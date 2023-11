La junta escolar de Garfield Re-2 rechaza American Birthright para estudios sociales - por ahora

You can find an English-language version of this story here.

Sólo había gente de pie en las oficinas del distrito escolar Garfield Re-2 en Rifle. Más de 100 personas se presentaron a una reunión de la junta escolar, en cuyo orden del día figuraba una conversación sobre las normas de estudios sociales del distrito, y luego desaparecieron. Aun así, la comunidad estaba dispuesta a ser escuchada.

La reunión resultó ser la culminación de meses de debate y conversación sobre lo que los niños deberían y no deberían aprender en sus clases de estudios sociales.

El año pasado, el Departamento de Educación de Colorado elaboró y adoptó un conjunto de normas de estudios sociales que cumplían con las nuevas leyes estatales y que exigían una educación sobre el genocidio y el Holocausto, conocimientos financieros y sobre los medios de comunicación, y las aportaciones de los grupos poco representados a la historia estatal y nacional. La mayoría de los distritos escolares de Colorado adoptaron esa norma sin mucha algarabía.

Pero el presidente de la junta escolar de Garfield Re-2, Tony May, pidió que el distrito considerara otra opción: el conservador estándar American Birthright.

En un correo electrónico enviado a sus compañeros del consejo en abril, May calificó el estándar estatal de "programa de adoctrinamiento político forzado que no tiene nada que ver con lectura, escritura y aritmética". También dijo que ""una opción mucho mejor sería el American Birthright Standard", que según él "cumpliría con los estándares estatales o los superaría."

Caroline Llanes / Aspen Public Radio Tony May (derecha) conversa con Jason Shoup, miembro de la junta escolar, durante un receso en la reunión del 25 de octubre de 2023. Shoup fue el miembro que propuso volver a poner la discusión sobre estudios sociales en la agenda.

La Dra. Elizabeth Hinde es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Estatal Metropolitana de Denver.

"American Birthright es un retroceso", dijo. "Así que se encuentra en una larga lista de otros movimientos curriculares que fueron en respuesta a algo que sucedió con las guerras culturales".

Y efectivamente, los autores del American Birthright Standard (ABS) escriben en su introducción que se oponen al "llamado 'antirracismo', el compromiso cívico, la teoría crítica de la raza, el aprendizaje de la actualidad, el aprendizaje basado en la investigación, la alfabetización mediática, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje socioemocional y prácticamente cualquier pedagogía que pretenda promover la 'diversidad, la equidad y la inclusión' o la 'justicia social'".

El Consejo Nacional de Estudios Sociales ha rechazado American Birthright por considerar que tiene una clara agenda política y utiliza un lenguaje anticuado. Por ejemplo, utiliza el término "indio" en lugar de nativo americano, pueblos indígenas o, en el caso de Canadá, Primeras Naciones.

El Consejo Nacional de Estudios Sociales afirma que si American Birthright se aplica en las escuelas, "estas normas sugeridas tendrían efectos perjudiciales y duraderos en el conocimiento cívico de los estudiantes y en su capacidad para participar en el razonamiento y la deliberación cívicos."

Además, la Dra. Hinde afirmó que el ABS proporciona a los estudiantes una lista de datos para memorizar y pocas oportunidades para adquirir habilidades de pensamiento crítico de alto nivel.

"Me gustaría que nuestros graduados fueran capaces de hacer algo más que memorizar hechos", dijo. "Mi suposición sobre ellos es que, si la gente conoce estos hechos, van a ser mejores ciudadanos. No sé si eso es cierto".

La mayoría de las personas que acudieron a la reunión de la junta escolar estaban en contra de American Birthright. Entre ellos había residentes latinos, que querían asegurarse de que sus hijos y su herencia fueran reconocidos en el salón de clases. La población estudiantil de Garfield Re-2 supera el 50% de latinos.

Cuando le llegó el turno de hablar, Alan Muñoz Valenciano dijo que normas como American Birthright promueven la "desinformación" y una falta de conciencia cultural que puede conducir a intimidación y discriminación.

"Viví una experiencia muy difícil y dañina que hasta el día de hoy puedo recordar vívidamente", relató en su comentario público. " Desde recibir insultos racistas hasta que me dijeran que no hablara español, ésta fue la realidad de mi educación escolar aquí... Necesitamos celebrar la diversidad de nuestros estudiantes y fomentar un sistema escolar que reconozca y celebre las culturas ancestrales de nuestros estudiantes. Nuestras escuelas necesitan integración, no asimilación".

Irene Withrock se mudó a Rifle hace 10 años. Le alegra que ahora haya más recursos para las familias latinas y que se celebre la diversidad, y quiere que el distrito siga por ese camino. Habló en español y utilizó un intérprete para los comentarios del público.

"Yo les pido que voten por el Colorado Standards 2022, porque es la mejor decisión para que nuestros niños no se atrasen en la educación social", dijo en español. "Yo pienso que no debemos encerrarlos en una burbuja. Ellos tienen derecho a aprender la realidad de la historia y de cómo todo en este mundo está cambiando para que estén preparados para un mejor futuro."

Casi no hay discusión ni votación porque May, el presidente de la junta escolar, pidió que se suprimieran del orden del día.

Caroline Llanes / Aspen Public Radio Tony May habla con el secretario de la junta escolar durante un receso en la reunión del 25 de octubre de 2023. May recibió muchas críticas por cómo manejó la conversación sobre estudios sociales del distrito.

Pero otros funcionarios del distrito presentes en la reunión no estuvieron de acuerdo. Dijeron que le debían a la comunidad escuchar sus opiniones después de que el distrito hubiera pasado meses recabando comentarios y aportaciones.

May recibió algunas críticas duras de la comunidad, incluidos los comentarios de tres ex presidentes de la junta escolar.

Anne Guettler estaba entre ellos. Ella tenía un mandato limitado fuera de la junta cuando May fue elegido. Guettler dijo que la comunidad tenía grandes esperanzas puestas en él cuando se convirtió en presidente de la junta escolar.

"En vez de eso, usted ha intimidado al personal, a los miembros de la junta, a los miembros de la comunidad", dijo. "Usted ha renunciado a la responsabilidad de implicar a la comunidad al negarse a incluir en el orden del día la adopción de los estudios sociales. Usted ha eludido los procesos insistiendo en que el distrito considere el ABS y ha recomendado el uso de un consultor de enfoque estrecho y ha intentado imponer a nuestro distrito una agenda extremista de pensamiento único. La comunidad está diciendo basta".

May la interrumpió con prontitud a los tres minutos, provocando los reproches de otros presentes.

Por su parte, May no se disculpó por su apoyo a American Birthright.

"Quiero dar las gracias a todos por estar aquí, y lo que ustedes no reconocen es que también hay una mayoría silenciosa ahí fuera", dijo tras finalizar el periodo de comentarios públicos.

La multitud le acalló con un coro de risas y abucheos, y algunas personas gritaron que esa mayoría silenciosa debería haberse presentado.

Y la conversación aún no ha terminado. El consejo escolar aprobó las normas adoptadas en 2022, pero ahora tiene que elaborar un plan de estudios.

La Dra. Elizabeth Hinde dijo que el plan de estudios es lo que realmente se enseñará en las escuelas.

"Ahora, las normas deben ser un marco, un marco para lo que se enseña en las aulas", dijo. "Algo así como 'esto es lo que queremos que aprendan los niños'. El currículo son los planes de lecciones, las actividades, los objetivos en las escuelas, es una especie de material sobre el terreno que los niños aprenderán para llegar al estándar."

Y a algunas personas del distrito les preocupa que May y otros con una agenda política utilicen el proceso de desarrollo del plan de estudios como una oportunidad.

Teka Israel es profesora de matemáticas de quinto curso y secretaria del sindicato de profesores del distrito.

"Así que sólo queremos que todo el mundo sepa que esta noche ha sido una victoria momentánea de una batalla mucho mayor", dijo.

Al final de la reunión de casi seis horas, Tony May fue el único voto en contra de la Norma Colorado 2022.

