 2015 y 2018 del grupo de defensa del medio ambiente Wilderness Workshop, con sede en Carbondale. Un juez dictaminó que las declaraciones originales no consideraban adecuadamente los impactos ambientales aguas abajo de la perforación de petróleo y gas.

En el plan original, que debía entrar en vigor en 2024, también llamado "alternativa B", el 87% de las tierras gestionadas en la oficina de campo de Colorado River Valley habrían estado abiertas al arrendamiento de petróleo y gas, y el 80% de aquéllas en la oficina de campo de Grand Junction. La BLM considera actualmente dos planes adicionales: la "alternativa E" y la "alternativa F".

En la E, el 20% de las tierras de la CRVFO estarían abiertas al arrendamiento, y el 19% de la GJFO. En la F, sólo quedaría abierto el 3% de las tierras de la CRVFO, y sólo el 7% de la GJFO

La alternativa F cerraría al arrendamiento el 94% de los 1,9 millones de acres de ambas oficinas de campo.

Caroline Llanes / Aspen Public Radio Este gráfico desglosa qué porcentaje de tierra en cada oficina de campo estaría abierta al arrendamiento de petróleo y gas. La alternativa B fue aprobada en 2015 antes de que un juez la anulara.

Tanto la E como la F priorizan el arrendamiento en tierras que tienen un alto potencial para producir petróleo y gas, en lugar de tierras que tienen un potencial medio o bajo.

Los funcionarios de la BLM presentes en la reunión pública de Glenwood Springs hablaron del calendario y de las demandas que les obligaron a volver a redactar la declaración de impacto ambiental del plan original.

Greg Larson es el director del Distrito del Alto Río Colorado de la BLM.

Durante la reunión, aconsejó a los asistentes que centraran sus comentarios en aspectos concretos que la agencia pudiera haber pasado por alto, o en documentos científicos que debieran tener en cuenta, en lugar de en opiniones sin justificación.

"Ayudándonos a refinar nuestro análisis de impactos, dónde acertamos, dónde quizá nos falta algo de información, o nos equivocamos en algo", dijo. "Aportar literatura científica, información que no hemos considerado relevante para el proyecto, todo eso es realmente muy útil".

"Esto es menos un proceso de votación y más un 'presentemos un documento realmente bueno a nuestro responsable de la toma de decisiones'", añadió.

El responsable de la toma de decisiones será Doug Vilsack, director estatal de la BLM en Colorado.

Erin Riccio es la directora de defensa de Wilderness Workshop, y afirma que mucha gente no se da cuenta de que, con la gestión actual, muchas zonas populares para el ocio al aire libre, como Red Hill y Crown, están técnicamente abiertas a la explotación de petróleo y gas.

"Así que creo que es importante que nuestra comunidad se adentre un poco más en este plan y piense en las tierras que todos amamos y nos importan y utilizamos, y en cómo podemos tener voz y participación en su futura gestión", dijo.

Riccio dijo que los nuevos planes reflejan mejor la misión multiusos de la BLM, así como los valores de la comunidad.

"Los valoramos con fines recreativos, los valoramos por la soledad de los espacios naturales, valoramos nuestras fuentes de agua que proceden de ellos", dijo. "Así que creo que la comunidad está entusiasmada por ver un plan de gestión equilibrado, un plan de gestión que refleje los diferentes usos y perspectivas de nuestros terrenos públicos".

Omar Sarabia es el director de Defiende Nuestra Tierra, el programa de Wilderness Workshop centrado en la divulgación entre la comunidad latina.

Dijo que era estupendo ver que la BLM tenía información en español, así como un intérprete en la reunión. Sarabia también esperaba poder obtener información en español en la página web de comentarios en línea.

"Han sido muy receptivos en cuanto a la justicia lingüística", dijo. "Creo que es un componente clave para educar a nuestra comunidad latina a participar en este proceso".

Sarabia dijo que gran parte de la comunidad latina del valle vive en la parte baja del valle, donde prevalece la extracción de petróleo y gas, lo que afecta de forma desproporcionada a su calidad de vida.

"Básicamente, nuestro patio trasero está lleno de petróleo y gas", dijo. "Por eso es muy importante participar para librarnos de la industria del petróleo y el gas que afecta a la salud de mi comunidad... Si no participas, van a asumir que está bien, y no lo está".

Kirby Wynn, persona de enlace del condado de Garfield en materia de petróleo y gas, también asistió a la reunión. El condado de Garfield colabora con la BLM en este proceso, y Wynn dijo en un correo electrónico que el condado podría optar por presentar un comentario público en el próximo mes y medio.

Los comisionados del condado de Garfield han dicho que prefieren el plan original que un juez anuló, que mantendría el 80% de las tierras gestionadas por el CRVFO abiertas al arrendamiento.

Los comentarios públicos deben enviarse por correo o a través de la página web de la BLM antes del 1 de noviembre de 2023.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.