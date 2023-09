Emociones a flor de piel durante la primera reunión pública de Garfield Re-2 sobre el conservador plan de estudios sociales American Birthright

You can find an English-language version of this story here.

El distrito escolar Garfield RE-2 celebró su primera de cuatro reuniones públicas para obtener la opinión de las familias sobre las opciones para un nuevo plan de estudios de estudios sociales que se pondría en marcha para el curso escolar 2024-25.

Además de dos conjuntos de normas aprobadas por el estado, el distrito está considerando el controvertido programa de estudios sociales American Birthright Standard, creado por el grupo conservador Civics Alliance .

American Birthright fue rechazado por la junta estatal de educación de Colorado, junto con el Consejo Nacional para Estudios Sociales , que dijo que los estándares "utilizan un lenguaje anticuado, tienen un claro motivo político y promueven contenidos y enfoques para estudios sociales y educación histórica que no se alinean con los recomendados por los expertos en áreas de contenido de estudios sociales".

"Si se aplican en las escuelas, estos estándares sugeridos tendrían efectos perjudiciales y duraderos en el conocimiento cívico de los estudiantes y en su capacidad para participar en el razonamiento y la deliberación cívicos", escribió el Consejo en un comunicado.

American Birthright se centra en la civilización occidental, el patriotismo y el cristianismo. Los autores del plan de estudios escriben que "el amor, la libertad y la ley" deberían ser las piedras angulares de la educación social estadounidense, pero que muchos planes de estudios modernos rechazan esas piedras angulares para "difamar" a los Estados Unidos y crear "un cuerpo de activistas dedicados al derrocamiento de América y sus libertades."

En la parte del plan de estudios titulada "Alcance y secuencia", los autores escriben que no respaldan ni rechazan ninguna pedagogía específica, y que los profesores deben ser libres de enseñar como quieran. Sin embargo, en el texto apuntan a diversas metodologías de enseñanza.

"Además, juzgamos que un gran número de pedagogías inhiben activamente el aprendizaje de los alumnos", escriben. "Entre ellas, el civismo de acción, el llamado 'antirracismo', el compromiso cívico, la teoría crítica de la raza, el aprendizaje de la actualidad, el aprendizaje basado en la investigación, la alfabetización mediática, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje socioemocional y prácticamente cualquier pedagogía que afirme promover la 'diversidad, la equidad y la inclusión' o la 'justicia social'".

Los dos planes de estudios aprobados por el estado que también están sobre la mesa se adoptaron el año pasado, después de que varios proyectos de ley de la Cámara de Representantes exigieran al Departamento de Educación de Colorado que incluyera ciertos temas en la enseñanza de estudios sociales, como el holocausto y el genocidio, la alfabetización financiera y mediática, las contribuciones de los grupos minoritarios y la educación cívica.

Más de tres docenas de personas asistieron a la reunión en Silt para dar su opinión sobre las opciones curriculares.

Jenny Zetah enseñó inglés como segunda lengua, o ESL, en Garfield Re-2 durante más de 20 años.

Dijo que estaba "desconcertada" al enterarse de que el distrito estaba considerando siquiera el Estándar de Nacimiento Americano.

"Lo encuentro increíblemente miope, especialmente a medida que nuestra población estudiantil sigue haciéndose más diversa", dijo. "He pasado mi carrera como defensora de nuestros estudiantes latinos y sus familias, y no puedo aceptar que este distrito crea que este plan de estudios eurocéntrico y sesgado preparará adecuadamente a los estudiantes para el mundo que les rodea".

Según el Re-2, el 44% de los alumnos del distrito son hispanos.

Pero otros oradores se desviaron con frecuencia de los planes de estudios específicos sometidos a debate y sacaron a relucir temas como la educación sexual en las escuelas, el papel de los padres en la educación de sus hijos, la visibilidad de la comunidad LGBTQ en las escuelas y en la sociedad, y si la moralidad y los "valores americanos" deben enseñarse en las escuelas.

Las normas estatales aclaran que "el requisito de enseñar sobre la historia, la cultura y las contribuciones sociales de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales no es una obligación de enseñar educación sexual humana integral, que es opcional según la ley estatal".

Andy Womack de Silt tiene cinco hijos en Re-2, y dijo que había algunos temas en los estándares estatales que preferiría que sus hijos aprendieran en casa.

"Quiero poder enseñar a mis hijos algunas cosas", dijo. "Cuanto más quiere el estado meterse en mis responsabilidades parentales, parece como si quisieran ser los padres de mis hijos. No, yo puedo criar a mis hijos".

Caleb Waller, que vive en Silt y tiene seis hijos en el distrito, se mostró de acuerdo con ese sentimiento, diciendo que había temas en las normas estatales que no se debería pedir abordar a los niños.

"Empecemos a ocuparnos de nuestros hijos de nuevo en nuestra comunidad, y no carguemos esa responsabilidad en las escuelas. Y por eso apoyo lo que he visto de Birthright, para ser sincero con ustedes. Lo he visto como padre... Estoy muy orgulloso de ser estadounidense, y quiero inculcárselo a mis hijos".

Debbie Grizzle, residente de Rifle, tiene nietos en las escuelas Re-2, y dijo que no es justo que la gente imponga sus creencias religiosas a otras personas. Dijo que ha oído a otros abuelos hablar de discriminación contra estudiantes que pertenecen a minorías, como los niños LGBTQ y latinos, y eso le preocupa.

"Está bien que creas lo que quieras creer, pero tienes que recordar que tus hijos se están mezclando con todos estos niños diferentes, y no es justo que tus hijos sean crueles", dijo. "Pero están aprendiendo lo que tú les enseñas".

El distrito celebrará reuniones públicas sobre el plan de estudios de estudios sociales en Rifle los días 6 y 7 de septiembre, y otra en New Castle el 11 de septiembre. El distrito dispondrá de interpretación al español en todas las reuniones.

La gente también puede completar una encuesta en línea en inglés o español , que proporciona enlaces a cada uno de los planes de estudios en detalle.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.