The latest on local school lockdowns

This is an ongoing story that was last updated at 12:01 p.m. For new updates on the incident and response from a press conference that took place at 12:30 p.m., click here.

Status of Aspen Schools

District officials say there was no incident at the Aspen School District on Wednesday morning, and the campus is safe.

“All students will be released from school today,” the school district posted on their website . “Law enforcement will be at the roundabout and at Bus Barn Lane to direct parents to the correct location for pickup. Please stay in your car and bring an ID.”

The district was previously on secure protocol, which means students and teachers remain in their classrooms, no one can enter or exit buildings, and no outdoor recess.

Earlier Wednesday morning, the Aspen School District campus was being evacuated and buses that had not made it to school yet were being re-routed around 9:11 a.m., according to Pitkin County Sheriff Michael Buglione.

That’s after the district sent an email to parents at 9 a.m. saying the school was on lockdown "at the direction of local law enforcement."

Students who were on the bus to school when safety protocols went into place could reunite with their parents at Buttermilk Mountain.

Status of Roaring Fork and Garfield Re-2 Schools

Students at Roaring Fork High School in Carbondale will be released 30 minutes early today at 1:40 due to the secure protocols. Students who ride the bus will be allowed to wait inside with supervision, and no students will be allowed off-campus for lunch.

As of 10:33 a.m., Roaring Fork School District posted on its Facebook that all safety protocols in Glenwood Springs had been lifted.

Earlier this morning, officials announced that Glenwood Springs High School had gone into a lockdown, and that all other Glenwood schools, as well as Carbondale schools, were in secure protocol.

As of 11:40 a.m., Roaring Fork School District posted on Facebook that “safety protocols remain in place for Carbondale schools,” and secure protocol is still in effect.

According to an official at Basalt Elementary School, secure protocols have been lifted at all Basalt schools.

“The Secure Action in Carbondale and Basalt Schools has been lifted,” says a message posted to RFSD’s Facebook posted around 10:00 a.m. “All schools have returned to normal operations.”

“Carbondale law enforcement believes this may have been a “swatting” incident, meaning a bogus threat that occurs when someone makes a prank call to police claiming an emergency and provides a real address for officers to respond to,” the message also says.

Garfield Re-2 School District is also on secure protocols, as a precautionary measure, according to district officials, “in response to a law enforcement issue in the valley.”

“All students and staff are safe. This is a precautionary measure ONLY,” the message says.

Este es un artículo en progreso, actualizado por última vez a las 2:00 p.m. y se actualizará a medida que obtengamos más información.

Estado de las escuelas de Aspen

Los funcionarios del distrito dicen que no hubo ningún incidente en el Distrito

Escolar de Aspen el miércoles por la mañana, y que el campus es seguro.

"Todos los estudiantes saldrán de la escuela hoy", publicó el distrito escolar en su sitio web. "Las fuerzas del orden estarán en la rotonda y en Bus Barn Lane para dirigir a los padres al lugar correcto para recogerlos. Por favor, permanezcan en sus coches y lleven una identificación".

El distrito estaba previamente en protocolo de seguridad, lo que significa que los estudiantes y profesores permanecen en sus salones de clase, nadie puede entrar o salir de los edificios, y no hay recreo al aire libre.

A primera hora de la mañana del miércoles, se evacuó el campus del distrito escolar de Aspen y alrededor de las 9:11 se desviaron los autobuses que aún no habían llegado a la escuela, según lo indicó el sheriff del condado de Pitkin, Michael Buglione.

Eso fue después de que el distrito enviara un correo electrónico a los padres a las 9 de la mañana diciendo que la escuela estaba en situación de cierre de emergencia (lockdown) "por indicación de las fuerzas del orden locales."

En el correo electrónico, los funcionarios del distrito dijeron: "Por indicación de la policía local el Distrito Escolar de Aspen está en situación de cierre de emergencia. Las escuelas están a salvo y seguras y los funcionarios del distrito están trabajando con las fuerzas del orden para evaluar la situación".

Los estudiantes que estaban en el autobús a la escuela cuando los protocolos de seguridad entraron en vigor pudieron reunirse con sus padres en Buttermilk Mountain.

Estado de las escuelas Roaring Fork y Garfield Re-2

A partir de las 10:33 a.m., el Distrito Escolar de Roaring Fork publicó en su página de Facebook que se habían levantado todos los protocolos de seguridad en Glenwood Springs.

Los estudiantes de Roaring Fork High School saldrán 30 minutos antes hoy a la 1:40 debido a los protocolos de seguridad. Los estudiantes que toman el autobús podrán esperar dentro con supervisión, y no se permitirá a ningún estudiante salir del campus para la hora del almuerzo.

Otras escuelas del Distrito Escolar de Roaring Fork saldrán en su hora normal de "Salida anticipada el miércoles", según una publicación de Facebook del distrito compartida a las 12:01 p.m.

A primera hora de la mañana, los funcionarios anunciaron que Glenwood Springs High School se encontraba en situación de cierre de emergencia y que todas las demás escuelas de Glenwood, así como las de Carbondale, estaban bajo protocolo de seguridad.

La Radio Pública de Aspen ha recibido informes contradictorios sobre el estado actual de las escuelas en Basalt y Carbondale, si están o no bajo protocolos de seguridad.

"La medida de seguridad en las escuelas de Carbondale y Basalt ha sido levantada", dice un mensaje publicado en la página de Facebook de RFSD publicado alrededor de las 10:00 a.m. "Todas las escuelas han regresado a sus operaciones normales".

"Las fuerzas del orden de Carbondale creen que esto puede haber sido un incidente de "sabotaje o swatting", es decir, una amenaza falsa que se produce cuando alguien hace una llamada de broma a la policía alegando una emergencia y proporciona una dirección real para que los agentes respondan", dice también el mensaje.

El Distrito Escolar Garfield Re-2 también está bajo protocolos de seguridad, como medida de precaución, según los funcionarios del distrito, "en respuesta a un asunto de aplicación de la ley en el valle."

"Todos los estudiantes y el personal están a salvo. Esta es SOLO una medida de precaución", dice el mensaje.