Los votantes de Aspen conceden al CDOT la aprobación para reconfigurar la autopista 82 sobre los espacios abiertos de Marolt y Thomas

You can find an English-language version of this story here.

Los dos referendos en la boleta municipal de marzo de 2025 de la ciudad de Aspen pedían a los votantes que opinaran sobre los próximos pasos que preferían para la entrada de la ciudad por la autopista 82.

Según el recuento final de votos, los votantes de Aspen rechazaron el referéndum 1 con 952 votos a favor y 1,652 votos en contra.

En el referéndum 1 se preguntaba si modificar o no los estatutos de la ciudad y exigir un voto del 60% para vender o cambiar el uso de cualquier parque o espacio abierto, lo que habría requerido un mayor consenso de la comunidad para cambiar el trazado de la autopista.

En un acta de decisión entre la ciudad de Aspen, el Departamento de Transportes de Colorado y la Administración Federal de Autopistas de 1998, se estableció un reajuste preferente de la autopista 82 a la entrada de Aspen que atravesaría los espacios abiertos de Marolt y Thomas.

La enmienda habría requerido un mayor margen de apoyo para que la ciudad de Aspen cambiara el uso de esos espacios abiertos si quería que la autopista 82 evitara las curvas en S existentes en la 7th Street.

Los proponentes del referéndum buscaban que las decisiones sobre la entrada a Aspen se tomaran con una mayor diferencia de votos.

Neil Siegel es miembro de Our Parks Our Open Space, un comité que apoya el referéndum.

"¿Cuánto valoran los espacios abiertos y la propiedad?", preguntó Siegel a los asistentes a un acto en Explore Booksellers el 18 de febrero. "¿Valen más del 50%?".

Los opositores dijeron que el cambio de norma habría sido antidemocrático.

Sin embargo, el segundo referéndum fue aprobado con 1,369 votos a favor y 1,276 en contra.

La iniciativa electoral autoriza ahora al CDOT a utilizar partes de los espacios abiertos de Marolt y Thomas, tal como se identifican en el acta de decisión de 1998 o en cualquier acta de decisión futura, para nuevas alineaciones de autopistas.

Los partidarios argumentaron que la alternativa preferida mejorará el tráfico y reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero, al tiempo que construirá otra ruta de evacuación de emergencia en caso de incendios forestales.

Mike Maple es miembro de Aspenites for Action, un comité temático que apoya el Referéndum 2, e hizo hincapié en la necesidad de opciones de salida adicionales en Aspen durante una entrevista con los columnistas de Aspen Daily News en Grassroots TV.

"Nací en Jasper, Alberta - la mitad de esta ciudad se quemó por completo el año pasado", dijo Maple. "Esa es una comunidad que no tenía una carretera de dos carriles de salida. Tenía cuatro, y aun así la gente no podía salir".

Los opositores de esta iniciativa temían que el segundo referéndum otorgara al CDOT demasiada autoridad sobre los espacios abiertos. El CDOT, la FHWA y la ciudad de Aspen tendrían que acordar la reapertura del registro de decisiones de 1998 para realizar cambios significativos en la alternativa preferida.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.