El abogado de Aspen Public Radio explica por qué está implicada en una demanda contra la administración Trump

You can find an English-language version of this story here.

Aspen Public Radio, Colorado Public Radio y KSUT Public Radio se han unido a NPR en una demanda contra la administración Trump.

La demanda argumenta que la orden ejecutiva del presidente Trump del 1 de mayo, que amenaza con recortes de fondos federales a NPR y PBS, es inconstitucional, represalia y que el presidente no tiene autoridad para emitir estas demandas.

Steven D. Zansberg es el abogado que representa a las tres emisoras de radio de Colorado.

Zansberg habló con Halle Zander sobre los detalles del caso, por qué está implicada Aspen Public Radio y qué puede esperar la emisora a partir de ahora.

(Esta entrevista ha sido editada para mayor extensión y claridad).

Halle Zander: Para empezar, ¿puede explicar brevemente a nuestros radioescuchas las principales reclamaciones en esta demanda?

Steve Zansberg: Las reclamaciones son (que) la orden ejecutiva que el presidente Trump firmó el 1 de mayo, prohibiendo la cooperación de la radiodifusión pública, de la financiación directa e indirecta, tanto NPR como PBS, es inconstitucional.

También hay otras reclamaciones relacionadas con el procedimiento administrativo, y que el presidente no tiene autoridad para dictar una orden de este tipo, etc. Pero la conclusión es que se trata de una orden manifiestamente inconstitucional que vulnera los derechos de la Primera Enmienda tanto de la NPR como de las tres emisoras de radio públicas de Colorado a las que represento.

Zander: Si NPR y Aspen Public Radio, CPR y KSUT ganan esta demanda, ¿qué impacto concreto tendría en la política o en la práctica?

Zansberg: El recurso que la demanda busca es que un tribunal prohíba e impida que se aplique esta orden ejecutiva.

No se vulnerarían los derechos de la Primera Enmienda de los demandantes, entre los que se encuentran Aspen Public Radio, Colorado Public Radio y KSUT Public Radio, y se les prohíbe utilizar fondos para comprar la programación nacional de NPR, como Morning Edition y All Things Considered.

Se mantendría el statu quo de que los radioescuchas no se verán privados de la programación nacional de NPR.

Zander: Actualmente, solo hay tres estaciones locales implicadas en esta demanda. ¿Podría explicar por qué se ha decidido limitarlo a este número reducido?

Zansberg: La razón por la que sólo tres estaciones de Colorado fueron seleccionados o elegidos, invitados a participar en esto fue porque es más fácil, obviamente, tener un grupo más pequeño que un grupo grande, difícil de manejar.

Las tres emisoras -todas con sede en Colorado- representan realmente una gran diversidad. En esencia, representan a toda la red de emisoras y a las comunidades rurales, de las montañas y urbanas de Colorado. En ese sentido, son un buen ejemplo, un microcosmos de la red en su conjunto.

Zander: ¿Es la gama de Aspen específicamente por lo que nos invitaron a participar en esto? ¿O tiene algo más que ver con la naturaleza de nuestro servicio?

Zansberg: No, creo que Aspen Public Radio es, no quiero decir única, pero sí representa a otras emisoras de toda la red NPR. Presta servicio a una gran variedad de comunidades. Está basada en la montaña, pero tiene una gran diversidad de comunidades entre sus radioescuchas.

NPR y su consejo decidieron dirigirse a un pequeño grupo de emisoras miembros. La razón por la que se preguntó a Aspen Public Radio si estaba dispuesta a participar en esta iniciativa es su programación única y diferenciada, así como las comunidades a las que sirve.

Zander: ¿Cuáles son las probabilidades de que las pequeñas emisoras involucradas, como Aspen Public Radio, enfrenten consecuencias debido a esta demanda? ¿Considera que esto podría hacerlas más vulnerables?

Zansberg: Se espera una defensa firme de la orden ejecutiva.

Fuera de la demanda, sí, hemos visto a esta administración tomar múltiples medidas para atacar y tomar represalias contra aquellos que son lo suficientemente valientes como para levantarse y desafiar órdenes inconstitucionales como esta, ya sea la Universidad de Harvard o bufetes de abogados.

Así que no me extrañaría sugerir que las tres cadenas que represento puedan sufrir represalias adicionales.

Es importante señalar que esta orden ejecutiva constituye una represalia evidente. Además de la orden ejecutiva en sí, considero posible que se adopten medidas adicionales.

Nota del Editor: En un correo electrónico posterior a esta entrevista el martes 27 de mayo, Zansberg indicó que no prevé que ninguna otra estación miembro de NPR se añada a la demanda como co-demandantes. También mencionó que el hecho de que estas estaciones miembros de NPR estén todas ubicadas en Colorado facilitó la presentación de la demanda - un abogado representa a las tres estaciones.

Esta noticia fue traducido en Español por Convey Language Solutions.