Los residentes del condado de Garfield inician la petición de destitución del presidente del consejo escolar del distrito Re-2

You can find an English-language version of this story here.

Un grupo de miembros de la comunidad del distrito escolar Garfield Re-2 ha comenzado a recoger firmas para destituir al presidente de la junta escolar Tony May.

La petición de destitución alega que May abusó de su posición en la junta para impulsar una agenda política personal, y dice que intimidó al personal del distrito, a los padres y a los miembros de la comunidad.

Esto tiene lugar tras una lucha de meses en el distrito sobre la adopción de nuevos estándares de estudios sociales. May estaba a favor del controvertido y conservador Estándar de Nacimiento Estadounidense (American Birthright Standard). El estándar fue creado por la conservadora Civics Alliance, y hace hincapié en el patriotismo, la civilización occidental y el cristianismo. Rechaza la diversidad, la equidad y la inclusión, y lo que llama "el llamado antirracismo".

Al final, el consejo escolar rechazó el estándar de American Birthright durante su reunión del 25 de octubre, en una votación de 3 a 1, y en su lugar seleccionó los estándares aprobados por el estado de Colorado en 2022. May fue el único miembro que votó a favor de American Birthright y en contra de los estándares estatales. Durante la reunión, May estuvo en el extremo receptor de las críticas por su manejo de la conversación sobre estudios sociales.

Antes de la reunión, May había eliminado el tema de los estudios sociales del orden del día, a pesar de que un comité de voluntarios había pasado semanas preparando una recomendación de un estándar de estudios sociales para el consejo. La votación prosiguió después de que otros miembros del consejo escolar consiguieran que se volviera a incluir en el orden del día.

Ann Guettler fue presidenta en 2021 y su mandato estaba limitado. En la reunión del consejo dijo que ella y otros tenían grandes esperanzas puestas en May cuando fue elegido.

"En lugar de eso, usted ha intimidado al personal, ha intimidado a los miembros de la junta, a los miembros de la comunidad", dijo durante sus comentarios públicos. "Usted ha renunciado a la responsabilidad de incorporar a la comunidad al negarse a incluir en el orden del día la adopción de los estudios sociales. Usted ha evadido los procesos al insistir en que el distrito considere (American Birthright) y ha recomendado el uso de un consultor de enfoque muy limitado y ha tratado de forzar una agenda extrema de pensamiento simple en nuestro distrito. La comunidad dice basta".

Meriya Stickler fue presidenta del consejo escolar con May antes de dimitir en 2022. Ella también habló en la reunión para criticar a May.

"Honestamente, no pensé que sería testigo de algo más desagradable que lo que hice durante la época COVID de ser miembro de la junta, pero me corrijo", dijo sobre el comportamiento de May. "Y Tony, espero que empieces a hacer lo correcto por la comunidad y no por tu agenda personal".

Willow Brotzman, madre de Re-2, forma parte de la coalición que respalda la petición de destitución, y se mostró igualmente consternada por la forma en que May manejó el asunto.

"No ha escuchado a sus electores, durante todo ese proceso, que fue la debacle de los estudios sociales", dijo. "Pero... los estudios sociales no es en lo que se basan nuestros motivos para la destitución. Es más o menos lo que sacó todo a la luz... El papel del presidente de la junta es ser un administrador neutral. Y eso es lo que no ha sido".

Brotzman dijo que antes de la discusión sobre los estudios sociales en el distrito, nunca había asistido a una reunión del consejo escolar, pero ahora está involucrada.

"Realmente me lanzó a ello, y no estoy sola", dijo. "Conozco a mucha gente que forma parte de nuestra coalición a la que... le pasó más o menos lo mismo. Todo el mundo se puso en plan 'vaya, no podemos dejar que esto ocurra'".

Y esa activación comunitaria se ha traducido en una respuesta abrumadoramente positiva a la petición, dijo Brotzman.

"Hemos recibido una gran respuesta, y mucha gente ha salido de la nada para ofrecerse como voluntaria", dijo. "Cada día recibo más contactos de gente que quiere participar".

Tanto el Secretario de Estado de Colorado como el Secretario y Registrador del Condado de Garfield han aprobado la petición. El grupo irá informando al público en su página de Facebook sobre cuándo celebrará actos en los que la gente pueda firmar la petición o recoger firmas. Brotzman dijo que el grupo planea tener interpretación en español disponible en esos eventos.

Necesitarán 2378 firmas antes del 26 de enero de 2024, aunque Brotzman dice que aspiran a más. Una vez verificadas las firmas, May tendrá cinco días para dimitir, o se celebrará una elección especial para su puesto.

May aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de la Radio Pública de Aspen.

Esta noticia fue traducido en Español por Global Language Services.