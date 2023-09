El 'Festival del Rancho' celebra el Mes de la Herencia Hispana y la rica historia de la cultura latina

You can find an English-language version of this story here.

Durante su "Festival del Rancho", celebrado el 16 de septiembre, el Anderson Ranch Arts Center celebró el Mes de la Herencia Hispana y la rica historia de la cultura latina.

Este acontecimiento anual en Snowmass Village ofrece bailes latinos, representaciones de ballet folklórico, música en directo y artesanía, además de abundantes tacos, pupusas y otros sabrosos manjares.

Los miembros más jóvenes del público suelen estar entre los más entusiastas, mientras juegan con instrumentos de mariachi, hacen flores de papel de seda y se mueven constantemente al ritmo de la música en el escenario. Uno de esos pequeños asistentes, no mucho mayor que un niño de 1 año, fue la estrella del festival el año pasado, vestido como un diminuto vaquero y completamente hipnotizado por los festejos.

"Lo recuerdo claramente: era asombroso", dijo Claudia Pawl, la maestra de ceremonias que regresa al evento. (Pawl es también interprete y traductora que dirige Convey Language Solutions y bailarina de bailes latinos que imparte clases como fundadora de Mezcla Socials).

Pawl emigró a los Estados Unidos desde México a principios de los 90, y sabe lo bien que sienta compartir su cultura con los niños que crecen ahora en el valle.

"Es un orgullo. Hay orgullo", dijo Pawl en una entrevista por Zoom la semana anterior al festival. "Hay conexión, hay cultura, y creo que enseñar a otros a vivirla y disfrutarla la transmitirá a más generaciones en el futuro".

Kaya Williams / Radio Pública de Aspen Un pequeño asistente observa una actuación del Ballet Folklórico de Aspen Santa Fe durante una celebración de las artes y la cultura latinas en el Anderson Ranch Arts Center de Snowmass Village el 17 de septiembre de 2022. El "Festival del Rancho" regresó en 2023 con música, comida, baile y otras actividades.

Para Pawl, festivales como éste del rancho Anderson le permiten honrar la cultura con la que creció.

"Nosotros... vivimos en un mundo cultural que está lleno de riqueza artística, y eso se ve en los murales, se ve en el baile, se ve en la forma en que vivimos nuestras vidas", dijo Pawl. "Y habiendo emigrado a Estados Unidos, y ahora ser parte de estos festivales, para mí, eso se siente como un pedazo de hogar, como un pedazo de esa cultura que no llego a vivir todos los días".

También es una oportunidad para conocer otras formas de expresión latina, dijo.

"Me permite disfrutar del arte en diferentes formas a las que quizá no estuve expuesta cuando era niña en México", dijo.

Kaya Williams / Radio Pública de Aspen Jóvenes asistentes al "Festival del Rancho" bailan en el césped del Centro de Artes Anderson Ranch el 16 de septiembre de 2023. La celebración anual de la herencia hispana y la cultura latina atrajo a una multitud entusiasta de la música, el baile, la comida y las artesanías.

El Festival del Rancho, gratuito, atrajo este año a una multitud bulliciosa que llenó casi todos los rincones del creativo recinto con demostraciones culturales y arte vibrante. Forma parte de una iniciativa más amplia centrada en las artes latinas, la cultura y la comunidad en el rancho Anderson; otros programas de este otoño incluyen un taller para educadores locales, así como un panel y una exposición en una galería con los artistas visitantes María De Los Ángeles y Ronald Rael. Para más información, visite andersonranch.org.